Dan Pascariu părăsește șefia Consiliului de supraveghere al UniCredit Bank, după ce BNR l-a avizat pe post pe înlocuitorul său

Dan Pascariu, 69 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din piață, părăsește de mâine șefia Consiliului de Supraveghere al băncii, după ce Banca Centrală a numit înlocuitorul său în CA. ”Mie mi se termina oricum mandatul, dar mi s-a prelungit în martie acest mandat până cel târziu la finalul anului, ne-știindu-se când va autoriza BNR pe cel care mă înlocuiește. Zilele acestea avizul BNR dat colegei mele slovene a sosit, astfel încât am luat decizia de a mă retrage”, a explicat bancherul pentru HotNews.ro



Pascariu a fost cel care a fondat Banca București, la scurt timp după ce a fost schimbat de la conducerea Bancorex. Între 1981-1983, după intrarea României în încetare de plăți, a fost unul din negociatorii aranjamentelor de reeșalonare a datoriei externe cu cei din Clubul de la Londra și Clubul de la Paris. În 1997 devine președinte al C.A. al Bank Austria Creditanstalt România, ulterior HVB. După fuziunea HVB cu Banca Țiriac, interlocutorul nostru rămâne la conducerea C. A. al noii bănci. În iunie 2007, renunță la atribuțiile executive, rămânând președinte al Consiliului de Administrație al noii bănci UniCredit Țiriac Bank, după finalizarea oficială a preluării pe plan mondial a HVB de către UniCredito.



Comentând în legătură cu eliberarea din funcţie a preşedintelui BRCE, Dan Pascariu, cotidianul Financial Times scria în acea perioadă: "Dl. Pascariu a încercat să opună rezistenţă presiunilor guvernamentale care vizau finanţarea întreprinderilor de stat falimentare şi garantarea de credite cu dobîndă redusă pentru Banca Naţională şi Ministerul de Finanţe". După ce se arată că BRCE a reuşit, sub conducerea lui Dan Pascariu, să se încadreze între primele 400 de bănci ale lumii, cotidianul citat precizează că Pascariu este "ultimul reformator forţat să părăsească un post de conducere".







Prin activitatea sa din ultimii 12 ani în cadrul UniCredit Bank, timp în care a deținut funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, Dan Pascariu este unul dintre oamenii care au avut un impact deosebit asupra organizației, arată comunicatul transmis de UniCredit Bank.



„Îi mulțumesc lui Dan Pascariu, în numele Directoratului și al tuturor colegilor, pentru contribuția avută la dezvoltarea sistemului bancar și, în special, a băncii noastre. Este una dintre cele mai importante figuri în istoria UniCredit Bank, cu o contribuție relevantă și constantă în crearea unei culturi organizaționale sănătoase. Îi dorim tot ce este mai bun și sunt convins că și pe viitor va rămâne aproape de noi”, a spus Răsvan Radu, CEO UniCredit Bank.



Continuitatea activităților programate ale Consiliului de Supraveghere până la o nouă nominalizare pentru rolul de Președinte al Consiliului de Supraveghere va fi asigurată de poziția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere.