​Business report: Confesiunile milionarului Budeanu. BNR nu va cheltui valuta ţării pe intervenţii imposibil. Magistraţii- pensii de peste 14 ori mai mari decât li s-ar fi cuvenit. De ce doar 34%: Situația absorbției fondurilor europene

Confesiunile milionarului Budeanu. Despre geanta in care a carat o spaga de 3,8 milioane de dolari, Elena Udrea si relatia cu "cel mai destept baiat din Energie". Milionarul Radu Budeanu, care controleaza un grup de presa din care fac parte publicatii precum Cancan, Gandul sau ProSport, actionar si manager al societatii Romprest, a facut marturisiri complete in fara procurorilor DNA care au instrumentat dosarul "Hidroelectrica." O ancheta finalizata cu rechizitoriu si in care au fost trimisi in judecata fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea - pentru trafic de influenta si spalare a banilor, si afaceristul Dan Andronic - pentru marturie mincinoasa. Pe scurt, Elena Udrea este acuzata ca a cerut 5 milioane de dolari - din care a primit 3,8 milioane - de la milionarul Bogdan Buzaianu, pentru ca in schimb sa intervina pentru mentinerea contractului intre Hidrolectrica si firma acestuia, Energy Holding. Faptele ar fi avut loc in anul 2011. Radu Budeanu este cunoscut ca facand parte din asa-numitul Grup de la Monaco. El a fost casatorit, timp de noua ani, cu stilista Dana Budeanu, cu care are doua fete. In prezent este casatorit cu creatoarea de moda Cristina Savulescu, scrie ziare.com

Agenţii economici de pe litoral cer prelungirea programului pentru terase. Agenţii economici de pe litoral critică decizia Guvernului de a limita programul de funcţionare până la ora 23.00 şi spun că măsura este discriminatorie, ei solicitând prelungirea programului până la ora 24.00.Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgentă a impus, începând cu 1 august, limitarea programului de lucru, pentru orele 23.00 – 6.00, al operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se comercializează şi se consumă produse alimentare şi/sau băuturi alcoolice şi nealcoolice cum sunt terasele cluburile, barurile şi alte asemenea la nivelul judeţelor Argeş, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Galaţi şi Municipiuul Bucureşti. Într-un memoriu semnat de zeci de operatori din HORECA, aceştia anunţă că vor concedia angajaţi pentru a recupera pierderile estimate între 30-40%. Semnatarii documentului au afaceri în staţiunea Mamaia, în Portul Tomis şi în Piata Ovidiu din Constanţa (zona veche a oraşului). Memoriul a fost înregistrat oficial la Prefectura Constanţa. „Solicităm ca instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, ca reprezentant local al Guvernului în teritoriu şi ca instituţie care asigură conducerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa să întreprindă măsurile ce se impun în vederea aducerii la cunoştinţa Comitetului Naţional pentru Situaţiile de Urgenţă a impactului negativ produs de măsura dispusă cu consecinţa revenirii asupra acestei măsuri care afecteză în mod grav şi iremediabil situaţia operatorilor economici vizaţi", afirmă agenţii de pe litoral, potrivit adevarul.ro





Echipe antifragile și cum prosperi în incertitudine. Dacă gradul de incertitudine în care trăim astăzi este mult mai mare decât în toată istoria pe care ne-o putem aminti, întrebarea esențială este aceasta: cum creezi un sistem capabil să se hrănească și să prospere din și în dezordine și necunoscut? Cosmin Alexandru studiază de o bună bucată de vreme un tip de sistem care stă la baza tuturor întreprinderilor noastre: echipele. A preluat ideea de sisteme antifragile, pe care Nassim Taleb a expus-o în cartea cu același nume și s-a întrebat ce înseamnă ea pentru echipe. Ce fel de echipe sunt acelea care obțin avantaje din incertitudine, stres, răsturnări de situații și de piață? Ce face ca o echipă să fie antifragilă? Am vorbit cu Cosmin despre cele trei trăsături esențiale pentru ca o echipă să fie antifragilă, despre cum confortul și ascunderea tensiunii și conflictului creează organisme fragile, despre întrebările și conversațiile care formează o astfel de echipă. Dar cea mai surprinzătoare parte a conversației noastre are legătură cu ideea că, în haos și dezordine, reușim doar dacă devenim oameni din nou, scrie Andreea Roșca pe blogul personal

