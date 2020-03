Financial report Boris Johnson forțat să închidă Marea Britanie. Medicii din Europa de Est? Au emigrat! 1.300 de bulgari pe zi rămân fără job. Ministerul Muncii va oferi spaţii protejate pentru cei care nu pot lucra de acasă

Financial Times: Boris Johnson forțat să închidă Marea Britanie pentru a opri răspândirea rapidă a virusului ● Der Spiegel: Medicii din Europa de Est? Au emigrat! Sistemele de sănătate sunt insuficient pregătite pentru epidemie. Remediul se caută în izolare. Între Baltica şi Balcani viaţa s-a oprit ● Sega: 1.300 de bulgari pe zi rămân fără un loc de muncă. Ministerul Muncii va propune spaţii protejate pentru persoanele care nu pot să lucreze de acasă ● Știri pe scurt.







Financial Times: Boris Johnson forțat să închidă Marea Britanie pentru a opri răspândirea rapidă a virusului



Boris Johnson coboară obloanele Marii Britanii începând de luni seara, anunțândt închiderea tuturor „magazinelor neesențiale”, spunându-le oamenilor să rămână acasă și avertizând că poliția va aplica măsuri dure pentru a opri răspândirea coronavirusului.





După zile întregi de presiuni pentru a lua măsuri mai dure, domnul Johnson a declarat într-un discurs televizat orin care se adresa națiunii că oamenii ar trebui să stea în case, dacă nu au un motiv întemeiat să plece, noile măsuri urmând să dureze trei săptămâni. Aceste măsuri vor aduce Marea Britanie mai îndeaproape cu cele luate în alte țări europene.







Majoritatea magazinelor se vor închide cu efect imediat, doar magazinele „esențiale” cum ar fi magazinele alimentare, farmaciile, benzinăriile, oficiile poștale, magazinele de feronerie și chioșcurile de presă au voie să rămână deschise. Băncile vor avea, de asemenea, voie să își țină ușile deschise.





Lista oficială a magazinelor „esențiale” nu a fost încă publicată oficial, dar este de așteptat ca aceasta să includă și magazinele de conveniență (micile băcănii, magazinele de cartier), cele destinate animalelor de companie și cele de pompe funebre.







Domnul Johnson a declarat țării că numai acele persoane care nu pot lucra de acasă vor putea merge în continuare la locul lor de muncă. Lucrătorii cheie, precum personalul din sănătate, construcții și cei din fabricarea produselor de bază vor fi scutiți de aceste restricții.







Oamenilor li se va permite doar să părăsească locuințele pentru a cumpăra lucrurile esențiale, cum ar fi mâncare, vizite medicale, precum și cei care fac sport zilnic- aici fiind incluși cei care fac jogging sau merg cu bicicleta. Domnul Johnson a spus: „Din această seară trebuie să le dau britanicilor o instrucțiune foarte simplă: trebuie să stea acasă. Dacă nu respectați regulile, poliția le va aplica.





Legislația de urgență, prevăzută să fie adoptată până joi seară va permite aplicarea amenzilor persoanelor care încalcă regulile. Oficialii guvernamentali au spus că inițial amenda va fi de 30 de lire sterline, dar ar putea crește dacă oamenii continuă să încalce regulile.







„Avem relații bune cu comunitățile noastre și vom încuraja respectarea noilor măsuri”, a spus Hewitt. „Dacă vom vedea că cineva încalcă restricțiile, îi vom vorbi, explicându-i respectivului ce restricții au fost impuse și îi vom cere să le respecte pentru a ajuta la prevenirea răspândirii virusului și, în cele din urmă, pentru a salva vieți.”





Dar Ken Marsh, președintele Federației Poliției Metropolitane, care reprezintă ofițerii din Londra, a declarat pentru Sky News că va fi „foarte dificil” să aplice restricțiile, parțial pentru că nu este clar dacă ofițerii vor avea puteri sporite. „Nu știm ce va fi”, a spus el. „Va fi o adevărată provocare”, a spus domnul Marsh, „dar ne vom ocupa de asta, deoarece poliția trebuie să facă față. Aceasta este treaba noastră. ”









Unii parlamentari cred că domnul Johnson ar fi putut lua mai devreme aceste măsuri pentru a preveni pierderea de vieți. Jeremy Hunt, fost secretar pentru sănătate, le-a spus parlamentarilor că „s-ar putea să fie prea târziu pentru a evita o situație ca în Italia” - o referire la țara cu cele mai multe decese de coronavirus din Europa.

