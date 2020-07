Eurobarometru privind cetățenia UE: 92% dintre români cunosc noțiunea de „cetățean al Uniunii Europene”

Circa 92% dintre români spun că cunosc termenul de cetățean al UE iar 62% știu și ce presupune asta, arată rezultatele unui Eurobarometru transmis joi. Media la nivelul întregii UE e de 91% care cunosc termenul și 65% care știu ce înseamnă. La întrebări punctuale, românii par a fi mai ne-știutori decât europenii în privința drepturilor pe care le au. 16% dintre românii chestionați dacă știu că au dreptul de a participa la inițiative cetățenești (care, odată semnate de un milion de persoane, invită Comisia să propună o nouă măsură politică) au spus că nu știu, iar 8% au spus că nu au acest drept. 15% dintre români nu8 știu dacă au dreptul de a solicita sprijin unei ambasade al oricărui stat membru UE dacă România nu are ambasadă acolo, în cazul în care locuiește înafara UE.







Aproape un sfert dintre români consideră că un cetățean al UE care locuiește în România nu are drept de vot la alegerile pentru Parlamentul European (deși are) iar 48% cred că acel cetîțean străin care ocuiește în România are drept de vot la alegerile pentru parlamentul național (deși nu are).9% dintre români, mai arată documentul consideră că libera circulație în cadrul UE nu aduce beneficii economiei României.











Majoritatea europenilor sunt bine informați cu privire la drepturile lor electorale – la nivel național și european, mai arată rezultatele sondajului prezentate joi. Tot astăzi, Comisia Europeană lansează și o consultare publică despre drepturile care decurg din statutul de cetățean al UE.



Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Mă bucur să constat că din ce în ce mai mulți europeni sunt informați despre drepturile lor care decurg din cetățenia UE: dreptul de a locui într-un alt stat membru, de a fi tratat în mod egal indiferent de cetățenie sau de a vota și de a candida la alegerile europene. Cetățenii trebuie să știe însă și cum să își apere aceste drepturi atunci când nu sunt respectate. Vreau să le oferim cetățenilor europeni toate mijloacele necesare pentru a profita pe deplin de tot ce le poate oferi Europa.”



Comisarul pentru justiție și consumatori, Didier Reynders, a declarat: „Promovarea cetățeniei UE și încurajarea participării la viața democratică reprezintă în continuare una dintre principalele priorități ale Comisiei. De aceea, faptul că o majoritate covârșitoare a europenilor știu ce înseamnă concret a fi cetățean al Uniunii Europene este foarte încurajator. Comisia Europeană se angajează totodată să acționeze pentru a le permite cetățenilor să beneficieze în continuare de toate drepturile conferite de cetățenia UE. Acest angajament este cu atât mai puternic în aceste vremuri marcate de pandemia de COVID-19, când trebuie să fim deosebit de vigilenți pentru a proteja drepturile cetățenilor.”



Principalele concluzii ale sondajului pe tema „Cetățenia UE și democrația”



Un nivel ridicat de sensibilizare cu privire la drepturile legate de cetățenia UE Potrivit sondajului, mai mult de șase europeni din zece (65 %) cunosc noțiunea de „cetățenie a Uniunii” și știu ce presupune, în timp ce aproape unul din trei (26 %) a auzit despre ea. Cetățenii sunt sensibilizați îndeosebi în legătură cu dreptul de a depune o plângere la instituțiile Uniunii Europene (89 %), cu dreptul de ședere în orice stat membru al UE(85 %) și cu dreptul de a fi tratat în același mod ca un cetățean al statului membru respectiv (81 %) atunci când se află într-un alt stat membru. Deși procentul europenilor care știu ce au de făcut în cazul în care drepturile lor de cetățeni ai UE nu sunt respectate crește constant, numai 37 % dintre europeni consideră că sunt bine informați, ceea ce reprezintă o creștere cu 11 procente față de proporția de 26 % înregistrată în 2015. În fine, 92 % dintre respondenți au declarat că dacă s-ar afla într-un stat din afara UE în care țara lor nu dispune de consulat sau ambasadă și ar avea nevoie de ajutor ar solicita sprijin din partea unei delegații UE.



Avantaje generale ale liberei circulații în UE Atunci când au fost întrebați cu privire la libera circulație, 84 % dintre respondenți au declarat că sunt de părere că economia țării lor beneficiază, în general, de pe urma liberei circulații a cetățenilor UE în Uniunea Europeană. Proporția acestora a crescut cu 13 procente față de 2015, an în care 71 % dintre cetățeni recunoșteau avantajele oferite de libera circulație. Sondajul Eurobarometru a fost realizat înainte de introducerea, în majoritatea statelor membre, a măsurilor de izolare în contextul pandemiei de COVID-19.



Buna cunoaștere a drepturilor electorale europene Sondajul Eurobarometru a inclus și o serie de întrebări despre drepturile electorale ale cetățenilor UE. Puțin peste șapte din zece respondenți (71 %) știu că un cetățean european care locuiește într-o altă țară UE decât țara sa de origine are dreptul de a vota sau de a candida la alegerile pentru Parlamentul European. Atunci când au fost întrebați despre alegerile pentru Parlamentul European din 2019, marea majoritate a respondenților au declarat că ar fi fost mai dispuși să voteze dacă ar fi avut la dispoziție informații mai multe sau mai clare cu privire la alegeri în general și la impactul UE asupra vieții de zi cu zi în particular.





Tot astăzi, Comisia Europeană lansează și o consultare publică despre drepturile care decurg din statutul de cetățean al UE. Scopul acesteia este de a colecta informații, experiențe și opinii cu privire la drepturile legate de cetățenia UE, care vor fi incluse în următorul raport privind cetățenia UE. Având în vedere pandemia de COVID-19, consultarea include și întrebări despre impactul măsurilor de urgență asupra drepturilor legate de cetățenia UE. Toți cetățenii și toate organizațiile pot contribui la această consultare până la 1 octombrie 2020.





Răspunsurile la Eurobarometrul pe tema „Cetățenia UE și democrația”, la consultarea publică lansată astăzi și la o consultare mai amplă a părților interesate (care urmează să fie inițiată în a doua jumătate a anului 2020) vor contribui la elaborarea următorului raport privind cetățenia UE.