DNA: Fost director al companiei „Apele Române", reținut pentru mită de un milion de euro .Victor Sandu, fost director la Apele Române între 2017 și 2019, este acuzat de Direcția Națională Anticorupție că a încasat un milion de euro mită pentru facilitarea unor contracte. DNA a dispus reținerea lui Sandu pentru 24 de ore și punerea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. Un comunicat al DNA, transmis agenției Agerpres, afirmă că Victor Sandu „în calitate de director general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în perioada 17 mai 2017 - 6 mai 2019, (...) ar fi pretins sume de bani şi ar fi primit, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totală de 4.830.464 lei, reprezentând mită în schimbul alocării de fonduri necesare executării unor contracte încheiate de societatea comercială administrată în fapt de omul de afaceri cu Administraţia Naţională "Apele Române", banii fiind viraţi de societatea omului de afaceri în conturile a două firme controlate de un apropiat al directorului general." "Concret, banii ar fi fost pretinşi şi primiţi de Victor Sandu în legătură cu atribuţiile sale de serviciu referitoare la alocarea de fonduri pentru executarea unor contracte având ca obiect amenajarea unor râuri ori înlăturarea efectelor calamităţilor produse pe râuri din judeţul Bihor. Banii primiţi drept mită ar fi fost justificaţi cu facturi fiscale emise de cele două firme controlate de apropiatul lui Victor Sandu, reprezentând contravaloarea unor lucrări şi servicii care în realitate nu au fost executate", se arată în comunicatul citat de Europa Liberă





Băncile de retail franceze vor trebui să îşi reducă semnificativ costurile ca să poată compensa scăderea veniturilor lor, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanţă Alvarez & Marsal, care menţionează că actuala criză generată de pandemia de coronavirus a avut un impact puternic asupra unora dintre cei mai mari creditori din Europa. Studiul, citat de consultancy.eu, arată: "Băncile de retail franceze vor trebui să îşi diminueze în mod semnificativ costurile pentru a compensa scăderea veniturilor lor. Costurile crescute ale riscului înseamnă, de asemenea, că multe băneci de retail vor trebui să îşi modernizeze modelele de afaceri învechite". În condiţiile în care gigantul bancar german Deutsche Bank AG, banca britanică Barclays Plc şi Banco Santander SA din Spania au raportat, pentru trimestrul al doilea, o creştere puternică a provizioanelor pentru creditele neperformante, în contextul în care societăţile şi gospodăriile au şi vor avea probleme cu rambursarea împrumuturilor, nici băncile din Franţa nu sunt sigure, potrivit Alvarez & Marsal, citate de bursa.ro . Philip Lane, economistul şef al Băncii Centrale Europene (BCE), estimează că, în următoarea perioadă ,consumatorii şi companiile vor fi afectaţi și mai mult de creşterea numărului de cazuri de coronavirus pe plan global, transmite Agerpres, care citează Bloomberg. „Nu ar fi înţelept” să tragem rapid concluzii după ce economia zonei euro a avut în trimestrul doi din 2020 o performanţă mai bună decât se estima, concluziile ar trebui evaluate împreună cu datele privind evoluţia din trimestrul trei”, a apreciat Lane într-o postare pe blogul BCE, preluată de Evenimentul Zilei Prin atribuirea unui contract de aproape un miliard de lei către un grup turco-rus la începutul lunii mai, o firmă din subordinea Primăriei Sectorului 5 a fost lăsată fără obiect de activitate. Nimeni nu s-a gândit însă ce se va întâmpla cu cei aproximativ 200 de angajați. Cei mai mulți sunt “muncitori la mătură”, angajați pe salariul minim, 1.400 de lei net pe lună. Speriați că își pierd locul de muncă și singura sursă de trai, aceștia au protestat acum câteva zile în fața Primăriei Sectorului 5. Câteva femei cu vârste între 40 și 50 de ani stau într-un parc mic din sectorul 5, în ultima zi de