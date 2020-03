Ordonanța pentru amânarea plății ratelor la bănci ar putea intra joi în ședința de Guvern. Cîțu propune o amânare de 9 luni/ Vor fi și clarificări la măsurile luate

Finanțele lucrează la o ordonanţă de urgenţă care va permite amânarea plăţii ratelor pe o perioadă de nouă luni, iar aceasta ar putea intra joi în ședința de Guvern, anunță Florin Cîțu, într-un clip pe Facebook.





"Pregătim această ordonanță. Sper să fie gata pentru ședința de mâine. Sunt câteva detalii tehnice pe care trebuie să le punem la punct. De aceea am stat puțin mai mult", a afirmat el.







Alte declarații:



Cei care cer, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, vor avea acces la amânarea ratelor la bancă. Propunerea mea este pentru perioada de 9 luni. Să vedem dacă așa va rămâne. Așa am discutat cu BNR și Banca Națională are lichiditate. Sistemul bancar a răspuns pozitiv. Cred că Ordonanța de mâine va avea și clarificări pentru măsurile pe care deja le-am luat. Vom face rectificarea, sper, săptămâna viitoare, pentru că avem nevoie de resurse pentru Ministerul Sănătății, în special.





Potrivit Mediafax, ministrul Florin Cîțu a declarat, miercuri, la Realitatea Plus, că amânarea se aplică pentru toate tipurile de credite şi pentru întreg sistemul bancar. Clienţii trebuie să solicite băncilor amânarea prin telefon care trebuie să confirme ulterior cererea via e-mail. Cîţu a mai precizat că dobânzile nu se cumulează, astfel încât să fie evitată posibilitatea ca după cele nouă luni debitorii să fie obligaţi să plătească imediat mai multe rate.Marţi seară, Florin Cîţu a anunţat că o soluţie este 90% agreată cu băncile şi BNR, ultimele detalii fiind în lucru. La acel moment, ministrul vorbea despre o amânare la plată mai mică, „mai aproape de şase luni decât de trei luni”.„Aşa cum am anunţat, pregătim o soluţie pentru ratele românilor. Astăzi (marţi - n.red.) a venit decizia Asociaţiei Europene a Băncilor care permite acest lucru. Este un prim pas, dar care era important pentru a veni cu o soluţie pentru tot sistemul bancar, pentru toţi clienţii, o soluţie pe care o vom adopta joi în şedinţa de Guvern, prin ordonanţă. Detaliile tehnice încă se pun la punct, dar o soluţie care va merge este amânarea ratelor pe o perioadă mai mare de starea de urgenţă. Eu vă spun că aici va fi implicat şi statul, dar nu vom discrimina. Cei care vor cere vor avea acces la această facilitate. Exact cât va fi durata de amânare şi care vor fi condiţiile vom pune în ordonanţa de urgenţă. A trebuit să lucrăm la soluţia tehnică ca să cuprindă pe toată lumea această soluţie", a afirmat marţi seară Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, la Digi24.El a spus că măsura aplică atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoaneje juridice, adăugând că nu e nevoie de niciun fel de hârtie doveditoare pentru amânarea plăţii ratelor, această formulă fiind adoptată pentru a nu crea probleme suplimentare de tip birocratic. Ministrul a subliniat că nu este vorba despre ştergerea ratelor ci doar despre o păsuire care se va extinde şi după perioada de urgenţă.„Este o păsuire care se va întinde după aceea şi după perioada (iniţială – n.r.) de păsuire, vor fi măsuri care să ajute şi după aceea. Pentru persoane juridice avem deja tot felul de instrumente, ne uităm şi pentru persoane fizice. Am mers pe o variantă prin care nu creăm alte probleme birocratice, forma finală va veni joi, dar nu există condiţionalităţi", a spus ministrul Finanţelor.