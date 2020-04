Ce modificări va suporta schema liniilor de creditare pentru IMM-uri ca răspuns la criza coronavirusului

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a postat un clip pe Facebook. Acolo sunt spuse câteva lucruri spre final, dar probabil ar fi nevoie de lămuriri. Astfel, dacă le uităm în lege, găsim precizările necesare, deși înțelegem că ar urma unele modificări.



Tot el spune: Reconstruim economia!Pe 17 Aprilie incep înscrierile în cel mai important program de susținere a IMM-urilor din ultimii 30 de ani.Împreună o să ieșim din această perioadă cu o economie mai puternică și mai competitivă. #RomaniiTrebuieSaStieDupă cum putem vedea, la finalul clipului scrie: Finanțări garantate până la• 10 milioane lei investiții durata 72 luni• 5 milion lei capital de lucru durata 72 luni• dobândă și comision de garantare 0În legătură cu dobânda zero, e impropriu spus “zero”. E vorba, de fapt, de dobândă subvenționată.Pentru că în clip nu am găsit mai multe detalii despre asta, restul am găsit pe site-ul Fondului Național de Garantare a Creditului pentru IMM-uri . Acolo scrie, la descrierea produsului, că: „Nu platiti dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Costurile finantarii sunt subventionate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilitati de prelungire”.Cuvintele „posibilități de prelungire” atrag atenția. Astfel că am căutat în Ordonanța de urgență 42/2020.Textul legii spune: Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2020. Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020.