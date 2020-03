BT: Circa 12.000 de persoane și 1500 de firme au aplicat pentru facilitățile de criză pe care le oferim. ATM-urile functionează normal si la capacitate maximă și așa va fi indiferent de tipul restrictiilor de trafic

Aproximativ 12.000 clienti persoane fizice au apelat la Banca Transilvania, prin Call Center, pentru a aplica pentru facilitatea oferita de banca, pentru amanarea ratelor la credite. In ceea ce priveste IMM-urile si companiile, peste 1.500 au solicitat renegocieri ale conditiilor constractelor de credit. Toate acestea sunt in diferite stadii, dar in cea mai mare parte sunt finalizate, arată reprezentanții BT la solicitarea HotNews.ro. Banca opereaza cu aproape toate unitatile deschise - au inchis doar unitatile din mall-uri– a diminuat programul cu o ora si a redus in unele locuri echipele din unitati. ”Astfel, am construit posibilitatea de a se lucra in schimburi si sa tinem toate unitatile deschide, protejând echipa”, spun reprezentanții BT.







În privința retragerilor de la bancomate, a existat, ca in fiecare luna, “un varf” in perioada de primire a salariilor, spun reprezentanții băncii. ”Retragerile de numear au scazut mult in ultimele zile pe fondul scaderii traficului pe strazi, iar clientii aleg sa foloseasca tot mai mult carduri, iar multi au solicitat detalii despre BT Pay, mobile wallet-ul nostru, pentru instalarea careia nu e nevoie sa vina la banca. Se descarca gratuit pe telefon. ATM-urile functioneaza in parametrii standard, sunt alimentate periodic, iar mententanta este non-stop. Toate ATM-urile sunt functionale si alimentate 24/7. Au existat cateva ATM-uri in centrele comerciale care s-au inchis si acelea le-am oprit si noi. ATM-urile vor functiona normal si la capacitate maxima, indiferent de tipul restrictiilor de trafic”, asigură reprezentanții BT.

De asemenea, BT a pus la punct un flux care sa evite deplasarea clientilor in unitati inca de la inceput. "Pentru cardurile de credit, am aplicat automat, la intreg portofoliul de peste jumatate de milion de clienti, o perioada de gratie de 2 luni, astfel incat sa evitam deplasarea la banca pentru onorarea obligatiilor de plata. Pentru restul creditelor, atat imobiliare, ipotecare, Prima Casa, cat si pentru credite de consum, clientii afectati de actualul context pot solicita telefonic, pe site-ul bancii sau prin aplicatia BT Visual Help amanarea a pana la 3 rate de credit, care se adauga la sfarsitul perioadei de creditare, prelungind-o in mod corespunzator, mai putin pentru creditele Prima Casa, pentru care amanarea se face cu redistribuirea ratelor amanate pe durata ramasa", au transmis oficialii institutiei de credit.Bancile si infrastructura de plati sunt sistemice pentru functionarea unei tari, adauga acestia. "Din acest motiv, este destul de clar ca bancile vor fi deschise si toate platformele vor fi functionale, chiar daca restrictiile se vor intari. 3. Cum veti gestiona relatia cu clientii din mediul rural sau cei care nu au Internet Banking?Reteaua de unitati este deschisa, pe programul 9.00 – 16.00, de luni pana vineri. Daca intr-un sat sau comuna avem o unitate bancara, ea este deschisa si toate serviciile sunt disponibile. Cum am mentionat, sfatuim clientii sa actioneze echilibrat si responsabil si sa faca doar deplasarile strict necesare. Insa daca au nevoie de banca sau de bani, noi suntem deschisi.