Domnul Hunt a adăugat: „Dar pentru a avea o șansă, trebuie să aplicăm acum aceste reguli. Este timpul să încetăm să le cerem oamenilor doar să se distanțeze social - trebuie să aplicăm reguli pentru asta. Nu săptămâna aceasta, nu mâine, ci azi. ”





Până în weekendul din 16-17 martie, Marea Britanie a adoptat o strategie mai relaxată despre care consilierii de la Imperial College au avertizat că ar putea să coste 250.000 de vieți; strategia fiind ulterior înlucuită în grabă cu o abordare mai agresivă care vizează limitarea deceselor la 20.000.





Miniștrii, inclusiv secretarul sănătății Matt Hancock și ministrul Michael Gove, au fost cei care au insistat ca domnul Johnson să ia o poziție mult mai dură. Emmanuel Macron, președintele francez, l-a avertizat pe dl Johnson săptămâna trecută că va închide granița cu Marea Britanie, dacă virusul nu va fi ținut sub control.





Ministerul de Externe a declarat că toți turiștii britanici și călătorii scurte - nu și cei care au reședința permanentă în străinătate - ar trebui să se întoarcă „cât timp opțiunile de zbor comerciale sunt încă disponibile”. Domnul Raab a spus: „În cazul în care nu găsiți avion, personalul nostru lucrează permanent pentru a vă oferi sprijin. Dacă sunteți în vacanță în străinătate, e timpul să vă întoarceți acasă acum, cât mai puteți. "





Der Spiegel: Medicii din Europa de Est? Au emigrat!

Europa de Est nu poate să ofere prea multe împotriva virusului – sistemele de sănătate sunt insuficient pregătite pentru epidemie. Remediul se caută în izolare. Între Baltica şi Balcani viaţa s-a oprit.

Lukasz Szumowski deţine tot ce este necesar în zilele acestea pentru a avea succes în politică: este medic, a lucrat după absolvire în Kalkutta la Maica Tereza, a devenit profesor deja la 44 de ani. De doi ani este ministrul sănătăţii în Polonia.





Szumowski este forţa principală în lupta pe care o duce Varşovia împotriva virusului. Polonia a fost una din primele ţări care şi-au închis graniţele.





Statele est-europene sunt și mai mult forţate să se izoleze împotriva virusului decât vecinele lor din Vest, deoarece sistemele lor de sănătate sunt încă lipsite de capacitate. Medicii şi personalul sanitar din ţări ca Bulgaria sau România au emigrat cu miile.





În opinia lui Martin McKee, profesor la London School on Hygiene and Tropical Medicine, “sistemele de sănătate din Europa Centrală se află de mult sub presiune. Este vorba despre o combinaţie între lipsa de personal rezultat în urma salariilor mici şi a migraţiei. În plus, în multe locuri timp de mai mulţi ani nu s-a investit aproape deloc în infrastructura sănătăţii”.





Totuşi, în Europa de Est s-au înregistrat până acum relativ puţine cazuri de îmbolnăvire: abia miercuri Bulgaria şi Albania au comunicat primul caz de deces. Ţara cea mai lovită este Cehia cu 694 de pacienţi. Miercuri noaptea a aterizat la aeroportul din Praga un avion militar, care fusese trimis în China de către premierul Andrej Babis şi s-a întors cu 150.000 de teste rapide la bord. Au fost luate măsuri şi în Estonia, Letonia şi Lituania. Ungaria, guvernată de premierul naţional-populist Viktor Orbán, a fost prima care a închis graniţele, iar şeful forţelor operative a fost nevoit să recunoască: “Avem de-a face cu o pandemie care nu cunoaşte graniţe”. Până vineri au fost înregistrate 78 de persoane infectate, iar ţara se aşteaptă zilele următoare la “sute” de noi cazuri.





În Slovacia membrii noului guvern format din patru partide au apărut la preşedintele statului Zuzana Caputova cu măşti, iar măştile şi mănuşile sunt obligatorii pentru membrii noului parlament, a căror temperatură este verificată înaintea intrării în sală.





