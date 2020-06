Cum completezi Declarația unică - GHID VIDEO

Cornel Grama a urmărit acea discuție: „Acolo informațiile erau de genu: Vedeți art. 120 Codul fiscal, art. 148, alin. 3. Acolo puneau întrebări multe persoane care nu aveau pregătire de specialitate, de consultanți fiscali și așa mai departe. Era un om simplu care a obținut niște dividende, a avut o chirie, un apartament pe care l-a închiriat. În condițiile astea omul era bulversat. Unele răspunsuri (ale ANAF n.r.) sunt: "Sunați la call-center, colegii o să vă ajute, așteaptă telefonul dumneavoastră". Se suna la numărul ăla și nu răspundea nimeni, evident”.





Delcarația Unică trebuie depusă până marți - 30 iunie.















Exemplele (cu locul unde trebuie bifata declarația etc.) la care răspunde ghidul video:

ANAF a avut o sesiune online în care a încercat să vină în ajutorul celor ce doresc și trebuie să completeze Declarația.1. O persoană fizică autorizată anul trecut a depus declarația unică, a avut veniuri estimate peste plafon (12 salarii minime pe economie). El trebuie să-și regularizeze impozitul anual final. Constată că venitul este peste plafon și vrea bonificațiile. Vrea să și redirecționeze 3,5% din impozit pentru un ONG, o bursă privată și așa mai departe.2. Activități independente cu normă de venit. Norma de venit a fost estimată anul trecut. Dacă este peste plafon, se datorează la fel: CAS și CASS.3. O persoană are dividende ridicate în 2019, a depus anul trecut DU, are venituri peste plafon și a fost obligat să declare CASS la 12 salarii minime. Anul acesta vrea bonificații.4. O persoană a avut chirii în lei. A depus anul trecut DU, venituri peste plafon, vrea bonificații.5. O persoană care a avut chirii în valută, estimat peste plafon. A depus anul trecut DU. Anul acesta are obligația regularizării la cursul valutar și vrea bonificații.6. O persoană are venit din bursă din transfer titluri de valoare. În 2019 a avut venituri peste plafon și vrea bonificații.7. O persoană obține dividende din străinătate în 2019, peste plafon. I s-a reținut un impozit în acea țară (are credit fiscal) și vrea bonificații.8. O persoană are venituri din bursă - transfer titluri de valoare din străinatate în 2019. Veniturile sunt peste plafon, are credit fiscal (impozit reținut), vrea bonificații și redirecționează 3.5% din impozit.9. O persoană fizică în sistem real, a depus anul trecut DU, are venituri estimate peste plafon, rămâne peste plafon, a mai depus în 2020 o Declarație cu regularizarea impozitului și vrea bonificații.10. O persoană cu normă de venit a depus anul trecut DU, norma în 2019 fiind peste plafon. A mai depus în 2020 Declarația cu norma pe 2020 și vrea bonificații.11. Legat de dividende. O persoană a depus anul trecut DU, iar venitul în 2019 a fost peste plafon. A mai depus în 2020 DU cu dividende estimate peste plafon. Vrea bonificații.12. Venituri în sistem real. A depus anul trecut DU, cu venit în 2019 sub plafon și venit final peste plafon cu regularizare impozit pe 2019. Vrea bonificații.13. O persoană a depus anul trecut DU. A estimat venituri peste plafon. A avut peste plafon în final. A depus o declarație unică, dar cu bonificații deja. Deci pe modelul nou, cum ar veni. Ea vrea totuși să-și rectifice venitul declarat.