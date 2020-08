​Business report: La ce se uită bancherii atunci când evaluează un plan de business? Noi restricţii pentru români în Mykonos şi în regiunea Halkidiki. Românii, mangafaua și bilețelele ei. Sute de mii de clienți ai băncilor, afectați de căderi ale sistemelor de carduri

​​La ce se uită bancherii atunci când evaluează un plan de business? ● Noi restricţii pentru români în Mykonos şi în regiunea Halkidiki. ● Moţiunea de cenzură duce incertitudinea politică la un nou nivel ● Românii, mangafaua și bilețelele ei ● FAN Courier: Am cheltuit sute de mii de euro pe măsurile de siguranță împotriva COVID-19 ● Statul va avea reprezentanți în conducerea Blue Air, care nu va putea înstrăina aeronave și nu va acorda dividende până la rambursarea creditului garantat de Guvern ● Sute de mii de clienți ai băncilor, afectați de căderi ale sistemelor de carduri, internet sau mobile banking. 12 incidente mari în 7 luni ● Dancă: Guvernul a aprobat normele de aplicare ale programului ”Prima Casă” ● Ce aduce bun şi ce aduce rău munca de acasă ● Cîţu: Alocaţiile vor fi dublate, asta este promisiunea pe care o fac ● Patronii din turism acuza Guvernul Orban ca a distrus HoReCa: "Criza cu care se confrunta acest sector este fara precedent" ● OUG pentru documentul indispensabil absorbției de bani europeni: Planul Național de Redresare și Reziliență.





V-aţi întrebat vreodată, Dvs ca antreprenori, de ce un proiect sau altul, considerat de Dvs. ca fiind unul de succes nu a beneficiat până la urmă de bonitate în faţa băncii şi nu a obţinut finanţare? E un lucru destul de normal: orice idee proprie ne pare cea mai bună! Însă, atunci când intră sub lupa unui analist extern, detaşat, care dă la o parte haina subiectivismului şi aplică un set de criterii prestabilite, lucrurile pot să se schimbe radical. Pentru a nu mai avea astfel de surprize, BCR ne arată prin intermediul unui ghid la ce se uită analistul de credit atunci când ne evaluează businessul pentru acre cerem finanţare, scrie fineco24news.blogspot.com.





OUG pentru documentul indispensabil absorbției de bani europeni: Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul are pe masa ședinței de miercuri proiectul Ordonanței de Urgență privind elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fără de care România nu va putea accesa fondurile europene rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului european de redresare și reziliență. României îi sunt alocate prin acest mecanism 30,4 miliarde euro, din care 13,7 miliarde euro sub formă de granturi și 16,6 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Primul draft al PNRR trebuie să fie gata în luna octombrie 2020 pentru ca mai apoi negocierile să se deruleze până în luna aprilie 2021 în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului national, se spune în preambulul proiectului de OUG.Proiectul de OUG spune că PNRR este documentul strategic al României prin intermediul căruia se fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național, cu respectarea prevederilor legale ale Regulamentelor Comisiei Europene,

Guvernul are pe masa ședinței de miercuri proiectul Ordonanței de Urgență privind elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fără de care România nu va putea accesa fondurile europene rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului european de redresare și reziliență. României îi sunt alocate prin acest mecanism 30,4 miliarde euro, din care 13,7 miliarde euro sub formă de granturi și 16,6 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Primul draft al PNRR trebuie să fie gata în luna octombrie 2020 pentru ca mai apoi negocierile să se deruleze până în luna aprilie 2021 în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului national, se spune în preambulul proiectului de OUG.Proiectul de OUG spune că PNRR este documentul strategic al României prin intermediul căruia se fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național, cu respectarea prevederilor legale ale Regulamentelor Comisiei Europene, scrie cursdeguvernare.ro.

