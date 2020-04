​Financial report Cum va fi sărbătorit Paştele în Grecia - Ce este permis, ce este interzis. Când interdicțiile legate de coronavirus merg prea departe. Ieşirea din izolare: strategii adoptate de diferite țări. UK ar putea rata ținta de 100.000 de teste zilnice

I Efimerida: Cum va fi sărbătorit Paştele în Grecia - Ce este permis, ce este interzis ● The New York Times: Când interdicțiile legate de coronavirus merg prea departe. Restricțiile sunt necesare. Dar fugărirea oamenilor ieșiți la picnic și închiderea magazinelor cu materiale de zugrăvit sunt exagerări meschine ● La Libre Belgique: Ieşirea progresivă din izolare ca un licăr de speranţă; strategii adoptate de diferite țări ● Financial Times: UK ar putea rata ținta de 100.000 de teste zilnice în următoarele două săptămâni. Această ambiție e una ”politică”, spun experții.





Financial Times: UK ar putea rata ținta de 100.000 de teste zilnice în următoarele două săptămâni. Această ambiție e una ”politică”, spun experții



Cu doar două săptămâni înainte de la expirarea termenului limită pentru guvernul Regatului Unit privind testarea a 100.000 de persoane pe zi pentru coronavirus, experții spun că este puțin probabil ca ea să poată fi atinsă.







Guvernul nu a reușit nici măcar să atingă o țintă provizorie și să testeze 19.000 de oameni pe zi - în ultimele 24 de ore au fost efectuate doar 15.994 de teste.





Devi Sridhar, profesor de sănătate publică la Universitatea din Edinburgh, a spus despre ținta de 100.000 de persoane/zi că este o „țintă politică, mai degrabă decât una bazată pe o strategie de testare fezabilă”.





Secretarul de sănătate, Matt Hancock, a promis la începutul lunii aprilie să efectueze un set de teste - tampon unul care să stabilească dacă o persoană a fost infectată cu Covid-19 și un altul care să testeze sângele la anticorpi pentru a vedea dacă cineva a dezvoltat o imunitate la virus, permițând astfel lucrătorilor din prima linie din cadrul serviciilor de sănătate dacă au contractat virusul sau dacă pot lucra în continuare în condiții de siguranță.







Dar planul a demarat lent, miniștrii dând vina pe lipsa de materiale cheie, inclusiv a kiturilor de testare și a laboratoarelor puține. Săptămâna trecută, reprezentanții Public Health England le-au spus parlamentarilor că testele la anticorpi ar trebui excluse din ținta de 100.000, întrucât acestea sunt ineficiente.







În această săptămână, guvernul a ratat un obiectiv intermediar stabilit în martie, acela de a efectua 25.000 de teste zilnice până la jumătatea lunii aprilie. "Nu sunt deloc convins că vom putea livra 100.000 de teste/zi, având în vedere că mai avem doar o săptămână înainte", a spus Allan Wilson, președintele Institutului de Științe Biomedicale.





Într-un comunicat de presă, difuzat marți seară, Departamentul Sănătății a menționat că cele 100.000 de teste zilnice sunt mai degrabă o „ambiție” decât o țintă, adăugând că există serioase îndoieli cu privire la faptul că o asemenea ambiție ar fi realizabilă.





Pentru a contribui la atingerea țintei, guvernul a lansat săptămâna trecută un apel către industrie, solicitând aprovizionarea cu kituri de testare, precum și cu spații de laborator. Companiile farmaceutice AstraZeneca și GSK au anunțat că intenționează să analizeze 30.000 de probe pe zi, în parteneriat cu universitatea din Cambridge; Gigantul american Thermo Fisher a declarat că produce 700.000 de kituri de testare Covid-19 pe zi; iar miniștrii au anunțat că trei noi mega-laboratoare se vor deschide pentru a procesa zeci de mii de probe pe zi.





Două dintre aceste mega-laboratoare noi au început deja să funcționeze, al treilea urmând să funcționeze online săptămâna viitoare.







Oficialii guvernamentali au declarat miercuri că speră să gestioneze provocările cu privire la deficiențele privind numărul de kituri de testare, dar au recunoscut că provocările logistice continuă.





