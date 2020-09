Piața chiriilor, bulversată de pandemie. La Cluj, chiriașii s-au organizat într-o Asociație. Studenții renunță la chirii pentru a nu mai cheltui banii părinților

​Când vine vorba despre chirii, ai de-a face cu tot felul de oameni, spune Florin, unul dintre tinerii absolvenți de facultate care își caută de lucru în București. Îmbrăcat în bermude și o cămașă albă de in topit, Florin a terminat Arhitectura și refuză să lucreze acasă, la firma tatălui său- o carmangerie mică dar care asigură un trai liniștit familiei. Tata ar fi vrut să mă facă cârnățar, dar prefer să vin să-mi caut de lucru în domeniul meu aici, în București. Cel mai greu a fost să-l conving să-mi plătească 6 luni chiria, cu condiția că dacă nu-mi găsesc de lucru, mă angajează la firma lui. Problema în București e că toți vor să-ți ia cât mai mulți bani. Nu-i interesează ce oferă la schimb.





Am postat un anunț pe un site de specialitate și la doar câteva ore telefonul a început să sune. Cred că am discutat cu toate speciile de șmecheri de Capitală. Unul m-a întrebat ce zonă prefer, cum să fie împărțit apartamentul, iar după ce i-am spus, s-a jurat că are ceva exact cum visam. M-am întâlnit cu el pe la 4 după-amiaza în zona Dristor. Apartamentul nu era la primul etaj ci la 6/10. Nu era decomandat, iar baia era inutilizabilă. Al doilea care m-a fraierit a fost unul care m-a dus în zona Grigorescu. Mi-a prezentat un fel de hol mai larg dintr-un apartament deja închiriat, unde zicea că-mi pot amenaja un pat. Prețul era de 200 de euro pe lună. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Al treilea era un apartamențel așa cum mi l-aș fi dorit, dar prețul urca la 500 de euro/lună. L-am rugat să mai scadă, iar argumentul lui știți care a fost? Că populația lumii crește iar Pamântul rămâne constant în dimensiuni, ceea ce face ca prețurile să urce. Ideea e că mai rămân o săptămână la București- stau acum la un fost coleg de grupă din facultate- după care merg la Cluj să-mi încerc și acolo norocul. Dacă nu e să fie și pierd pariul cu tata, o să ajung cârnățar!, spune Florin.





În București, pandemia a mai redus din prețurile chiriilor, dar oferta este încă mult deasupra cererii. Mai ales că anul acesta, cursurile universitare se țin mai mult online, adică nu e nevoie de prezența fizică a studenților. Toamna aducea de regulă și explozia prețurilor la chirii, dar 2020 e un an atipic.







Cei care administrează apartamentele de închiriat au și ei logica lor: dacă toată economia va scădea anul ăsta cu 5%, de ce să reduc eu prețul mai mult de atât? (Ioan T., administrator a 7 apartamente de închiriat)





Un alt raționament al proprietarilor este că cei care vor să închirieze sunt ”hoți”. Ei știu că piața e dezechilibrată și vor să ne forțeze mâna și să închiriem pe nimic. Nu și-au găsit fraierii, atât am de zis, adaugă reprezentantul unei mici firme de intermedieri imobiliare din Sudul Capitalei. Un client de-al meu a închiriat un apartament de lux unor oameni de afaceri din fosta URSS. Timp de 3 luni au plătit chiria la timp, iar în a patra le-o fi picat vreun deal că au plecat lăsând apartamentul devalizat. Prizele scoase din pereți, chiuveta spartă bucăți....și acum se judecă cu ei. Păi eu nu vreau să trec prin așa ceva!, zice intermediarul imobiliar.





”Din cauza diminuării semnificative a turismului și a călătoriilor de afaceri, proprietarii care au închiriat locuințe în regim hotelier înainte de declanșarea pandemiei au fost nevoiți să-ți listeze proprietățile la închiriere pe termen

lung. De asemenea, limitarea activitățiii universităților și organizarea cursurilor online au avut ca efect direct, în

rândul studenților, renunțarea la locuințele închiriate în marile centre universitare. La aceasta categorie de clienți

se adauga segmentul chiriașilor lucratori în comerțul tradițional, care au intrat în șomaj tehnic și au renunțat la apartamentele închiriate. Prin urmare, piața chiriilor din cele mai mari șase orașe este mai ofertantă”, explică Dorel Niță Head of Data and Research, Imobiliare.ro



“Nu se poate anticipa comportamentul clienţilor în acest moment, nici marii specialişti nu o pot face având în vedere că ne aflăm în circumstanţe unice generaţiei noastre. Nu vorbim de o criză economică similară celei din 2008. Acum instabilitatea a fost produsă de către un virus, care îndeamnă oamenii să facă alegeri subiective şi personale pentru confortul şi sănătatea familiei lor. Nu ne putem baza pe cifre şi pe calcule raţionale atunci când totul se învârte în jurul alegerilor subiective. Rămâne să urmărim comportamentul potenţialilor clienţi din imobiliare, dar şi al proprietarilor pentru a înţelege ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Acum cererea se întâlneşte cu oferta, negocierile se poartă în funcţie de mulţi factori, iar evoluţiile reale ale preţurilor chiriilor le vom vedea în câteva luni. Pe scurt, totul se va adapta as it goes, iar momentan singurele pe care ne putem baza sunt trendurile de scădere şi creştere pentru perioade scurte de timp şi pe comparaţii cu perioade similare ale anului trecut”, declară Costina Petrescu, CEO Titirez.ro.



