​"Cazare la particulari" - ruleta ruseasca de pe litoral ● Șefii portului din Beirut au fost arestaţi pentru neglijenţă ●Liban, perla Orientului, a ajuns în colaps: carnea a devenit un lux, inflaţia a scăpat de sub control, iar energia este raţionalizată ● Hotelurile din România: aproape o treime dintre angajați - concediați ● Guvernul vrea să dea încă jumătate de miliard de lei către PNDL ● Codirlaşu: "Măsurile BNR - în linie cu cele din plan internaţional"● Când debutează programul „Noua Casă”. Avalanşă de clădiri de birouri scoase la vânzare în Bucureşti ● Pericolul naționalismului și vaccinul anti-Covid. Care sunt șansele României în cursa pentru vaccin





"Cazare la particulari" - ruleta ruseasca de pe litoralul romanesc cu incasari nefiscalizate de 1 miliard de lei. "Daca ai dat banii, sunt slabe sanse sa-i mai recuperezi". Cel putin 1 miliard de lei se strang din cazarile nefiscalizate de pe litoralul romanesc, acestea ajungand sa contorizeze in momentul de fata undeva la 50.000 de locuri de cazare, potrivit lui Traian Badulescu, consultant in turism. "Este un mare risc sa iei la un particular, pe langa faptul ca acesta incalca legea ca nu plateste impozite si nici nu iti poate oferi aceleasi conditii ca la o unitate de cazare autorizata. Si daca ai dat banii, apai sunt slabe sanse sa-i mai recuperezi, poate doar daca faci plangere la politie", spune consultantul, potrivit ziare.com

Șefii portului din Beirut au fost arestaţi - autorităţile libaneze îi acuză de neglijenţă. Membrii administraţiei zonei portuare din Beirut au fost plasaţi în arest la domiciliu, în cadrul investigaţiei privind explozia soldată cu cel puţin 113 morţi şi mii de răniţi, anunță surse guvernamentale libaneze. Nu este clar câte persoane sunt plasate în arest preventiv la domiciliu, dar este vorba despre toți cei care au avut responsabilităţi în zona portuară începând din anul 2014, au declarat oficiali guvernamentali de la Beirut, citaţi de agenţia de presă Reuters. Potrivit concluziilor preliminare ale investigaţiei, este vorba de un caz de neglijenţă privind stocarea în port a unor materiale puternic inflamabile, cel mai probabil nitrat de amoniu. Substanţele erau stocate de mult timp şi nu este clar care este cauza exploziei. Bilanţul deflagraţiei a ajuns la 113 morţi şi aproximativ 4.000 de răniţi, a declarat miercuri după-amiază ministrul libanez al Sănătăţii, Hamad Hassan, citat de postul Al-Mayadeen, afiliat mişcării şiite Hezbollah. Zeci de persoane sunt încă sub dărâmături. Daunele sunt estimate a fi între trei şi cinci miliarde de dolari, potrivit rfi.ro





Liban, perla Orientului, a ajuns în colaps după decenii de corupţie la cel mai înalt nivel: carnea a devenit un lux, inflaţia a scăpat de sub control, iar energia este raţionalizată. „Am avut 15 ani de război civil, apoi încă un război în 2006 cu Israel, asasinate, dar acesta este categoric un an de iad pentru Liban. Inflaţia a scăpat de sub control, carnea a devenit un lux, la fel şi energia electrică, economia practic nu mai există, statul este în incapacitate de plată, iar sărăcia, crimi­na­li­tatea şi corupţia înfloresc. Pandemia a făcut viaţa şi mai grea. Haosul şi dezastrul produse de imensa explozie din Beirut sunt punctul culminant al unei drame economice, financiare şi sociale fără precedent în care se zbate o ţară cu şase milioane de locuitori. „Am avut 15 ani de război civil, apoi încă un război în 2006 cu Israel, asasinate, dar acesta este categoric un an de iad pentru Liban", spune pentru o publicaţie arabă un locuitor al Beirutului. Un oraş fără de speranţă, după cum îl descrie Nidal Al Achkar, directoarea teatrului al-Madina, potrivit zf.ro