Dr. Sonia Gandhi, de la Institutul Francisc Crick din Londra a spus că sincronizarea bazelor de date ale organizației sale cu platformele NHS pentru a se asigura că probele sunt atent monitorizate iar rezultatele sunt raportate cu exactitate au fost o ”mare provocare”.





Stephen Baker, profesor de microbiologie moleculară la Universitatea din Cambridge, al cărui laborator este transformat pentru a ajuta spitalul Addenbrooke din apropiere, a spus că s-a confruntat cu același obstacol.





Cu toate acestea, Doris-Ann Williams, directorul executiv al British In Vitro Diagnostics Association rămâne optimistă și a spus că, odată ce cele trei laboratoare funcționează la capacitatea maximă, nu a existat „niciun motiv de a crede că ținta nu va fi atinsă”.





La Libre Belgique: Ieşirea progresivă din izolare ca un licăr de speranţă; strategii adoptate de diferite țări

În sfârșit, luminiţa de la capătul tunelului? Mai multe țări, dintre care unele vecine Belgiei, încep o reducere foarte progresivă a izolării populației lor, deoarece semnele unei scăderi a Covid-19 se manifestă în unele părţi ale lumii.

Potrivit experților de la Our World in Data, o organizație non-guvernamentală care colectează statistici legate de Universitatea din Oxford și multe mass-media anglo-saxone, Italia şi-ar dubla numărul de decese legate de coronavirus cam în 16 zile, Spania în 13 zile, Olanda în 11 zile, Franța și Austria în 10 zile, Germania în 8 zile sau Regatul Unit și Belgia - în 7 zile.





Totuşi, riscurile de relaxare a măsurilor de prevenire și, prin urmare, de recontaminare încurajează țările să iasă foarte prudent din izolare. În Belgia, Consiliul de Securitate Națională se va reuni miercuri seară pentru a face bilanțul.







Care este situaţia în acest moment în Europa?

1. În Franța, președintele Macron intenționează să înceapă ieşirea din izolare pe 11 mai

Școlile primare și secundare ar trebui să se redeschidă la această dată, dar nu şi barurile, restaurantele, cinematografele sau universitățile. Purtarea măştii "ar putea deveni sistematică" în "anumite situații", cum ar fi transportul în comun, a precizat Macron.







De asemenea, Parisul intenționează să continue interzicerea evenimentelor majore, precum Festivalul de la Avignon sau Turul Franței, până la jumătatea lunii iulie. Pare să fie şi un mod de a sugera că după 14 iulie, acestea ar putea fi autorizate.

2. Începând de marţi, Austria a autorizat redeschiderea micilor companii comerciale, în condiții stricte

Întreprinderile vizate includ librării, florării, magazine de bricolaj. Clienții sunt rugați să poarte o mască și pot intra în magazine unul după altul. Aproape 4.500 de magazine vieneze ar trebui să beneficieze în cele din urmă de această măsură, care face parte din planul de a pune capăt crizei inițiat de Austria.







Conform acestui plan, centrele comerciale și saloanele de coafură trebuie să se redeschidă pe 1 mai. Austria are mai puțin de 400 de morți de Covid-19 pentru o populație de 9 milioane de locuitori.

3. Spania a autorizat de luni reîntoarcerea la muncă a mii de lucrători

În principal în sectorul construcțiilor și în industria prelucrătoare sunt cei care nu pot lucra de acasă. Poliția și voluntarii au început să distribuie zece milioane de măști la intrările de la metrou și în gări. În prezent, Spania are peste 18.000 de morți dintr-un total de 120.000 de victime din întreaga lume.







Acesta intenționează să mențină o izolare foarte strictă, în orice caz până pe 25 aprilie. În această țară, locuitorii au voie să iasă doar să cumpere mâncare, medicamente sau să scoată câinele. Copiii trebuie să stea acasă.

4. În Germania, cancelarul Angela Merkel trebuie să se decidă curând

Merkel trebuie să ia decizii împreună cu liderii celor șaisprezece landuri, în urma izolării impuse până pe 19 aprilie. Se fac auzite voci pentru o ieşire din izolare în etape, respectând scrupulos măsurile de siguranță, cum ar fi purtarea măștilor în transportul public.







