Antreprenor român din Bruxelles: În criză uiți de concurență ​si strângi rândurile. După ce reluăm activitatea, vom face ore suplimentare si scurtam concediile ca să recuperăm din pierderi (VIDEO)

”Nu bănuiam că se va ajunge la nivelul asta de criză când vedeam la televizor știrile despre noul virus care tocmai apăruse în China. Apoi lucrurile au început să vină spre noi cu tot mai mare repeziciune. Ne-a prins pe toți un pic descoperiți”, spune Cosmin Râță, un antreprenor român care conduce o firmă de construcții în Belgia și care a discutat azi #deladistanță cu HotNews.ro. Râță are circa 40 de angajați români la firma lui care activează în construcții.





Vezi mai jos discuția cu Cosmin Râță:

















Românul a făcut lucrări la clădirile Comisiei Europene, NATO sau la cele ale Aeroportului Charleroi din Bruxelles și e specializat pe izolații, acoperișuri, școli, spitale etc. ”Am văzut cum a început să ne afecteze atunci când Statul a început să închidă spațiile publice, apoi au urmat școlile și restaurantele. S-a creat o panică în piață, dar și în rândul oamenilor”, mai spune el.





”​Jumatate din românii de aici au încă familii în România. Nu știam încotro să o luăm”, admite antreprenorul român, care recunoaște că l-a ajutat faptul că e membru în Federația de Construcții. ”Suntem destul de uniți. Am uitat de concurență ​si am strâns un pic rândurile. Am încercat să gândim o reacție comună”, spune Cosmin Râță.







”Până acum, circa 80% din activitatile din constructii au fost inchise. Personalul TESA putea teoretic sa lucreze de acasa, ​dar nu avea rost să lucreze, că nu aveau ce, din moment ce șantierele erau închise. Așa că am discutat cu cei din Guvern si le-am spus ca nu putem lucra de-acasa dacă nu avem obiectul muncii. Au ințeles si am trecut in somaj tehnic toti angajatii.”, spune antreprenorul român.





Primele masuri luate pentru a proteja angajatii

”Partea buna este ca noi aveam un set de măști, lucrand în domeniul constructiilor. Am facut o reuniune de criza, cand inca ne puteam intalni față în față. Ne-am uitat la site-ul oficial al Guvernului si la comunicarile Federatiei de Constructii. In fiecare camioneta erau permise maxim 2 persoane, echipele de lucru le-am format tot din maxim 2 persoane. Distantarea sociala pe care am fost obligati sa o respectam a fost de 1.5 metri. Echiparea cu masti de protectie- noi oricum le purtam- si dezinfectie regulata. Nu au fost masuri speciale pentru sectorul nostru, ci în general”, mai spune Râță.







​Momentan, adaugă el, suntem la 15-20% din capacitatea de muncă. Guvernul a incercat sa ne lase sa continuam cât se poate, să mențină masinaria in functiune, chiar daca la relanti...





”Profit? Nu se mai uita nimeni la profit acum sau la termene de executie. Pur si simplu incercam sa ramanem viabili”. Guvernul trebuie nu neapărat să dea bani, ci să creeze cadrul ca antreprenorii sa isi poata continua activitatea. Noi nu avem nevoie de pomeni, ci sa putem lucra normal. Vom recupera pe urmă termenele de munca si profitul pierdut”, spune Cosmin Râță.







Cat despre dările către stat- contributiile sociale, CAS, CASS- toate au fost inghetate momentan. Termenele de plată au fost prelungite. Daca nu am lichiditate si am termen de plată pe 30 iunie, trebuie sa fac o cerere si mi se esaloneaza.. Astea sunt masuri de bun simt. Apoi tot ce inseamna asigurari - iar noi platim asigurari uriase aici (buna practica, medicale, accidente) - ​au fost suspendate, mai explică antreprenorul.





Creditele nu ți se suspendă dacă daca ai lichiditati, spune Râță. ”Daca nu ai, lichidități, faci o cerere si le poti amana pt 6 luni (vorbesc de creditele de investitii sau cele de capital de lucru). ​Sunt desigur niste conditii, sa nu ai datorii la stat si sa respecti anumite obligatii. Ca sa incurajeze antreprenorii dupa terminarea crizei, Guvernul va da drumul la investitii. Statul va lansa comenzi mediului privat și va accelera termenele de plata, mai spune Râță.





Sfat catre antreprenorii din tara: Taiati orice costuri, de oriunde, dar nu luati din venitul oamenilor!







​Somajul tehnic este sustinut de Stat in proportie de 70-80%, in functie de situatia familiala, de numarul de copii etc. Dar toți asteptam reluarea activitatii. Poate undeva la inceputul lunii mai sa re-inceapa incet-incet activitatea in anumite zone. Panica asta ne-a facut sa ne inchidem prea brusc intr-o carapace si asta duce la pagube colaterala ​cel putin la fel de mari precum criza sanitara, considera romanul.





​El mai spune ca odata reluata activitatea, vor face ore suplimentare si vor scurta vacatele pentru a recupera din pierderi.







Râță recomandă antreprenorilor din țară care sunt la inceput de drum si au fost loviti de criza să aibă grija de angajati. Ei sunt cea mai importanta resursa. Taiati orice costuri, de oriunde, dar nu luati din venitul oamenilor!​Daca reusesti sa stai acum alături de ei, și ei vor fi alături de tine când vei avea nevoie, crede antreprenorul. De asemenea, Râță le mai recomandă să facă un pas in spate pentru a vedea mai bine imaginea de ansamblu. ”Trebuie sa gandim pe termen mai lung, ​sa vedem unde putem sa mai taiem din costuri, sa digitalizam pe cat posibil.!”, crede el. Chiar daca suntem concurenti cu alte firme pe piața pe care ne miscam, trebuie sa invatam sa ne unim fortele si sa incercam sa nu mai fim atat de fragili la schimbarile economice, crede antreprenorul roman.