Hotelurile din România - rezultate negative record pe fondul restricțiilor din pandemie. Aproape o treime dintre angajați - concediați. Numeroși hotelieri cred că afacerea lor nu va mai supraviețui mai mult de 4 luni.Pandemia COVID-19 a avut un impact foarte rapid și drastic asupra sectorului hotelier din România, numeroși hotelieri locali susținând că afacerea lor nu va mai putea supraviețui mai mult de 4 luni din punct de vedere financiar. Primele cazuri de coronavirus în România au fost anunțate pe 26 februarie 2020, iar Guvernul a introdus starea de urgență începând cu 14 martie, restricționând și toate călătoriile internaționale. Deși așteptările inițiale pentru 2020 erau promițătoare, iar datele din 2019 indicau o creștere de 5% a înnoptărilor față de 2018, situația generată de COVID-19 și restricțiile adoptate în consecință de către Guvern au cauzat o criză fără precedent în industria hotelieră, scrie profit.ro

Guvernul vrea să aloce încă 500 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanţarea proiectelor din Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), etapele I şi II, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării.Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pe anul 2020, la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», cu suma de 500.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, reprezentând credite bugetare, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II”, arată proiectul. Pe tot parcursul anului Guvernul a continuat să aloce bani către PNDL, deşi a fost unul din cei mai mari critici ai programului, atunci când el era implementat de fostele Guverne PSD, scrie adevarul.ro .Banca Naţională a României (BNR) a redus, ieri, rata dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, la 1,5% pe an de la 1,75%. În acelaşi timp, Consiliul de Administraţie al BNR a coborât rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1%, de la 1,25% şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2% la sută pe an de la 2,25%. Nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit au fost păstrate, conform unui comunicat al băncii centrale, care a stabilit continuarea efectuării de operaţiuni repo şi a cumpărării de titluri de stat în lei de pe piaţa secundară. Măsurile BNR sunt în linie cu ceea ce se întâmplă pe plan internaţional, adică scăderea de dobânzi pentru a facilita revenirea economiei, ulterior încheierii crizei medicale şi în linie cu cu ceea ce se întâmplă pe plan internaţional, respectiv oferirea de lichiditate pentru piaţă, de asemenea pentru stimularea activităţii economice, este de părere Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România, dupa cum scrie bursa.ro .Agenţiile de turism din România apelează la intervenţia statului pentru găsirea unor soluţii viabile pe termen scurt şi mediu, pentru relansarea activităţii turistice şi a asigurării vacanţelor dorite de români, se arată într-o scrisoare deschisă transmisă premierului Ludovic Orban de mai mulţi operatori din turism. Operatorii de turism din România trebuie susţinuţi pentru a face faţă acestor vicisitudini, atât în interesul cetăţenilor români pe care îi deservim, cât şi pentru a asigura supravieţuirea operatorilor din România în faţa competitorilor din alte ţări. Agenţiile de turism din România se văd nevoite să apeleze la intervenţia statului în vederea găsirii unor soluţii viabile pe termen scurt şi mediu, în perspectiva relansării activităţii turistice şi a asigurării vacanţelor dorite de români”, se precizează în documentul semnat de Asociaţia Lucrătorilor în Turism „Infotripişti”, Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), BJR Vacanţe, Christian Tour, Holiday Office, Travel Brands şi TUI TravelCenter, citat de Agerpres.Potrivit acestora, odată cu apariţia epidemiei Covid-19 şi cu instituirea măsurilor de siguranţă sanitară, activitatea din domeniul turismului a încetat aproape complet, iar cetăţenii români care au cumpărat pachete de servicii turistice s-au regăsit în imposibilitatea de a mai efectua sejururile contractate. În acest condiţii, operatorii de turism din România şi-au continuat activitatea, inclusiv de la distanţă, astfel încât consumatorii să fie informaţi cu privire la evoluţii şi să poată beneficia de soluţii privind reprogramarea sejururilor şi alte beneficii, în compensare, scrie evz.ro Dumitru Nancu, directorul general al Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), a declarat că programul 'Noua Casă' va fi operaţional începând cu data de 15 august, în condiţiile în care normele de aplicare vor fi aprobate săptămâna viitoare. „Normele sunt în prag de avizare. Noi sperăm ca săptămâna viitoare normele să intre în aprobare de şedinţă de Guvern, iar la 15 august programul va fi operaţional. Încercăm să încurajăm noile construcţii. Faţă