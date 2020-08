​Business report: Cât înseamnă majorarea cu 10% a punctului de pensie. "Cat de prost sa fii sa stai ore in Kulata, doar pentru o vacanta in Grecia?". Compania TAROM va fi salvată. Cum au evoluat prețurile locuinţelor în iulie

​Cum au evoluat prețurile locuinţelor, în iulie, într-o lume afectată de pandemie şi influenţată de Noua Casă ● Iulian Stanciu. Cum te sui pe un val de oportunitate ● Ce și cât înseamnă, de fapt, majorarea cu 10% a punctului de pensie ● "Cat de prost sa fii sa stai ore in Kulata, doar pentru o vacanta in Grecia?"● Buletinul va putea fi schimbat cu cartea electronică de identitate, care va înlocui cardul de sănătate ● Bode: Compania TAROM va fi salvată ● De ce pleacă tinerii absolvenți de facultate din România ● Numărul de mașini noi înmatriculate în România a scăzut cu 44% ● Scăderea cererii de spații de birouri, resimțită din plin ● Adevărul din spatele războiului declarațiilor dintre premierul Orban și Firea pe tema măștilor gratuite pentru populație.





Cum au evoluat prețurile locuinţelor, în iulie, într-o lume afectată de pandemie şi influenţată de noul program Noua Casă. Apartamentele cu patru camere s-au scumpit cel mai mult în luna iulie, în București, cu 4,85%, la 133.214 euro, urmate de garsoniere, care au avansat cu 2,73%, la 43.471 euro, conform datelor anunțul.ro. În schimb, prețurile apartamentelor cu două și trei camere au stagnat, iar cele ale caselor și vilelor s-au redus cu 1,53%, la 133.863 euro. Evoluția prețurilor locuințelor din București, ca și a celor dn toată țara, a fost influențată de pandemia de COVID-19, dar și de modificările aduse de Guvern programului Prima Casă, căruia, practic i s-a adăugat o variantă mai scumpă. Astfel, prețurile garsonierelor au avansat cu 2,73%, la 43.471 euro, apartamentele cu două și trei camere au crescut foarte ușor cu 0,14%, la 64.706 euro și, respectiv, cu 0,01%, la 92.636 euro. În același timp, apartamentele cu patru camere s-au scumpit cu cu 4,85%, la 133.214 euro. Casele și vilele, în schimb, au avut un recul de 1,53%, la 133.863 euro. Evoluția prețurilor locuințelor până la sfârșitul anului depinde atât de stareade spirit a cumpărătorilor, cât și de impactul programului Noua Casă, care va garanta doar credite acordate pentru locuințe vechi de maximum 5 ani, dar și de mersul pandemiei de coronavirus, care, în ultimul timp, pare să se fi accelerat, numărul infectărilor raportate zilnic din ultima perioadă fiind de peste 1.000, potrivit economica.net





Iulian Stanciu. Cum te sui pe un val de oportunitate. Da, această transformare prin care trecem se dovedește a fi un rar moment de noroc pentru unii dintre noi. Pentru că a făcut posibile, în doar câteva luni, lucruri care altfel ar fi putut dura ani. Un fel de accelerare a istoriei în ceea ce privește economia digitală. Dar ai nevoie de mai mult decât noroc pentru a înțelege și a folosi acest moment. Am vorbit cu Iulian Stanciu, antreprenor și CEO al eMag, despre "bucătăria" organizației, despre cum au reușit 3.000 de oameni să lucreze de acasă poate chiar mai productiv decât de la birou, despre cum stabilesc și ating obiective, despre "cultura greșelii" ca motor pentru toate lucrurile noi. Dar și despre o nouă paradigmă de leadership pentru viitor și disciplina personală care-l ajută pe Iulian să-și păstreze energia și echilibrul mental. Dincolo de a fi un magazin cu de toate, eMag e un uriaș organism care învață continuu. În interior, se comportă încă precum un startup, atunci când e vorba despre a încerca lucruri noi – își asumă riscuri, învață din mers, acceptă că un procent mare din încercări va eșua. Creșterea de 30% e, spune Iulian, rezultatul deciziei de a pune pe primul loc în această perioadă ideea de engagement – interacțiune cât mai apropiată și cu sens cu tot ecosistemul din jur, de la clienți la furnizori, angajați și seller-i. "Chiar dacă am pierdut bani uneori, miza a fost să-i ținem alături". "E interesant cum ne-am transformat modelul de business dintr-un operator care aduce produse, le expune și le vinde, într-un furnizor de arhitectură pentru alte companii."Cu alte cuvinte, Mag se transformă într-un "mall" pentru mii și zeci de mii de antreprenori. Numărul de companii care devin parte din "market place" s-a dublat, de la 500 pe lună, la 1.000. Acum, sunt 25.000 de companii mari și mici care folosesc infrastructura eMag pentru a-și vinde produsele. L-am întrebat ce concluzii poate trage despre ce-ți trebuie pentru succes în viitor. Se schimbă criterii pe care altădată le credeam esențiale, spune. Prezența digitală e mai importantă decât prezența fizică. "Trebuie să ai calitate foarte bună în lumea fizică și prezență foarte bună în digital." Locul unde ți se află magazinul sau pensiunea nu mai sunt chiar atât de importante, scrie Andreea Roșca pe blogul personal