Criza virusului din România a dus la atitudini curioase de respingere politică: în februarie opoziţia social-democrată a demis guvernul liberal prin moţiune de cenzură. La începutul săptămânii însă l-a susţinut brusc din nou. Calculul care se ascunde în spatele acestei atitudini ar putea fi următorul: liberalii urmează să se facă de râs în criză, iar social-democraţii speră ca mai târziu să se organizeze alegeri anticipate.(Rador)





Sega: 1.300 de bulgari pe zi rămân fără un loc de muncă. Ministerul Muncii va propune spaţii protejate pentru persoanele care nu pot să lucreze de acasă

Șomajul a crescut brusc în prima săptămână a stării de urgență, a confirmat ministrul bulgar al muncii şi politicilor sociale, Deniţa Saceva, pentru postul de televiziune bTv. Câte 1 300 de bulgari se înregistrează zilnic la Birourile pentru Muncă.1 301 au fost înregistrați vineri, a relatat ea. Situaţia este dinamică însă, pentru că simultan cu plecarea oamenilor, creşte şi cererea de mână de lucru. De exemplu, multe restaurante au trecut la livrări la domiciliu şi au nevoie de oameni care să onoreze comenzile.







Ne așteptăm la o creștere mare a șomajului, suntem pregătiți prin Programul Operațional "Dezvoltarea resurselor umane" pentru a sprijini compensaţiile pentru șomaj, a asigurat ministrul bulgar al muncii. Principala măsură aici este schema prevăzută în legea întoarsă de președinte cu măsurile privind starea de urgenţă.







Potrivit acesteia, Fondul pentru șomaj al asigurărilor sociale de stat va acoperi 60% din salariul angajatului, dacă angajatorul îi păstrează locul de muncă și își asumă restul salariului.





Ministerul va propune, de asemenea, deschiderea grădinițelor protejate, pentru fi primiţi copiii persoanelor care nu pot lipsi de la muncă - medici, polițiști, asistente medicale etc. De asemenea, Saceva a anunțat că o parte din cele 20 de milioane de leva care sunt canalizate din programul operațional pentru remunerarea suplimentară a echipelor medicale din prima linie de combatere a coronavirusului se află deja în conturile Ministerului Sănătății. Medici, asistente, comisari, inspectori sanitari, echipe de urgență vor primi câte 1.000 de leva la salariu, a promis premierul Boiko Borisov, la începutul crizei.







Începând de luni, call center-ul ministerului va oferi suport psihologic gratuit pentru persoanele în vârstă şi pentru cele cu dizabilităţi. Pentru acest obiectiv au fost aleşi voluntari, psihologi şi studenţi la psihologie şi pedagogie socială de la Universitatea "Sf. Kliment Ohridski" din Sofia, care în fiecare zi, în intervalul 9-17, le vor oferi consultanţă celor care sună. Call center-ul Ministerului Muncii va continua să ofere informații actualizate despre măsurile implementate în sfera socială până la sfârșitul stării de urgență, precum și despre subiecte legate de organizarea muncii, drepturile lucrătorilor, furnizarea de asistență socială și multe altele, menţionează ministerul.





De săptămâna viitoare, ar trebui să fie direcţionate către primării 20 de milioane de leva din Programul Operaţional "Dezvoltarea Resurselor Umane", prin care să se extindă îngrijirea persoanelor în vârstă, a celor cu handicap și în carantină. A fost majorat bugetul programului prin care oferă un prânz cald pentru 20.000 de persoane care au nevoie. În prezent, 43.000 de pensionari monoparentali primesc îngrijiri, a spus Saceva.(Rador)





Știri pe scurt:





