​În timp ce DNA le audiază oamenii în țară, Cristi Burci și Cătălin Hideg spun din Emirate că vor face 10.000 de teste COVID pe zi! ● Cât costă o asigurare contra Covid-19 pentru angajații unei companii ●Alin Burcea, Paralela 45: Turiştii încă sunt tentaţi să plece în vacanţe în străinătate ● Discounturi de peste 45% pe litoralul Bulgariei: "Hotelurile de 5 stele au acum preturi de 3 stele" ● Chiar dacă se redeschid restaurantele, acestea pierd bani vara. Unii proprietari vor alege să redeschidă în septembrie ● De ce intră în colaps sistemul românesc de sănătate şi cum sunt finanţate serviciile medicale în alte state europene ● Arenele BNR trebuie răscumpărate de stat, consideră ministrul Stroe ● Schimbări esențiale în structura de formare a PIB: Comerțul trece în fața industriei ● Guvernul împrumută 3,3 miliarde de dolari, un nou record, pe perioade de 10 și 30 de ani.





În timp ce DNA le audiază oamenii în țară, Cristi Burci și Cătălin Hideg spun din Emirate că vor face 10.000 de teste COVID pe zi, cam cât face toată România zilnic! "Peste câteva zile Sanimed va da drumul unui laborator de teste COVID aici, la Abu Dhabi. Vom face 10.000 de teste PCR", a declarat Cristi Burci pentru Libertatea. În același timp, cei aflați în România și implicați în contractul de 12 milioane de euro au fost chemați la audieri la DNA, dar procurorii nu au acces la patronul Cătălin Hideg, care a plecat la Abu Dhabi în timpul stării de urgență. Patron al firmei Sanimed, cu importante contracte în spitalele românești, unde livrează în general medii de cultură, Cătălin Hideg a apărut inițial în atenția publică în cazul Florin Secureanu. Pe Hideg și pe Secureanu i-au legat apartenența la aceeași lojă masonică, afacerile din sănătate și faptul că ambii au fost doctoranzi ai Academiei SRI, la același profesor la care între timp Serviciul a renunțat: generalul Constantin Onișor. Între timp, generalul Onișor a ajuns membru fondator al unui partid naționalist, cu accente prorusești. Imediat după declararea stării de urgență, presa a remarcat că o firmă anonimă a unei bucătărese din Giurgiu, Romwine & Cofee, a câștigat la ONAC un contract de 12 milioane de euro pentru livrarea a 1,4 milioane de măști necesare personalului medical. Hideg a recunoscut că, de fapt, contractul e al lui Sanimed, iar Romwine nu e decât un distribuitor. Contractul cu emirii a finanțat contractul cu măști supraevaluate Din motive de disponibil financiar, a explicat Hideg, el a preferat să meargă cu contractul pe firma cea mică, pe care a admis că o controlează. "A fost vorba, de fapt, de problemele cu Fiscul pe care le are Sanimed, care nu era eligibilă la licitația pentru măști", au spus surse din piață, pentru Libertatea





Cât costă o asigurare contra Covid-19 pentru angajații unei companii. Cea mai valoroasă resursă pentru companii sunt oamenii, pentru că ei pot mișca business-ul, îl pot face să funcționeze, iar protecția financiară prin asigurare este un instrument suplimentar pe care acestea pot să-l utilizeze pentru a-și arăta grija față de angajați, cu atât mai mult cu cât astăzi trăim un moment special, atipic implicit pentru industria asigurărilor. „A fost nevoie să ne adaptăm rapid și să venim cu soluții care să fie potrivite cadrului nou în care trăim și în care ne desfășurăm activitatea. Astfel, am văzut că viața și sănătatea sunt expuse unui risc nou, l-am abordat și, prin urmare, am inclus riscurile asociate Covid-19 în produsele noastre de asigurare", spune Lidia Drăgan (foto), Director Dezvoltare Produse și Servicii la UNIQA Asigurări. Însă, „acoperirea prin asigurare este un instrument suplimentar pe care companiile pot să-l utilizeze pentru a-și proteja angajații. Aceasta nu înlocuiește măsurile pe care trebuie să le implementeze un angajator pentru a oferi un cadru de lucru adaptat noilor realități. Asigurarea suplimentează practic aceste măsuri și protejează acolo unde măsurile pot eșua", adaugă Lidia Drăgan.Prima anuală pe care un angajator o plătește pentru fiecare angajat cuprins în asigurare este de 112 lei, scrie wall-street.ro