Ce și cât înseamnă, de fapt, majorarea cu 10% a punctului de pensie. Creșterea de 10% a punctului de pensie începând cu luna septembrie de la 1.265 lei la 1.391 lei ar echivala la nivel bugetar cu o majorare a efortului financiar de 12,3% în acest an față de anul trecut. Asta în locul celei de 9,5% DEJA ACORDATE PENTRU 2020, atunci când s-a făcut creșterea cu 15% de la 1 septembrie 2019. Faptul că s-a încheiat anul 2019 nu înseamnă că au dispărut efectele măsurilor luate pe parcursul lui. Așadar, pentru buget, punctul de pensie a fost de 1.155 lei în 2019 (media rezultată din cei 1.100 lei acordați timp de opt luni și 1.265 lei timp de patru luni) și, dacă nu se mai majorează nimic, va fi de 1.265 lei pe 2020. Ceea ce pentru stat înseamnă un cost suplimentar de 9,5% la pensii FĂRĂ a lua în calcul majorarea, într-un an în care vom avea un recul economic estimat oficial a fi între -1,9% (MF) și -6% (raport CE). Dacă adăugăm o creștere de 10% care se conturează deja pentru data de 1 septembrie 2020, problema mare nu e că ne ducem în acest an la un efort bugetar majorat de la 9,5% la 12,3%. Ci faptul că, din nou, acordăm DEJA o creștere mascată (pentru percepția publică) de 7,3% care va trebui prinsă în bugetul pe 2021. 7,3% înseamnă 1.391 lei (cât ar fi noua valoare a unui punct de pensie indexat cu 10%) față de media ce ar crește la 1.297 lei pe acest an – din nou pe bază de combinare a opt luni cu 1.265 lei și patru luni cu 1.391 lei -. După care acordarea altor 10% pe sistemul deja instituit de la 1 septembrie 2021, ar trimite punctul de pensie la 1.530 lei și majorarea efortului bugetar anual la 10,8%, potrivit cursdeguvernare.ro





"Cat de prost sa fii sa stai ore in Kulata, doar pentru o vacanta in Grecia?" Furie pe forumuri din cauza problemelor de la vama. Forum Grecia, grupul de pe Facebook in care romanii care pleaca in vacanta in Grecia sau cei care isi fac planuri sa isi petreaca concediul in aceasta tara, s-a umplut, vineri noapte si sambata dimineata (1 august), cu mesaje ale celor dezamagiti de situatia de la Vama Kulata. Oamenii se plang de timpii de asteptare din vama si spun ca sunt nevoiti sa stea ore la coada, pentru a putea trece granita. Altii sustin ca, in momentul in care au ajuns la granita, aceasta era inchisa. Ziare.com a aratat, inca de vineri, 31 iulie, ca Vama Kulata a fost inchisa temporar, insa activitatea a fost reluata. Nicoleta, unul dintre membrii de pe Forum Grecia, a scris sambata dimineata, in jurul orei 6.30: "Doi km de coada la Kulata. E cineva mai in fata? Ce se intampla? Testeaza pe toara lumea?" Cu cateva ore mai devreme, H.R., un alt internaut de pe acelasi forum, se arata extrem de revoltat, din cauza orelor petrecute la Vama Kulata: "Cat de prost sa fii sa faci din Romania pana la Kulata opt ore cu masina, iar mai apoi sa te pregatesti sa stai cel putin inca pe atat in vama greceasca, la patru dimineata, doar pentru o vacanta in Grecia?! Uite ca eu sunt tare prost!" Tot vineri noapte spre sambata, Ana, un alt membru de pe acelasi forum, sesiza faptul ca punctul de trecere al frontierei de la Kulata era inchis: "Buna seara! Noi am ajuns la Kulata si se pare ca sunt inchise granitele. Stie cineva daca s-a mai intamplat asta? Multumesc!", scrie ziare.com