Academia Națională de Științe a Germaniei recomandă deschiderea anumitor școli primare și gimnaziale "cât mai curând posibil". Germania a înregistrat până în prezent aproape 3.000 de decese.

5. În Danemarca, copiii cu vârsta sub 11 ani vor reveni la creșă sau școală începând din această miercuri

6. Începând de marţi, Italia a permis deschiderea librăriilor și a magazinelor de îmbrăcăminte pentru copii în majoritatea regiunilor sale.

7. Grecia scapă de furtună și rezistă

8. În Marea Britanie, unde cifrele nu sunt bune, nu se poate vorbi despre o ieşire din izolare

Principiul precauției nu a fost respectat imediat. Numărul de decese în spitale a trecut de 12.000 și alte sute de decese din căminele de bătrâni nu au fost încă luate în calcul în statistici. În Londra, deocamdată nici nu se pune problema ieşirii din izolare. Guvernul așteaptă să se atingă apogeul pandemiei.(Rador)





The New York Times: Când interdicțiile legate de coronavirus merg prea departe. Restricțiile sunt necesare. Dar fugărirea oamenilor ieșiți la picnic și închiderea magazinelor cu materiale de zugrăvit sunt exagerări meschine

Tweet-ul înfățișa două siluete, prelungindu-se în forme familiare de polițiști. Textul, la fel de înveselitor ca un polițai englez dintr-o carte pentru copii de sfârșit de secol 19: „Dacă tu crezi că ducându-te la picnic într-un loc din zona rurală nu te va găsi nimeni, să nu te mire dacă din umbră va apărea un polițist!” Iar mesajul, adresat în cazul de față locuitorilor din Central Bedfordshire, Anglia, e un exemplu despre cum, chiar și atunci când sunt esențiale, măsurile anti-pandemie riscă oricând să o ia un pic razna.





Sunt un sceptic, ca s-o spun moderat, în privința celor sceptici la adresa interdicțiilor de circulație și distanțării sociale. În cel mai bun caz ei pledează pentru mai multă viteză și optimism în privința redeschiderii, în contrast cu ideea că ar exista un univers paralel în care economia americană ar rămâne funcțională și stabilă în timp ce virusul ucide săptămânal mai mulți oameni decât accidentele rutiere, gripa sau cancerul, iar bilanțul lunar al deceselor din New York îl întrece pe cel din septembrie 2001.





Însă încăpățânarea scepticilor de a înregistra fiecare tiranie meschină comisă în numele carantinei constituie un important serviciu public - și nu doar pentru că excesul de zel are întotdeauna nevoie de critici, ci și fiindcă tiraniile meschine de astăzi sunt obstacole în calea adaptării de care avem nevoie pentru a trece mâine la semi-normalitate.





Exemplul poliției britanice care-i vânează pe amatorii de picnicuri chiar dacă - sau poate tocmai de aceea? - aceștia merg deliberat în locuri izolate pe mine mă atinge personal, deoarece pârâurile și pădurile izolate sunt esențiale pentru tentativele familiei mele de a se adapta la distanțarea socială. La fiecare două zile, dacă vremea o permite, eu și soția mea însărcinată ne târâm copiii până într-unul sau altul dintre parcurile naturale ale statului Connecticut, dintre care toate au rămas din fericire deschise pentru excursioniști singuratici și familii.









E doar un mic exemplu cu privire la cum arată adaptarea, la cum găsesc oamenii căi de a împăca imperativul de sănătate publică al distanțării cu imperativul de sănătate publică de a face mișcare și de a sta la soare. (După cum o știau foarte bine arhitecții spitalelor în aer liber de pe vremea Gripei Spaniole, o populație expusă la lumina soarelui e o populație mai pregătită să lupte cu succes cu o pandemie.) Și mai e și un exercițiu excelent pentru viața de după începutul relaxării interdicțiilor; chiar și într-o lume în care locurile de joacă vor fi redeschise, viitorul semi-normal va fi unul mai sigur dacă părinții își vor duce copiii în excursii vara aceasta și vor petrece mai puține ore îngrămădiți la locul de joacă.