iulie. Din difuzorul unui telefon se aude un post de radio, dar niciuna nu e atentă la muzică. Au umerii lăsați și se uită în gol. Din când în când mai schimbă o vorbă între ele. Femeile muncesc la SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SRL (AES), firma din subordinea Primăriei Sectorului 5 care se ocupa de întreținerea spațiilor verzi. Înființată în anul 2010, printr-o Hotărâre a Consiliului Local Sector 5, companiei i s-a restrâns recent activitatea. Cu 24 de ore în urmă, femeile au aflat că o mare parte dintre angajații companiei și-ar putea pierde locurile de muncă. Au mers să protesteze în fața primăriei, scrie Libertatea . Un locuitor din satul Cartojani (județul Giurgiu) cere Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) daune de patru milioane de euro, pe motiv că a suferit daune pe timpul carantinei. Avocatul Bogdan Dumitru este cel care a introdus acţiunea în instanţă, în numele clientului său din Cartojani. Prin această acțiune, clientul cere instanţei să oblige DSU la plata a patru milioane de euro cu titlul de despăgubiri pentru prejudicii morale şi materiale suferite de locuitorii satului Cartojani. Această sumă ar urma să fie virată în contul "Asociaţia carantinaţilor abuziv Cartojani", care va fi constituită potrivit legii. Tot prin acțiunea depusă la Curtea de Apel Bucureşti se cere anularea ordinului DSU din data de 1 august 2020 privind încetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, pentru motive de nelegalitate şi netemeinice. Avocatul invocă faptul că ordinul de încetare a carantinei nu a menționat că ordinul anterior, privind instituirea carantinei, este anulat sau abrogat sau îşi încetează efectele juridice, scrie România Liberă Obsesia stabilităţii cursului monedă naţională - monedă de referinţă, preocupare de prim ordin a oricărei bănci centrale, face să tureze la maxim, acum, în condiţiile crizei, motoarele Băncii noastre Naţionale. Context în care este asigurat un nivel adecvat al dobânzii de politică monetară, menţinut pe poziţii real-negative, în tandem cu calmarea inflaţiei, ce ocupă acum una dintre foarte puţinele poziţii optime din întreaga Uniune Europeană. Li se adaugă un dozaj adecvat al cantităţilor de lei cu care operează băncile, măsură valabilă în toate timpurile; specifică în prezent, când România, asemenea lumii întregi, e în plină criză, prin aceea că BNR acoperă zi de zi inerentul deficit de lichiditate. Având grijă, în acelasi timp, să prevină orice exces de volatilitate al cursului leului. În grija BNR fiind totodată - şi nu în ultimul rând – un sistem de raporturi corecte între bănci si între bănci si clienţi pe piaţa valutară şi pe cea monetară, scrie Ziarul Financiar. Peste 9.500 de civili au luat pensie de serviciu în iunie, cei mai mulţi - magistraţi, personal auxiliar de specialitate al instanţelor, profesionişti din aviaţia civilă, diplomaţi, dar nu numai. Pentru cei aproximativ 9.500 de oameni care au luat pensie de serviciu am virat, în primul semestru, peste 563 de milioane de lei doar la bugetul de stat, adică din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România, cu 9% mai mult decât în prima jumătate a anului 2019, reiese dintr-o analiză făcută pe baza datelor comunicate de Casa Naţională de Pensii Publice. Peste 9.500 de civili au luat pensie de serviciu în iunie, în creştere nesemnificativă faţă de nivelul aceleiaşi luni din 2019, arată statisticile CNPP, consultate de Economica.net. Printre beneficiari pensiilor de serviciu se numără judecătorii, procurorii, grefierii, personalul civil navigant din aviaţia civilă, auditorii publici externi ai Curţii de Conturi, personalul diplomatic şi consular, parlamentarii şi nu numai. Pensiile de serviciu ale civililor sunt plătite din bugetul asigurărilor sociale, dar şi din bugetul de stat, în acord cu dispoziţiile legilor prin care li s-au acordat aceste privilegii, scrie economica.net "Ultimele 5 luni au reprezentat cea mai mare criză economică și socială din existența noastră!". Și Airbnb și TripAdvisor concediază. Booking Holdings, proprietarul Booking.com, elimină