Valabilitate diferită. Cărțile de identitate vor fi schimbate cu cărți electronice, care pot fi eliberate de la naștere, la solicitarea părinților, acestea urmând să aibă o valabilitate de 2 ani, 4 ani sau 10 ani, în funcție de vârsta titularului. Pe cartea electronică de identitate vor fi datele care sunt și acum în actul de identitate, precum și date biometrice, respectiv imaginea facială și amprentele de la două degete. După introducerea cărții electronice de identitate nu va mai fi folosit cardul de sănătate, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele Iohannis. Proiectul a fost adoptat la mijlocul lunii trecute de Parlament, iar acum, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul trebuie să adopte normele metodologice de aplicare a noului act normativ.Este introdusă, pentru prima dată, posibilitatea eliberării unei cărți de identitate simplă sau cărți electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți. Astfel, vor putea fi eliberate cărți de identitate cu valabilitate de 2 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani, cu valabilitate de 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani și cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani. Cartea electronică de identitate va conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță, scrie profit.ro Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirmă că luni a fost aprobat un plan de restructurare în Consiliul de Administraţie al TAROM şi se arată încrezător că această companie ”va fi salvată”.”Compania TAROM va fi salvată. Compania TAROM are în acest moment o flotă de avioane capabilă să asigure un flux financiar astfel încât compania să fie salvată, dar fără o restructurare – şi nu vorbesc doar restructurare de personal, vorbesc de alte costuri care trebuie eliminate, combustibil, agenţii interne, internaţionale, sunt multe măsuri pe care noi le vom lua conform unui plan de restructurare aprobat astăzi în Consiliul de Administraţie”, a afirmat Lucian Bode, luni, într-o emisiune la Realitatea Plus. Ministrul Transporturilor a precizat că în luna februarie a acestui an compania TAROM a fost sprijinită cu 37 de milioane de euro sub forma unui ”ajutor de salvare” care se va transforma într-un ”ajutor de restructurare” după ce planul de restructurare va fi transmis către Comisia Europeană, scrie adevarul.ro La angajare, un electrician proaspăt absolvent de şcoală profesională are salariul mult mai mare decât un absolvent de facultate. Acest lucru s-a aflat la conferința cu tema „Pactul pentru Muncă”, organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).Astfel, alectricianul are la angajare salariul brut dem 3.500-4.000 de lei pe lună, iar un tânăr absolvent de facultate are 2.230 de lei pe lună, adică, la nivelul salariului lunar minim brut pe economie. Potrivit unui comunicat al confederaţiei, preşedintele CONAF, Cristina Chiriac, a solicitat, în cadrul conferinţei „Pactul pentru Muncă”, dezvoltarea şcolilor profesionale şi a criticat transformarea claselor profesionale în clase de liceu teoretic. „Cred că este important să reînvăţăm că meseria este brăţară de aur şi că şcolile profesionale tehnice nu sunt doar pentru cei cu media 5, că poţi să înveţi o meserie respectabilă, bine remunerată în ţara ta. Să nu uităm că dintotdeauna meseriile au susţinut naţia, contribuind la dezvoltarea durabilă a ţării. În acest sens, trebuie asigurate criterii de bune practici, cum ar fi flexibilizarea, respectiv asigurarea condiţiilor pentru implementarea unor modele variate de abordare la nivel naţional, nicidecum transformarea claselor de la profesională în clase de liceu. Avem nevoie de un sistem centrat pe nevoile elevilor şi angajatorilor, un sistem care să pună accentul pe oferirea de şanse tinerilor indiferent de categoria socială, de a se califica într-o profesie care să le aducă beneficii şi satisfacţie pe termen lung şi pe interesele angajatorilor de a avea acces la forţa de muncă bine calificată, cu competenţe specifice solid asimilate”, a comentat Cristina Chiriac, scrie evz.ro . Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, bănuit de fapte de corupţie, a decis să părăsească ţara, a anunţat luni Casa Regală de la Madrid, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres. Fostul rege al Spaniei, în vârstă de 82 de ani, i-a comunicat fiului său, regele Felipe al VI-lea, că a luat „decizia chibzuită” de a pleca să trăiască în afara Spaniei ca urmare a repercusiunilor publice ale „unor evenimente trecute” din viaţa sa privată, se menţionează într-un comunicat al Casei Regale spaniole, transmite Agerpres. Acesta se referă la ancheta desfășurată atât de justiția spaniolă, cât și de cea elvețiană privind o tranzacție de aproximativ o sută de milioane de dolari, care