Autoritățile din Grecia au anunțat că din 21 august vor impune noi restricții în Mykonos și Halkidiki. Până la sfârșitul lunii vor fi interzise petrecerile - chiar și în aer liber - și va fi obligatorie purtarea măștii, notează Ekathimerini.com. Începând de vineri, 21 august, pe insula Mukonos și în regiunea Halkidiki sunt interzise petrecerile și festivitățile în aer liber, dar și procesiunile religioase. Tot de vineri, întrunirile trebuie să fie limitate la cel mult 9 persoane. Cât priveşte restaurantele și terasele, pot sta la aceeași masă maximum 4 persoane, dacă nu sunt rude apropiate; dacă sunt rude, limita este de 6 persoane. De asemenea, utilizarea măștii de protecție este obligatorie atât în ​​spații închise, cât și în spații deschise, potrivit Libertatea.ro .Majorarea pensiilor cu 14% în timpul unei contracţii economice severe, o moţiune de cenzură şi apropierea alegerilor pun bazele pentru o serie de dezvoltări pe termen scurt foarte complicate pentru România, consideră Valentin Tătaru, economist la ING Bank. Tătaru se aşteaptă ca deficitul bugetar să urce peste 9% în acest an şi preconizează o amplificare a presiunii pe stabilitatea ratingurilor de ţară ale României în condiţiile în care datoria publică raportată la PIB va ajunge în preajma nivelului de 50% în 2021. În ceea ce priveşte politica şi situaţia bugetară, analistul evidenţiază că "zgomotul politic" a devenit normă înainte de alegerile locale programate în 27 septembrie şi că "moţiunea de cenzură depusă de PSD duce incertitudinea politică la un nou nivel ". Tătaru spune că dinamica parlamentară se va adapta la rezultatele de la alegerile locale, ceea ce va mai reduce din tendinţele populiste din Parlament, scrie bursa.ro Vin vremuri bune pentru capitală, căci parcă veșnicul premier ar vrea să-i fie și primar. Iar Bucureștiul “merită un prim-ministru“. Un ins cu "greutate, cu experiență". Nu mangafale. De n-ar fi păcătoasele de bilețele! Despre alegerile românești numai de bine, îți vine a zice, urmărind o campanie electorală de tot hazul, dacă n-ar fi, în fond, trista confirmare a faptului că, de la nenea Iancu încoace, politicianul român tot construiește noua Românie și noul București. Dar a rămas cu tot cu firea lui în fond ce-a fost. Și chiar mai mult decât atât. La mult mai mult decât atât aspiră, de pildă, Călin Popescu Tăriceanu. Campionul politicianismului românesc cu aproximativ 5 neveste, șase apartamente, șase mașini, o motocicletă, zeci de conturi și nu se știe câte bijuterii, ceasuri de aur și legi cu dedicație, e mai campion la viteză chiar decât copilotul V. V. Ponta. La viteza, firește, cu care debitează adevăruri eterne. Căci la lupta cu demagogia e greu să-l bată vreun catindat, vorba lui Caragiale, scrie Deutsche Welle Provocările aduse de comportamentul de consum au fost dublate de cele privind siguranța angajaților, partenerilor și clienților. Astfel, au apărut cheltuielile legate de protecția sanitară, iar, în primă fază, produsele au fost extrem de scumpe, pentru că sursele erau limitate. Calculele efectuate arată ca am cheltuit sume de ordinul sutelor de mii de euro, precizează Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier, într-un interviu acordat wall-street.ro. Reprezentantul FAN Courier susține că toate cheltuielile necesare pentru a asigura angajaților confortul și siguranța de care aveau nevoie au fost justificate, reușind să gestioneze criza fără niciun impact operațional. ”Toate cheltuielile au fost însă perfect justificate pentru că am reușit să gestionăm criza fără niciun impact operațional, comparativ cu operatori similari din alte state unde pandemia a dus la închiderea multor filiale/agenții din cauza infectărilor. La noi, angajații au dat dovadă de maximă responsabilitate astfel că am limitat la maxim impactul negativ”, explică Chief Comercial Officer-ul FAN Courier, potrivit wall-street.ro . Până la rambursarea integrală a împrumutului de 300 milioane lei, garantat de către statul român, Guvernul va avea doi reprezentanți - cu drept de veto - în consiliul de administrație al companiei aeriene low-cost Blue Air. Compania nu va putea acorda dividende sau returna împrumuturi acționarilor și nici nu va putea înstrăina aeronave până la același termen. ”În lipsa acordării ajutoarelor de stat există o mare probabilitate ca Tarom și Blue Air să intre în incapacitate de plată și, în final, în faliment”, arată Guvernul în ordonanța de urgență pentru acordarea împurumuturilor, document anunțat deja ca adoptat, dar pregătit a fi adoptat din nou în ședința de azi a Executivului, potrivit profit.ro Incidentele de plată la utilizarea cardurilor bancare, internet sau mobile banking înregistrate de BNR în primele 7 luni ale acestui an au fost 12, dar majore. Numărul utilizatorilor afectați a variat între 300 și 147.000 de clienți. BNR spune că băncile sunt asigurate pentru astfel de evenimente. Cum franșiza pentru un astfel de eveniment este de 500.000 de euro, majoritatea băncilor de România sunt asigurate prin intermediul băncilor mamă. Imposibilitatea utilizării cardului la POS sau ATM, dublarea tranzacțiilor și chiar dispariția temporară a banilor din cont în urma tranzactiilor cu cardul sau a serviciilor de internet și mobile banking sunt evenimente cu care clienții mai