Așadar, funcționarii publici care micro-administrează timpul petrecut de noi afară și mișcarea în aer liber - gonind oamenii din parcuri dacă fac lucrul greșit (citind liniștiți în loc să facă exerciții fizice) sau închizând toate parcurile unui stat, cum a decis săptămâna trecută să facă guvernatorul din New Jersey - nu fac decât să reprime fix acel gen de comportamente creative și de adaptare pe care o societate ce adoptă distanțarea socială ar trebui să le încurajeze.





Același lucru se aplică și unor absurdități precum cele ale guvernatoarei din Michigan (aspirantă la funcția de vicepreședinte al lui Biden), Gretchen Whitmer, care a adoptat dispoziții ce nu fac distincție doar între firme esențiale și non-esențiale, ci și între produse esențiale și non-esențiale, lucru care a dus la bizara priveliște a unor magazine precum Home Depot rămânând deschise, dar cu departamentele de zugrăvit și grădinărit închise.





Regula lui Whitmer e cu atât mai ineptă cu cât o Americă ce se va fi adaptat cu succes la distanțarea socială ar fi o țară în care mai mulți proprietari de case s-ar apuca de bricolaj, de grădinărit în curtea din spate (grădinile victoriei?) și mai mulți oameni și-ar putea câștiga traiul făcând munci care nu presupun să stea în interior - munci precum, ei bine, amenajări peisagistice și zugrăvit de clădiri.





Fiecare plic cu semințe și fiecare cutie cu vopsea vândute de Home Depot ar fi prin urmare un mic imbold către semi-normalitate, pentru continuarea cu acele forme de viață pe care le putem continua, iar un guvern care insistă că nu poți cumpăra decât mâncare și prosoape de hârtie își face propria misiune mult mai grea.





Și acest lucru nu li se aplică doar politicilor guvernamentale. Primarul din Louisville, Kentucky, și-a câștigat un perdaf binemeritat, plus o palmă în instanță, pentru că a încercat să împiedice bisericile să organizeze slujbe la care participanții să rămână în mașina personală - o chestie care nu mă prea atrage din perspectivă liturgică, dar e totuși o modalitate creativă de adaptare pentru a obține o semi-normalitate duminică dimineața.





Dar și unele autorități religioase au reacționat cu un zel anti-adaptare. În propriul meu cult, cel catolic, dieceza din Raleigh, Carolina de Nord, nu s-a limitat să închidă bisericile și să anuleze slujbele; le-a interzis preoților să încerce experimente cum ar fi spovedania direct din mașina personală, care ar putea face compatibile distanțarea socială și ritualurile.





În spatele acestor măsuri exagerate planează un impuls de înțeles: dacă e să obținem tot ce putem de la această perioadă de sechestrare, să facem ca beneficiile ei să justifice costul piperat, e evident că vrem ca izolarea să aibă efectiv loc, să trecem de parte siguranței, iar nu să ridicăm din umeri ori de câte ori cineva încalcă o regulă.





Însă e necesar ca regulile să pară rezonabile, întrucât altfel rezistența va fi normalizată. Ele trebuie să pară limitate în timp și provizorii: guvernatorii și primarii care iau decizii de închidere a școlilor o dată la câteva săptămâni sunt mai inteligenți decât funcționarii care interzic preventiv totul și orice de acum până în iulie. Iar regulile trebuie să le permită oamenilor să fie creativi în izolarea lor și să exerseze totodată pentru viitorul apropiat în care ne vom afla într-o fază de tranziție, cu anumite aspecte ale normalității restabilite, dar cu distanțarea rămânând o necesitate zilnică.





Deci, dacă modelul tău de carantină ajunge să interzică zugrăvitul caselor pe exterior, grădinăritul, mersul în parc sau mersul la o slujbă religioasă la care se poate rămâne izolat în mașină, atunci îți pregătești societatea pentru un eșec odată ce carantina se va fi încheiat.(Rador)





I Efimerida: Cum va fi sărbătorit Paştele în Grecia - Ce este permis, ce este interzis

Guvernul grec urmează să ia ultimele decizii care să împiedice o posibilă creştere a răspândirii virusului în zilele de Paşte, în special în cele trei zile de celebrare a Învierii.