de fostul program 'Prima Casă' am mai mărit plafonul la 70.000 de euro. Trebuie să încurajăm şi românii care au un venit mai mare, dar şi dezvoltatorii să ofere nişte condiţii superioare. Dacă un român câştigă mai mult, de ce să nu şi dăm posibilitatea să aplice pentru programul 'Noua Casă'? Pentru orice locuinţă construită în ultimii cinci ani şi de acum încolo, poţi accesa un credit între 70.001 euro până la 140.000 euro, cu un avans mai mare, de 15%”, a afirmat Dumitru Nancu, la întâlnirea COAL-live!, la care au participat antreprenori şi reprezentanţi ai autorităţilor, organizată de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), potrivit romanialibera.ro. Dacia a vândut, în Regatul Unit, 9.991 vehicule în primele șapte luni ale anului, în scădere cu 50,08% faţă de primele şapte luni din 2019, când a înmatriculat 20.013 unităţi. Însă a vândut 2.558 vehicule pe piaţa britanică în iulie 2020, în creştere cu 77,02% faţă de perioada similară din 2019, când a înmatriculat 1.445 unităţi. n topul celor mai bine vândute modele în iulie se află Vauxhall Corsa, Ford Fiesta, Ford Focus, Volkswagen Golf şi Mercedes-Benz A-Class.În topul celor mai bine vândute modele în perioada ianuarie-iulie 2020 se află Ford Fiesta, Ford Focus, Vauxhall Corsa, Volkswagen Golf şi Nissan Qashqai, scrie Jurnalul.ro Legea conferă angajatorului dreptul de a-și evalua salariații, pentru a decide dacă îi păstrează în firmă sau dacă îi concediază, din cauza faptului că nu mai corespund profesional locului de muncă pe care îl ocupă. Numai că angajatorul poate concedia astfel un angajat doar dacă i-a adus la cunoștință evaluarea și rezultatele sale, a explicat un consilier juridic pentru redacția noastră. În urma unor solicitări făcute de redacția avocatnet.ro, Dan Năstase, consilier juridic specializat în dreptul muncii a explicat că un angajator poate da afară un salariat care nu mai corespunde profesional locului de muncă, numai în anumite condiții. În primul rând, criteriile de evaluare trebuie să fie aduse la cunoștința salariatului încă de la angajare. Astfel, acestea ar trebui să se regăsească în cuprinsul contractului individual de muncă, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern, scrie avocatnet.ro Unele în pandemie, altele dinainte Nu mai puțin de 10 clădiri de birouri cu valoare de peste 15 milioane de euro fiecare sunt scoase la vânzare pe site-ul consultantului imobiliar Esop Consulting, cel mai valoros fiind, de departe Hermes Business Campus, proiect evaluat la circa 150 de milioane de euro a cărei clădire C, de 30.000 mp este pusă din nou la vânzare de Atenor, după ce a refinanțat proiectul cu circa 80 de milioane de euro. Pe site-ul de vânzari apare și proiectul de 26 de milioane de euro One Victoriei Center deținut de Ionuț Dumitrescu și Omer Susli.De altfel, Hermes Business Campus a mai fost pus la vânzare de Atenor, dezvoltatorul proiectului de 80.000 mp din Pipera, dar a fost retras, probabil, din cauza prețului, 150 de milioane de euro, considerat de consultanții imobiliari prea mare pentru România. Acum, după refinanțare, proiectul de birouri a fost pus din nou pe piață. Un alt proiect care apare la vânzare, cu un preț cifrat în jurul a 30 de milioane de euro, e Art Business Center de 11.000 mp închiriabili, situat în Buzești, și deținut de Hili Properties, proprietarul restaurantelor McDonald’s România, care a cumpărat clădirea de birouri din zona Herăstrău cu peste 30 de milioane de euro, tranzacție ce a avut loc la începutul lunii mai 2017. scrie economica.net. . Între cele două strategii de acces al statelor la un eventual vaccin de imunizare la Covid-19 – „fiecare pentru el” sau o „cooperativă” prin care participanții să aibă acces egal la vaccin – România pare că și-a ales deja calea. Nici nu ar fi avut de ales, spun experții. Cursa companiilor farmaceutice și a echipelor de cercetători de a obține un vaccin eficient, care să protejeze oamenii de noul coronavirus, este în toi. Sunt peste 150 de variante de vaccin în lucru, iar peste 20 au intrat deja în fazele avansate de testare, pentru a-și dovedi eficiența și siguranța pentru organismul uman. Totuși, acesta este doar un prim pas. Partea poate chiar mai dificilă decât obținerea vaccinului în sine va fi distribuirea lui către cât mai mulți oameni, în mod echitabil. Pentru că un lucru este cert, nu vor exista din start suficiente doze de vaccin pentru toți doritorii. La nivel internațional, mai mulți experți au atras atenția asupra unui pericol care a apărut și cu ocazia altor pandemii: așa-numitul „naționalism al vaccinului”. Dacă fiecare țară acționează pe cont propriu, pe principiul „fiecare pentru el”, există riscul ca acces la vaccin să aibă doar statele puternice la nivel global, care dispun de resurse financiare și economice mari, scrie europalibera.org