ar fi fost vărsată de Arabia Saudită într-un cont al fostului suveran din Elveția. Presa spaniolă a publicat în iulie 2018 înregistrări în care fosta sa amantă nemţoaică, Corinna Larsen, afirma că Juan Carlos a încasat un comision pentru ca unor societăţi spaniole să li se atribuie contractul pentru un tren de mare viteză între Mecca şi Medina în anul 2011, scrie libertatea.ro . Numărul mașinilor noi înmatriculate în România este mai mic cu 44% în iulie 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut, iar al mașinilor rulate cu aproape 25%, potrivit datelor comunicate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Conform datelor comunicate de către DRPCIV, în luna iulie 2020 au fost înmatriculate în România 14.241 de mașini noi (autoturisme si vehicule comerciale), cu 44,0% mai puține decât în luna similară a anului 2019. În schimb, la categoria autoturisme rulate, cele 30.113 de mașini înmatriculate în luna iulie 2020, sunt cu 24,8% mai puține decât în luna similară din 2019, ceea ce generează pe ansamblul primelor 7 luni din 2020 un volum total de 211.726 unități, corespunzător unei scăderi totale de doar 17,9% față de aceeași perioadă din 2019, scrie jurnalul.ro Noile spații de birouri livrate în prima jumătate a anului au fost de aproape 105.000 de metri pătrați, dar cererea totală în București a scăzut cu aproape 28%. Activitatea de construcție din piața de birouri a continuat aproape normal în primăvară, chiar și în contextul blocajului generat de pandemie, și nu există întârzieri majore pentru clădirile planificate să se finalizeze în 2020, cu un potențial de livrare a aproximativ 230.000 de metri pătrați de spații, în principal deja contractate integral sau în cea mai mare parte pre-închiriate, conform datelor Colliers International. Noile spații de birouri livrate în prima jumătate a anului au fost de aproape 105.000 de metri pătrați, dar cererea totală în București a scăzut cu aproape 28%, până la puțin peste 124.000 de metri pătrați, în timp ce cererea nouă s-a redus la jumătate după un an excepțional, sub 45.000 de metri pătrați. În prima jumătate a anului au fost livrați aproape 105.000 de metri pătrați de spații moderne de birouri, cea mai mare parte fiind în primul trimestru al anului. Două treimi din suprafața totală livrată vine din proiectul Ana Tower și din faza a treia a proiectului Campus al Globalworth, potrivit romanialibera.ro . Primarul Gabriela Firea susține că firma care a contestat în instanță achiziția de măști pentru persoane defavorizate este abonată la „blocat licitații”. În realitate, potrivit CNSC, Best Achiziții SRL nu a contestat nicio licitație a primăriei, ba din contră, a semnat contracte de 9,5 milioane de lei în 2 săptămâni cu o societate din subordinea Primăriei Capitalei. Reprezentata firmei private susține că societatea declarată câștigătoare a acordului cadru putea să distribuie măștile încă de acum trei zile, că Firea „vorbește prostii”, iar Ludovic Orban este dezinformat, după ce a dat vina pe firma privată pentru întârzierea distribuirii măștilor pentru populație.Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică seară, că o firmă abonată a reţelei Primăriei Capitalei a contestat licitaţia pentru achiziţionarea măştilor destinate persoanelor defavorizate. În replică, primarul Capitalei, Gabriela Firea, consideră că şeful Guvernului caută ţapi ispăşitori și susține despre firma respectivă că „este abonată la Primăria Capitalei, dar nu la contracte, ci la contestații!”, scrie europalibera.org Divizia de turism a gru­pului Eurolines, cum­pă­rată în 2019 de gru­pul german Der Touris­tik, şi-a restrâns consi­derabil activitatea în ultimele luni, din cauza pandemiei, şi a închis unele agenţii, în oraşe unde cererea nu era foarte mare. „Ne aflăm, în iulie, la 10% din bugetul estimat pentru această lună. Lucrurile au pornit, într-o oarecare măsură, nu mai suntem la zero, însă nu putem vorbi decât de un mic restart. Restrângerea de activitate a constat în şomaj tehnic şi închiderea unor agenţii din oraşe mai mici, precum Lugoj şi Drobeta Turnu Severin. Cu toate acestea, aveam planificate şi deschideri de agenţii noi în 2020: în iunie am deschis la Târgu Mureş şi mai urmează anul acesta încă două, la Târgovişte şi Braşov“, spun reprezentanţii Travel Brands România, potrivit zf.ro