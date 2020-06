Business report: Volkswagen lansează în România un abonament lunar. Umbrărescu ar putea construi tronsoanele 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova - Pitești. Ce se va întâmpla pe piaţa muncii după ce statul nu va mai sprijini angajatorii.

Ce se va întâmpla pe piaţa muncii după ce statul nu va mai sprijini angajatorii: „Ne aşteptăm ca numărul de disponibilizări să fie mult mai pregnant, pe măsură ce facilităţile din partea statului vor fi eliminate. ● "Autostrada Ford": Umbrărescu ar putea construi tronsoanele 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova - Pitești.● Strategie în criză - Volkswagen lansează în România un abonament lunar. ● Consiliul Fiscal avertizează:Guvernul să se pregătească inclusiv pentru o cădere economică de 8-9% ● Amenzi uriaşe pentru „căutătorii de trufe”: Trebuie să li se impoziteze profiturile.









Ce se va întâmpla pe piaţa muncii după ce statul nu va mai sprijini angajatorii: „Ne aşteptăm ca numărul de disponibilizări să fie mult mai pregnant, pe măsură ce facilităţile din partea statului vor fi eliminate. „Urmărind evoluţia contractelor de muncă suspendate şi a celor încetate, se observă trendul descendent al contractelor de muncă suspendate, în paralel cu creşterea disponibilizărilor în ultima perioadă." Ministerul Muncii a anunţat că va continua să acorde sprijinul pentru şomaj tehnic pentru angajaţii din domeniile unde restricţiile impuse de stat vor continua, iar pentru cei care vor reveni la lucru din şomaj tehnic statul va deconta 41,5% din salariu, pe o perioadă de trei luni. Cu toate acestea, după perioada în care statul va stopa aceste facilităţi, mulţi angajaţi vor rămâne fără loc de muncă, crede Alexandra Peligrad, CEO al Smartree, companie care oferă servicii de outsourcing de salarizare şi administrare de personal, recrutare şi muncă temporară, scrie Zf.ro.

. Constructorul român Dorinel Umbrărescu are șanse foarte mari să câștige contractele pentru realizarea tronsoanelor 3 și 4 din Drumul Expres Craiova - Pitești, au spus surse oficiale. Firmele sale lucrează deja pe tronsonul 2 al șoselei cunoscute ca "Autostrada Ford". "Umbrărescu are șanse reale să câștige și ultimele două tronsoane ale DX Craiova - Pitești", ne-au spus surse din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Comentând pe marginea rezultatelor licitațiilor privind cele două tronsoane, pasionați de infrastructură spun că Umbrărescu s-ar clasa pe primul loc după evaluarea financiară a ofertelor, întrucât ar fi venit cu cel mai bun preț dintre cei rămași în cursă. Licitația pentru tronsonul 3 din Drumul Expres Craiova - Pitești a ieșit din etapa de evaluare tehnică pe 21 mai, după care a intrat în etapa de evaluare financiară, care urma să se încheie până la data de 26 iunie, conform datelor din SEAP, scrie Economica.net . Volkswagen România a lansat un abonament lunar, de 267 de euro, pentru Golf și de 369 de euro, pentru T-Roc, cu promisiunea că nu necesită plata unui avans și include asigurare Casco, revizii gratuite și un set de pneuri de iarnă cu spațiu de depozitare. Este un abonament „de mobilitate”, un nou sistem de plată asemănător cu leasingului. Abonamentul trebuie încheiat pe o perioadă de doi ani, la un rulaj de 15.000 de kilometri pe an, iar după încheierea perioadei clientul poate opta pentru prelungirea abonamentului, caz în care va primi o mașină nouă, scrie profit.ro . Fiscaliştii avertizează Guvernul că ar trebui să fie pregătit inclusiv pentru o cădere economică de 8-9%. Este necesar ca Executivul să fie prudent şi să ia în calcul un nivel-prag minim de contracţie al PIB-ului real în 2020 de 3,5%, cel puţin, se arată în Raportul anual al Consiliului Fiscal (CF) pentru 2020. Specialiştii CF atrag atenţia că este necesar să fie avute în vedere încă două scenarii macroeconomice pentru anul curent: unul fundamentat pe o contracţie mai realistă a PIB real plasată în intervalul 4-6% şi un scenariu negativ ce prevede o contracţie mai severă a PIB, de 8-9%, scrie bursa.ro . Amenzi uriaşe pentru „căutătorii de trufe” sunt prevăzute într-un proiect de lege iniţial de mai mulţi parlamentari USR, principala reglementare privind obţinerea unei autorizaţii de recoltare. „Recoltarea trufelor a devenit o afacere profitabilă pentru multe persoane, acestea utilizând sape, lopeţi, greble şi cazmale, fapt care conduce la o periclitare a speciei şi dăunează atât arborelui, cât şi solului”, a anunţat deputatul USR Lavinia Cosma, unul dintre iniţiatorii proiectului de lege. Potrivit acesteia, scopul principal al căutătorilor de trufe îl reprezintă „profiturile obţinute din exploatarea neconformă a acestor produse, profituri nedeclarate, neimpozitate”. „Trufele sunt vândute ulterior, către intermediarii din Italia, Germania, Franţa, unde se apreciază adevărata lor valoare. La rândul lor, aceşti intermediari distribuie către restaurante sau alte firme de procesare aceleaşi produse, pentru preţuri duble sau triple, profitând astfel de pe urma lipsei reglementărilor din ţara noastră, scrie adevarul.ro