multor bănci s-au confruntat anul acesta. Mai mult, surse din piață spun că, după izbucnirea pandemiei numărul incidentelor de plată de acest gen s-a dublat. BNR a precizat că monitorizează pe o bază continuă respectarea de către prestatorii de servicii de plată a prevederilor legale în materie de plăți și servicii de plată, inclusiv a incidentelor intervenite la nivelul acestor entități. "Astfel, prestatorii de servicii de plată au obligația legală de a raporta apariția unor incidente operaționale sau de securitate majore care afectează instrumentele de plată și serviciile de plată pe care aceștia le oferă clienților", spun oficialii băncii centrale. Ulterior primirii rapoartelor finale cu privire la aceste incidente majore, BNR analizează respectarea prevederilor legale de către prestatorii de servicii de plată, inclusiv din perspectiva necesității aplicării unor măsuri pentru prevenirea unor situații similare, scrie economica.net . “În această seară au fost aprobate normele de aplicare ale programului ‘Prima Casă’. Reamintesc, în acest caz vorbim despre două categorii de beneficiari, respectiv cei care, până în prezent, erau în categoria beneficiarilor conform condiţiilor din programul ‘Prima Casă’, respectiv credite de până la 70.000 de euro, cu garanţii de stat de 50% şi avans 5% pentru locuinţe noi sau vechi. La aceştia se adaugă o nouă categorie de beneficiari, cei care vor achiziţiona imobile cu valoare cuprinsă între 70.000 de euro şi 140.000 de euro, cu garanţii de stat de 60% şi avans de 15%. Acestea sunt condiţiile pentru programul ‘Noua Casă’, aprobate prin hotărâre de guvern, în ceea ce priveşte normele de aplicare ale acestui program. Odată cu publicarea normelor în Monitorul Oficial, practic, programul (…) este disponibil pentru cei care doresc să achiziţioneze imobile cu credite cu garanţii de stat. Vorbim despre un plafon de aproximativ 1,6 miliarde lei, disponibil până la sfârşitul acestui an pentru acest program”, a declarat Ionel Dancă, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, scrie financialintelligence.ro O poveste din Silicon Valley. Silicon Valley este de mult timp centrul dezvoltării tehnologice din SUA. Pandemia a obligat companiile să-şi flexibilizeze programul de lucru şi modul în care oamenii talentaţi lucrează. Munca de acasă le va permite angajaţilor să-şi instaleze cartierul general mai departe de pieţele imobiliare scumpe din Silicon Valley, făcând angajările acolo mai atractive.Aceasta înseamnă că fir­mele de tehnologie se vor pu­tea dezvolta mai mult. Însă munca de acasă îm­­pie­dică acele confruntări ale talentelor din sala de mese sau de jocuri care au adus adesea cele mai bune idei. De asemenea, angajaţii tineri nu vor putea învăţa din experienţa celor cu vechime mai mare şi nici nu vor putea fura meserie de la aceştia. Cu mult înainte de pandemie, experţii au prezis că munca de la distanţă va schimba Silicon Valley.Povestirile despre salariaţi din California care preferă biroul de la domiciliu în locaţii mai accesibile de pe Coasta de Vest datează din anii '90, scrie zf.ro . Alocaţiile vor fi dublate, bineînţeles, eşalonat, pe etape, dar vor fi dublate.Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, afirmă că alocaţiile copiilor vor creşte, dar în etape. ”Alocaţiile vor fi dublate, asta este promisiunea pe care o fac. Alocaţiile vor fi dublate, bineînţeles, eşalonat, pe etape, dar vor fi dublate”, spune Cîţu.”În aceste condiţii, în care veniturile la buget - datorită faptului că economia a fost închisă - au scăzut, am găsit resurse de a creşte alocaţiile cu 20%. În acelaşi timp (…) au fost alocate resurse suplimentare pentru părinţii care stau acasă cu copiii şi am prelungit această perioadă şi pe perioada vacanţei, de obicei acest lucru nu se întâmpla. Deci au mai fost şi alte ajutoare care au venit în această direcţie. Dar pentru acest an, eu zic că efortul – este un efort de 600 de milioane de lei, această creştere pe ultimele luni ale anului de 20%, bani care nu au fost niciodată în buget pe 2020, pentru că legea a fost aprobată fără surse de finanţare, deci parlamentarii au votat şi au spus: găsiţi resurse, neconstituţional, am găsit resurse pentru o creştere 20%”, a afirmat Florin Cîţu, potrivit adevarul.ro. Reprezentantii Asociatiei Patronale HORETIM acuza Guvernul de distrugerea sectorului HoReCa prin masuri "total disproportionate" fata de situatia reala, se arata intr-un comunicat transmis miercuri, 19 august, de conducerea organizatiei. "Nu exista argumente pentru blocarea acestui sector, iar Guvernul actual poarta responsabilitatea distrugerii sectorului HoReCa prin masuri total disproportionate fata de situatia reala, astazi fiind afectati in mod direct de aceste restrictii nejustificate 400.000 de angajati, precum si aproximativ 210.000 de angajati si furnizori de produse, materii prime si servicii. Ne dorim protejarea intereselor industriei ospitalitatii si sa ii sprijinim pe toti cei care isi desfasoara activitatea in acest domeniu. Timisoara doreste sa isi poata intampina oaspetii la fel de bine si in viitor", a declarat, potrivit comunicatului, presedintele HORETIM, Corina Macri.Astfel, HORETIM anunta ca va protesta la Bucuresti pentru a apara interesele membrilor sai in comunitate, scrie ziare.com