Presa internaţională continuă să acorde spaţii largi epidemiei de coronavirus şi efectelor economice ale acesteia. În timp ce numărul îmbolnăvirilor şi al deceselor înregistrate în Italia au început să scadă timp de două zile la rând, Spania se pregăteşte de zile grele – avertizează Le Monde, reamintind că a doua cea mai afectată ţară din Europa a văzut accelerarea propagării pandemiei în ultimele zile. Numărul de decese a explodat în ultimele 24 de ore, cu 462 de noi victime, 87 % dintre acestea având peste 70 de ani – relatează La Vanguardia, în timp ce El Mundo arată că întreprinderile spaniole sunt la rândul lor sufocate până la moarte de îngheţarea activităţii economice, de prăbuşirea consumului şi a turismului şi de lipsa lucrătorilor sezonieri în agricultură. O altă ţară care a intrat în spirala creşterii exponenţiale a cazurilor, Marea Britanie, cere implicarea armatei şi avertizează cetăţenii să rămână la domiciliu pentru a evita intrarea forţată în carantină – transmite Reuters. După ce mai mulţi medici din prima linie au afirmat, într-o scrisoare adresată premierului Boris Johnson, că li se cere să îşi pună viaţa în pericol cu măşti expirate şi stocuri prea mici de echipamente şi medicamente, guvernul a afirmat că armata va ajuta la transportul a miloane de articole de echipament personal de protecţie, printre care şi măşti, către personalul medical care a acuzat lipsa de resurse. Moscova nu crede în virus, am putea parafraza ştirea din Ria Novosti potrivit căreia „autorităţile ruse nu discută posibilitatea închiderii Moscovei pentru carantină cu scopul prevenirii răspândirii coronavirusului”, după cum declara secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov. Surse din cadrul comandamentului operativ pentru prevenirea şi combaterea noii infecţii au anunţat că în Rusia nu va fi instituită o carantină mai dură şi că măsurile luate până acum sunt suficiente pentru nivelul actual al răspândirii coronavirusului. Dincolo de Ocean, aproape o treime dintre americani se află într-un un grad diferit de izolare, mai ales în cele mai mari trei oraşe din ţară care de obicei freamătă de viaţă: New York, Los Angeles şi Chicago. Criza se agravează în ţară pe măsură ce pandemia progresează, pentru prima dată cu peste 100 de decese în 24 de ore, ridicând bilanţul total la peste 410 morţi duminică seara şi la cel puţin 33.000 de persoane infectate – citim în France24. La rândul său, New York Times avertizează că o criză internaţională a sănătăţii şi economiei cere mai multă cooperare, nu confruntare, între Washington şi Beijing. Experţii din sfera securităţii naţionale şi a sănătăţii publice din SUA se tem că cele două puteri mondiale se îndreaptă spre un nou război rece care ar putea submina grav eforturile de eradicare a virusului şi de salvare a economiei globale. „Relaţiile SUA-China s-au deteriorat la un nou nivel record post-Tiananmen într-un moment extrem de nefericit, când cele două ţări ar trebui să-şi unească forţele pentru a limita ravagiile produse de pandemie asupra sănătăţii publice, a activităţii economice şi pieţelor financiare”, mai scrie New York Times. Omenirea trăieşte în ultimele luni o probă de foc îngrozitoare din cauza coronavirusului la diverse niveluri, mai la nivelul sistemului medical, al economiei şi al coeziunii sociale, reaminteşte cotidianul elen To Vima. În ceea ce priveşte nivelul economic, problema care îi preocupă pe analiştii din toată lumea este ce amprentă va lăsa pandemia de coronavirus asupra economiei globale, adică impactul real al Covid-19 asupra economiilor din întreaga lume. Din Le Monde aflăm că Germania pune pe picioare cel mai mare plan de salvare din istoria sa: Berlinul va împrumuta de pe pieţe suma colosală de 156 de miliarde de euro pentru a salva economia de la dezastrul provocat de Covid-19. Este o decizie care spune multe despre caracterul istoric al crizei, mai ales că Germania este, de un deceniu încoace, campioana excedentelor bugetare. Amploarea măsurilor de susţinere nu are echivalent în istoria Republicii Federale, iar viteza cu care au fost adoptate măsurile este, crede Le Monde, şi ea inedită. Veştile bune de pe frontul luptei medicale împotriva coronavirusului nu întârzie să apară: Reuters anunţă că în China s-a înregistrat o scădere a numărului de cazuri de coronavirus, dintre care niciunul nu este transmis local, iar BBC transmite că în Coreea de Sud a fost declarat cel mai mic număr zilnic de cazuri noi de coronavirus după atingerea vârfului ratei de îmbolnăvire. „OMS lansează un megatest mondial cu patru dintre cele mai promiţătoare antidoturi la coronavirus”, titrează la rândul său revista Science. Analiza se referă la o combinaţie medicamentoasă deja folosită împotriva virusului HIV, la un tratament împotriva malariei testat pentru prima oară în timpul celui de-al doilea război mondial plus un nou antibiotic care, anul trecut, s-a arătat promiţător în cazul febrei Ebola. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat un mare test la nivel mondial, numit SOLIDARITATE, prin care să afle dacă vreunul dintre aceste medicamente deja lansate de ani buni pe piaţă poate trata noile infecţii cu coronavirus în cazuri grave de deficienţe respiratorii. Este vorba despre un efort fără precedent vizând colectarea rapidă a unor solide informaţii ştiinţifice pe parcursul acestei pandemii – se mai arată în articolul publicat de revista Science.(Rador)