Alin Burcea, Paralela 45: Turiştii încă sunt tentaţi să plece în vacanţe în străinătate. „Grecii nu îşi permiteau să crească tarifele. Nu am primit până în acest moment oferte speciale pentru că hotelierii sunt realmente speriaţi de costuri şi nu îşi permit să ofere tarife speciale." Turiştii români au început din nou să meargă în Grecia cu avi­onul, odată cu redeschiderea aeroporturilor pentru zborurilor inter­naţionale, începând cu 1 iulie. Primele zboruri charter au ple­cat chiar pe 1 iulie, din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, spre insulele Rodos şi Creta. Alin Burcea, CEO-ul agenţiei de turism Paralela 45, afirmă că hotelierii greci nu au mărit tari­fele din cauza pandemiei de COVID-19, preţurile fiind la acelaşi nivel de anul trecut. Grecii nu îşi permiteau să crească tarifele. Având în vedere că ei aveau costuri mai mari din cauza acestor măsuri, este un lucru pozitiv că nu au crescut tarifele. Nu am primit până în acest moment oferte speciale pentru că sunt hotelierii care sunt realmente speriaţi de costuri şi nu îşi permit să ofere tarife speciale. Tarifele şi preţurile sunt la fel ca în anii trecuţi, nu au crescut preţurile la niciun hotel, din câte ştiu eu", a declarat Alin Burcea, scrie zf.ro





Discounturi de peste 45% pe litoralul Bulgariei: "Hotelurile de 5 stele au acum preturi de 3 stele". Hotelierii bulgari s-au adaptat la conditiile de pandemie si fac oferte greu de refuzat pentru romani. Intr-un interviu pentru Ziare.com, Lucian Badircea, directorul IRI Travel, principalul turoperator din Romania care ofera excursii in Bulgaria, ne-a povestit despre conditiile in care ne primesc vecinii de la sud. Reducerile de 45-50% la hotelurile de 5 stele arata cat de dornici sunt bulgarii sa primeasca turisti in aceasta perioada, iar sa te bucuri de o vacanta cu intreaga familie cu numai 500 de euro, in plin sezon, este un adevarat chilipir. Nici ofertele de la 4 stele nu sunt de evitat, mai ales ca aici reducerea este de pana la 30%. Grecii au scazut si ei din preturi si romanii care nu au pretentii pot gasi studiouri in Thassos si cu 15 euro pe noapte de persoana in varf de sezon. "Toate discutiile despre carantina si izolare daca vii din Bulgaria, declaratii completate si timpi lungi de asteptare la vama sau ca nu te mai primesc bulgarii sunt false. Contrar acestei campanii de fake news care ruleaza de cateva saptamani pe toate canalele de media si social media menite sa-i sperie pe oameni, romanii se duc si incep sa mearga in numar si mai mare pe litoral in Bulgaria", a declarat Lucian Badircea pentru ziare.com





Chiar dacă se redeschid restaurantele, acestea pierd bani vara. Unii proprietari vor alege să redeschidă în septembrie. Stadio Hospitality Concept, controlată de antreprenorul Radu Dumitrescu, a cumpărat la începutul anului, înainte de pandemie, două restaurante, printre care şi 18 Lounge din City Gate, care ar fi trebuit modernizat în această perioadă, dar criza medicală a dat peste cap toată strategia antreprenorului. Acesta se aștepta la venituri totale de 12 milioane de euro anul acesta, dar acum speră că va ajunge măcar la 5-6 milioane de euro și plănuiește deschiderea interioarelor restaurantelor după jumătatea lunii septembrie, indiferent dacă autorităţile o vor permite mai devreme, dat fiind faptul că vara se pierd bani în interiorul restaurantelor.„Am trimis toți angajații care nu aveau ce face în șomaj tehnic, am deschis cele două terase de restaurant pe care le deținem, Stadio Park din Herăstrău și Stadio Unirii, dar restaurantele în interior nu le vom deschide până la jumătatea lunii septembrie. Așa că dacă ajungem la afaceri de 5-6 milioane de euro anul acesta, e mare lucru", spune Radu Dumitrescu. Potrivit lui Radu Dumitrescu, cu excepția șomajului tehnic, statul nu a sprijinit businessul restaurantelor, nici măcar atât de promovatul IMM Invest nu e vreun sprijin. Iar statul are un rol copleșitor în acest business și nu numai, scrie economica.net





De ce intră în colaps sistemul românesc de sănătate şi cum sunt finanţate serviciile medicale în alte state europene. Criza sanitară generată de coronavirus a readus în atenţie problemele grave cu care se confruntă sistemul medical din România, cheltuielile cu asistenţa medicală nemaiputând fi suportată din cotizaţiile lunare ale angajaţilor. Potrivit datelor CNAS, în momentul de faţă aproximativ 10,7 milioane de persoane sunt scutite de la plata cotizaţiei lunare pentru sănătate, acestea fiind colectate de la numai 5,3 milioane de angajaţi. Excepţiile de la plata contribuţiilor au fost stabilite prin modificări succesive ale Legii Sănătăţii din ultimii 14 ani, guvernanţii stabilind neplata taxei de 10% pentru veniturile copiilor, pensionarilor (deşi aceştia plăteau în trecut această contribuţie) invalizi şi alte categorii de persoane defavorizate, ba chiar şi pentru angajaţii din construcţii. PALMED: Întreg sistemul sanitar este sub presiune Contactat telefonic, Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) a explicat pentru „Adevărul" care sunt motivele pentru care sistemul român de sănătate este în prag de colaps. „Numărul mare de persoane neasigurate şi nu atât ca valoare, ci ca pondere în totalul populaţiei care ar putea avea nevoie de servicii medicale, arată presiunea care se pune pe sistemul sanitar. Unul dintre motivele pentru care mereu există o discuţie a subfinanţări este dat tocmai de acest număr mare de persoane cu o probabilitate crescută de a avea nevoie de servicii medicale complexe, cum ar fi pensionarii, dar fără asigurare, scrie adevarul.ro