Paşte cu drone în loc de grătare

Apelul epidemiologului Sotiris Tsiodras

Cimitirele vor fi închise

Bisericile vor fi închise pentru credincioşi

Interzicerea circulaţiei autoturismelor - soluţia finală

Filtre, amenzi şi obligaţia de a face cale întoarsă pentru cei care vor să facă excursii

Planul poliţiei de a împiedica deplasările pentru mese de familie în format extins, la case de vacanţă sau ale prietenilor din suburbiile Atticii prevede instituirea unor filtre în puncte rutiere nodale. Însă, potrivit ministrului grec al transporturilor, premierul Kostas Mitsotakis va decide dacă vor fi luate măsuri restrictive suplimentare pentru deplasările de Paşte, după ce va asculta mai întâi părerile specialiştilor.







Miercuri - 22 de noi cazuri, numărul total al deceselor: 102

Dar miercuri, domnul Hancock a insistat că guvernul „a atins fiecare dintre obiectivele pe care le-a fixat”."Am avut capacitatea de a crește aceste testări în această lună, dar cererea a fost mai mică în weekendul de Paște, iar personalul nu a dorit să se prezinte pentru testare, ceea ce este de înțeles într-un weekend prelungit", a spus el, adăugând: "Dar obiectivul este să ajungă la 100.000 până la sfârșitul acestei luni”.Acești cercetători consideră că rata de creștere a deceselor este un element de analiză mai pertinent decât numărul de decese și, prin urmare, urmăresc cu atenție decelerația care se produce, cel puțin în țările care au fost dur afectate de pandemie. În urmă cu câteva zile, rata de dublare a deceselor a fost de 3 zile în Belgia.Spre deosebire de vecinul său suedez, care a impus puține restricții populației, Danemarca a introdus măsuri încă din 11 martie. Dar astăzi, afirmă premierul său, Mette Frederiksen, "este important ca Danemarca să se deschidă mai mult decât este necesar". Social-democratul insistă însă asupra respectării măsurilor pentru a evita o recidivă a pandemiei.Regiunea piemonteză menține cel mai strict regim, în timp ce Lombardia, epicentrul pandemiei din peninsulă, autorizează doar vânzarea de îmbrăcăminte pentru copii. În întreaga țară, izolarea a fost extinsă până pe 3 mai, dar anumite activități au fost reluate, în special în industria lemnului și în producția de calculatoare. Italia este țara europeană cu cele mai multe decese, peste 20.500.Spre deosebire de Italia, Grecia a scăpat în mare parte de pandemie, cu doar o sută de victime. Țara a anticipat pericolul foarte devreme, în special prin anularea carnavalurilor la sfârșitul lunii februarie, când nu era identificată nicio victimă a Covid-19. Și, din 10 martie, școlile, barurile, restaurantele, siturile arheologice, cinematografele ... au fost închise. Măsurile de retenție sunt menținute până pe 27 aprilie. "Rămânând acasă în aprilie, în luna mai vom putea beneficia de primele rezultate ale comportamentului nostru responsabil", a spus purtătorul de cuvânt al guvernului.Ca orice buni cetățeni care respectă distanțarea socială, le-am căutat mereu pe cele mai pustii, chiar dacă asta necesita 30 de minute de condus în plus, și am reușit astfel să smulgem un pic de bucurie pentru noi și multă mișcare fizică necesară pentru copiii noștri de la o situație în care altfel prevalează urcatul pe pereți în izolare.Toată lumea spune că anul acesta Paştele nu va mai fi la fel. Oamenii nu vor merge la biserică, nici nu vor mai organiza petreceri de familie sau cu prietenii cu tradiţionalul miel la proţap, guvernul fiind hotărât să nu permită mari adunări de oameni în curţi şi pe terasele caselor.Monitorizarea regiunii Attica (în care se află capitala Atena n.trad.) se va realiza prin patrule sporite pentru identificarea unor eventuale adunări în număr mare în curţi sau pe terase. Pentru identificarea unor astfel de cazuri vor fi utilizate drone şi elicoptere care vor transmite informaţiile echipajelor terestre de poliţie. Acestea vor face mai întâi recomandări prin megafoane sau chiar şi prin discuţii directe cu persoanele în cauză, iar în caz de neconformare se va