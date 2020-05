BRD a amânat ratele a peste 41.000 de români. Majoritatea au preferat amânarea plăților cu 3 luni

De la jumătatea lunii martie până azi, BRD a amânat ratele a peste 41.000 de români, atât prin intermediul OUG 37/2020, cât și în cadrul soluției proprii de amânare, transmit reprezentanții băncii. ”Numărul creditelor amânate la plată depășește astfel 46.000, avand în vedere că anumiți clienţi au solicitat amânarea mai multor credite. Aproximativ 62% dintre solicitările de amânare aprobate au fost pentru 3 luni, 8% - pentru 6 luni, iar 17% s-au orientat către perioada maximă, de 9 luni de amânare”, se mai arată în comunicatul BRD.





„Mă bucur că am putut ajuta atât de mulţi clienţi în această perioadă. Am fost alături de clienții noștri mai întâi printr-o soluție proprie, iar apoi prin alinierea la soluția propusă de Guvern. Efortul făcut de echipele noastre pentru tratarea cererilor a fost considerabil și a completat efortul de a găsi soluțiile cele mai bune pentru munca la distanță și în siguranță. Perioada aceasta ne-a arătat că putem face lucrurile mai repede şi mai simplu – am introdus modalităţi noi de lucru, am dezvoltat aplicaţii şi procese. Sunt încrezător că vom păstra această agilitate pe termen lung”, a declarat Radu Topliceanu, Director General Adjunct al BRD.





Începând din luna martie, banca a oferit clienților persoane fizice o soluție proprie de amânare a ratelor cu până la trei luni, de care aceștia au putut beneficia până la intrarea în vigoare a OUG 37/2020. De asemenea, BRD oferă, până la jumătatea lunii iunie, gratuitate la operațiunile realizate prin platformele de internet și mobile banking.De-a lungul acestei perioade, Contact Center-ul BRD a tratat peste 270.000 de interacțiuni telefonice cu clienții și mai bine de 28.000 de solicitări primite prin Facebook și e-mail.