. Economiile şi pieţele de capital globale au fost zguduite, în primul semestru al anului, de pandemia de Covid-19, care a forţat autorităţile să impună măsuri de închidere parţială sau chiar totală a unor activităţi sau sectoare, cu repercusiuni care încă nu sunt pe deplin cuantificabile. Bursele s-au corelat în mare parte şi, surprinzător pentru mulţi, indicii pieţei din Statele Unite nu sunt departe de locul în care se aflau la începutul anului, S&P 500 încheind primul semestru cu un declin de doar 4%, după o creştere record de 20%, în trimestrul al doilea, în timp ce coşurile de acţiuni ale pieţei de tehnologie Nasdaq navighează la maxime istorice. Analiştii estimează o revenire graduală a economiei în semestrul al doilea al anului şi ulterior, dar cu schimbări de percepţie şi abordare atât la nivel individual cât şi colectiv, ce îşi vor lăsa amprenta asupra societăţilor în ansamblu, notează bursa.ro . Baza sportivă Arenele BNR trebuie răscumpărată de stat de la Banca Naţională a României pentru a fi modernizată, a declarat ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe. Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că baza sportivă Arenele BNR trebuie răscumpărată de stat de la Banca Naţională a României pentru a fi modernizată. Ministrul Stroe a precizat că a discutat acest subiect și cu premierul Ludovic Orban. "Situaţia de la Arenele BNR se poate debloca printr-o discuţie instituţională între Guvern, nu neapărat MTS pentru că nu avem resursele necesare, şi Banca Naţională. Eu nu am avut discuţii cu domnul Isărescu, dar asta este soluţia. Statul trebuie să demareze discuţiile pentru a rezolva această situaţie. Aceea este marea oportunitate vizavi de Micul Roland Garros al Bucureştiului de care am menţionat. Am avut câteva discuţii cu premierul Orban pe această temă şi e un proiect la care personal ţin foarte mult", a explicat ministrul Stroe. Declarația ministrului intervine după ce mai mulţi sportivi, printre care se numără Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi Simona Halep, au solicitat în repetate rânduri reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, scrie Romania Libera . Avansul PIB pe T1 – păstrat la 2,4% brut. Institutul Național de Statistică a confirmat creșterea economică de 2,4% în serie brută şi 2,7% în serie ajustată sezonier pe primul trimestru al anului în curs față de aceeași perioadă a anului precedent. Valoarea nominală realizată a fost reevaluată foarte puțin în jos, de la 216,26 miliarde lei la 215,97 miliarde lei, adică un minus de circa 300 de milioane de lei. Proporția de la ajustarea rezultatelor nominale a fost păstrată și la transformarea în valori ajustate sezonier (de la 272,42 miliarde lei la 272,07 miliarde lei, astfel încât s-au păstrat valorile de creștere menționate, precum și avansul ( surprinzător) de 0,3% în raport cu trimestrul IV al anului anterior. Menționăm că ajustarea este necesară pentru comparabilitate deoarece, în mod uzual, T1 contribuie nu cu un sfert ci cu o cincime la rezultatul anual, scrie cursdeguvernare.ro . Anul acesta, Executivul a stabilit record după record la împrumuturi. Guvernul a împrumutat astăzi 3,3 miliarde de dolari, un record pentru o finanțare atrasă prin vânzarea de obligațiuni în dolari. Statul a luat și în luna mai 3,3 miliarde de euro de pe piața externă, după alte 3 miliarde de euro în luna ianuarie. La acestea se adaugă sume consistente atrase lunar de pe piața internă, acolo unde Ministerul Finanțelor stabilește, de asemenea, recorduri. Statul are nevoie de bani, deoarece deficitul este estimat la un nivel foarte ridicat, iar incertitudinile privind evoluția epidemiei de coronavirus afectează economia și încasările la buget. În contextul în care Finanțele reușesc să profite de actualul moment de acalmie de pe piața financiară și să atragă bani la dobânzi decente, mai ales pentru această perioadă dificilă la nivel global, ar putea fi util să se prefinanțeze, adică să se împrumute cât mai mult înainte de ultimele luni ale anului, când în România ar putea avea loc alegeri, iar la nivel global epidemia s-ar putea accelera, potrivit profit.ro . O agenţie guvernamentală americană a anunţat marţi că a impus o amendă în valoare de 150 de milioane de dolari băncii germane Deutsche Bank, pentru că aceasta nu a fost suficient de vigilentă în relaţiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an după sinuciderea în închisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informează AFP, potrivit Agerpres. Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia. “Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar…În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS, potrivit financialintelligence.ro