ajunge la aplicarea unor amenzi sau, în cazuri extreme, chiar şi la arestări.Nu este permisă folosirea locului pentru grătare din spaţiile de folosinţă comună ale blocurilor de locuinţe sau din spaţii deschise la care au acces mai mulţi vecini. Sunt permise doar grătarele din curţi sau terase individuale, folosite de membrii unei singure familii, fără invitaţi.Este în creştere optimismul că Grecia se află în ultimele stadii ale măsurilor restrictive, după ce reprezentantul Ministerului Sănătăţii pe teme de coronavirus, Sotiris Tsiodras, a părut marţi optimist cu privire la evoluţia epidemiei în Grecia, subliniind că el crede că "suntem într-o etapă foarte bună în care răspândirea virusului în comunitate scade". Însă o eventuală încălcare masivă a măsurilor în cele trei zile de celebrare a Învierii ar putea răsturna rezultatele pozitive înregistrate de Grecia până în prezent, atenţionează Tsiodras.Secretarul de stat pentru protecţia cetăţenilor, Nikos Chardalias, a anunţat miercuri închiderea cimitirelor în Vinerea Mare. Este o măsură suplimentară luată de guvern pentru a nu se crea noi focare ce ar permite o reintensificare a epidemiei. În plus, poliţia este chemată şi ea să supravegheze cimitirele întrucât este perioada în care mulţi cetăţeni doresc să cinstească memoria persoanelor dragi pe care le-au pierdut. Deşi reprezentanţii poliţiei apreciază că nu vor exista comportamente extreme, poliţia va avea totuşi o prezenţă discretă pentru a supraveghea în special cimitirele regionale din Attica.Secretarul de stat pentru protecţie civilă a repetat joia trecută că bisericile vor rămâne închise şi în perioada Paştelui. El a insistat chiar asupra deciziei Bisericii Greciei cu privire la Săptămâna Mare. "Biserica Greciei, contribuind în mod eficient la combaterea răspândirii virusului, a dat, cu un înalt simţ al răspunderii şi cu generozitate în cadrul deciziilor luate de stat, instrucţiuni către credincioşi în perspectiva Săptămânii Mari". În acest context le-a cerut credincioşilor să urmeze îndemnul Sfântului Sinod, precizând că rugăciunea individuală nu este inclusă printre motivele excepţionale de deplasare.Guverul grec transmite deja mesaje cetăţenilor cu privire la măsurile care ar putea fi considerate drept necesare în perspectiva zilelor de Paşte, lăsând în mod clar deschisă eventualiatea de a interzice circulaţia autoturismelor în noaptea Învierii şi în ziua de Paşte. Caracteristice în acest sens au fost declaraţiile făcute marţi de purtătorul de cuvânt al guvernului. "Nu sunt prevăzute vizitele la prieteni, la vecini sau la rude. Urmăm una dintre cele şase opţiuni care există în declaraţie atunci când e nevoie să ne deplasăm, cum ar fi de exemplu la farmacie sau supermarket. Prin urmare, rămânem în casă în aceste zile". "Încercăm să păstrăm ceea ce am câştigat cu atâta efort în săptămânile anterioare pentru a putea spre sfârşitul lunii aprilie să fim în măsură să vedem un plan de revenire treptată, de lungă durată la normalitate" a spus Stelios Petsas.Până atunci, poliţia greacă a început deja controale mai stricte şi a pregătit un plan special de acţiune care cuprinde filtre, patrulări şi supraveghere aeriană cu drone şi elicoptere.Hotărârea guvernului grec de a reduce deplasările inutile în perspectiva Paştelui este demonstrată şi de dublarea numărului de amenzi primite de cei care ignoră măsurile de interzicere a circulaţiei.Epidemiologul Sotiris Tsiodras a anunţat miercuri 22 de cazuri noi de coronavirus, numărul total ajungând la 2.192 din care 56,4% sunt bărbaţi. Din acestea 559 de cazuri sunt persoane care au călătorit în străinătate, iar 899 sunt contacţi ai unui caz cunoscut. Tsiodras a anunţat de asemenea că în acest moment sunt 72 de persoane intubate, cu o vârstă medie de 68 de ani, din care 15 sunt femei. Numărul total al deceselor se ridică la 102, din care 28 femei, iar vârsta medie a persoanelor decedate este de 73 de ani. 89,2% dintre victime aveau comorbidităţi şi/sau vârste de peste 70 de ani. (Rador)