mii de locuri de muncă la nivel global, în contextul în care pandemia de Covid-19 a lovit dur industria turismului. Circa un sfert dintre angajații platformei de călătorii Booking.com vor fi concediați, respectiv aproximativ 4.000 de persoane, potrivit Bloomberg. Potrivit companiei, numărul de posturi desființate, care încă nu a fost stabilit exact, va reflecta "așteptările cu privire la viitorul călătoriilor". "Ultimele 5 luni au reprezentat cea mai mare criză economică și socială din existența noastră", a declarat CEO-ul compaiei, Glenn Fogel. Afacerile Booking au fost puternic trase în jos de pandemie și restricții, iar industria turismului rămâne în continuare sub "presiuni majore", consideră CEO-ul. "În adâncul inimii am sperat, pentru multă vreme, că nu se va ajunge în această situație. Totuși, nimic nu poate înlătura impactul pe care această criză l-a avut și va continua să îl aibă atât asupra industriei călătoriilor, cât și asupra companiei noastre", a adăugat Fogel, potrivit Profit.ro Potrivit datelor oficiale, la 1 iunie 2020 (cele mai noi date disponibile pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene), rata generală de absorbție efectivă a Fondurilor europene structurale și de investiții din exercițiul bugetar 2014-2020 era de 33,13%. Bugetul total alocat României în exercițiul 2014-2020 este de 36,16 miliarde euro. Precizare importantă: actualul cadru fianciar, la fel ca și următorul, păstrează regula de dezangajare n+3, deci România poate deconta plăți din actualul exercițiu până la 31 decembrie 2023.n lipsa acestei prevederi, situația nu ar fi fost deloc confortabilă pentru România, care, potrivit datelor Comisiei Europene, are alocări aprobate în proporție de 97%, adică pentru 35,48 miliarde euro, dar stadiul implementării era, în date actualizate la 4 august 2020, de numai 34% (12,6 miliarde). În precedentul exercițiu financiar 2007-2013, România a pierdut în total 3,2 miliarde euro din banii alocaţi de Comisia Europeană, chiar și sub condiția favorizantă a ”fazării” proiectelor restante în următorul exercițiu financiar, scrie cursdeguvernare.ro . Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat marţi că lumea se confruntă cu o “catastrofă generaţională” din cauza închiderii şcolilor pe fondul pandemiei de coronavirus şi a subliniat că a-i aduce pe elevi înapoi la sala de clasă în condiţii de siguranţă trebuie să fie “principala prioritate”, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Guterres a spus că, de la mijlocul lunii iulie, şcolile au fost închise în aproximativ 160 de ţări, afectând peste 1 miliard de elevi, în timp ce nu mai puţin de 40 de milioane de copii au ratat educaţia preşcolară. Aceasta se adaugă celor mai mult de 250 milioane de copii care nu mergeau la şcoală înainte de pandemie şi în timp ce doar un sfert din elevii de gimnaziu din ţările în curs de dezvoltare au plecat cu cunoştinţe de bază, a declarat el într-o videoconferinţă, potrivit Financial Intelligence.ro . Costul total al creditului pentru consumatori cuprinde și costurile unei eventuale prelungiri a contractului, după scadență, dacă condițiile concrete și precise ale eventualei prelungiri sunt cunoscute de la bun început. Într-o speță recentă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) clarifică un aspect dintr-o directivă europeană ce privește creditele pentru consumatori, relevantă și pentru România, fiind transpusă în dreptul nostru. "Noțiunea de «cost total al creditului pentru consumatori» care figurează la articolul 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE (...) trebuie interpretată în sensul că această noțiune cuprinde costurile unei eventuale prelungiri a creditului, în măsura în care, pe de o parte, condițiile concrete și precise ale eventualei sale prelungiri, inclusiv durata acesteia, fac parte din clauzele și condițiile convenite între creditor și debitor în contractul de credit și, pe de altă parte, costurile menționate sunt cunoscute de către creditor", scrie în decizia CJUE, dată în iulie anul acesta, în cauza C‑686/19, scrie Avocatnet.ro