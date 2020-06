1 iunie 2020. Tot mai puțini români serbează Ziua Internațională a Copilului. România avea la începutul anului puțin peste 4 milioane de copii, iar proiecțiile nu sunt încurajatoare

România avea la începutul acestui an puțin peste 4 milioane de copii (tineri cu vârsta sub 18 ani), potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică. Anul trecut a fost, de asemenea, primul în care pragul nou-născuților a coborât sub 200.000. Mai mult, până în 2060 în circa jumătate din județele țării, populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară va scădea cu peste 50% față de 2015, mai arată datele INS. Cei mai putini copii s-au născut în Tulcea, Covasna si Mehedinți, la polul opus aflându-se București, Iași și Suceava, mai arată datele Statisticii.





Cei mai mulți copii sunt în Capitală (atât ca pondere în numărul total al copiilor, câr și în cifre absolute), București fiind urmat de județele Iași, Constanța, Suceava și Prahova, potrivit calculelor HotNews.ro (luând în calcul populați cu cel mult 17 ani împliniți din cadrul populației rezidente).





Ponderea minorilor în totalul populaţiei după domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2020, de 18,7%, în scădere faţă de anii anteriori; Ponderea băieţilor a fost, în ultimii ani, superioară (51,4%), comparativ cu cea a fetelor de aceeaşi vârstă; raportul de masculinitate a fost de 1.056 băieţi la 1.000 fete; În mediul urban aveau domiciliul 52,6% din numărul copiilor sub 18 ani, aceştia reprezentând 17,4% din totalul populaţiei urbane. In mediul rural, minorii au reprezentat 20,3% din totalul populaţiei rurale;