În zona de nord (Băneasa și Aviației), preţurile medii ale garsonierelor au înregistrat o scădere faţă de prima parte a anului 2020, fără însă a coborî sub media perioadei similare a anului trecut. Apartamentele de 2 camere au avut scăderi mai marcante, în timp ce apartamentele de 3 camere au rămas la preţ constant. În schimb, apartamentele mai mari - de 4 camere - şi vilele au avut o creştere a preţului de închiriere, pe fondul unei cereri mai mari. Prețul mediu al unei garsoniere în zonele Aviației și Băneasa, pentru perioada 01.04 - 31.05, este de 371 Euro, iar al apartamentelor cu 2 camere este de 580 Euro. În ceea ce privește apartamentele cu 3 camere, chiria medie este de 815 Euro. Apartamentele cu 4 sau mai multe camere au valoarea medie a chiriei de 1.700 Euro, în timp ce casele și vilele se situează în jurul valorii de 2.130 Euro, arată o analiză făcută de Titirez.ro.



Zonele Floreasca și Dorobanți, cunoscute drept cartiere exclusiviste ale Capitalei, au cunoscut un traseu similar în ceea ce priveşte preţurile de închiriere, cu o excepţie marcantă: vilele şi apartamentele mari au avut preţuri de promovare mai mici la închiriere faţă de perioada precedentă. O posibilă explicaţie poate fi faptul că majoritatea vilelor şi apartamentelor spaţioase din aceste zone erau închiriate în principal de companii în scop office sau comercial (spaţii de birouri, restaurante, grădiniţe private, birouri de consultanţă etc.). Acesta este şi segmentul care a fost cel mai puternic lovit de criză, rezultând o scădere marcantă a cererii pentru aceste tipuri de proprietăţi din zonele scumpe ale Capitalei. Valoarea medie a chiriei unei garsoniere din Floreasca și Dorobanți era în vară în jurul sumei de 327 Euro, în timp ce chiria pentru 2 camere ajungea la 470 Euro. Chiria medie pentru 3 camere este de 730 Euro, pentru 4 camere de aproximativ 1750 Euro, în timp ce pentru case/vile ajunge la 2.400 Euro. În ceea ce privește casele și vilele din aceste zone au apărut extrem de puține oferte noi, iar cele aflate pe piață au ajustat prețurile în funcție de cererea primită.



Un pattern similar poate fi observat şi în centrul Capitalei, în ceea ce priveşte apartamentele mari şi vilele. Astfel, în zona Unirii, apartamentele de 4+ camere au suferit corecţii de preţ, explicaţia fiind tot legată de căderea cererii pentru spaţii de birouri. Preţurile pentru garsoniere şi apartamente de 2-3 camere s-a menţinut constant, în media din ultimul an. Valoarea medie a unei garsoniere din zonele din centru - Universitate Unirii – este de aproximativ 322 Euro, pentru perioada 01.04 - 31.05. Chiriile medii pentru apartamentele cu 2 camere se situează în jurul valorii de 470 Euro, chiriile pentru 3 camere ajung la media de 700 Euro, pentru 4 camere – 950 Euro, în timp ce casele și vilele ajung la media de 1.800 Euro.



Berceni este unul dintre cartierele care şi-a menţinut constante preţurile, chiar existând o creştere a preţului mediu pentru apartamentele de 2 camere. În schimb, cartierele mari din vestul şi estul Capitalei (Militari și Titan-Dristor) au cunoscut ajustări mai puternice ale chiriilor pentru garsoniere şi apartamente. Practic, în aceste zone preţurile medii de promovare la închiriere au scăzut chiar sub minimul anului trecut. Acest lucru poate fi explicat prin numărul mult mai mare de unităţi disponibile în aceste zone, în contextul unei cereri mai scăzute.



Valoarea medie a unei chirii pentru o garsonieră din Berceni, era în vară de 253 Euro, pentru apartamentele cu 2 camere – 360 Euro, pentru 3 camere – 425 Euro, în timp ce pentru 4 camere de aproximativ 490 Euro. Chiria medie pentru vilele din Berceni este de 945 Euro.



Pentru Titan – Dristor, pentru perioada verii, valoarea medie a chiriei pentru garsoniere ajungea la 268 Euro, pentru apartamentele cu 2 camere - 380 Euro, pentru 3 camere – 495 Euro, în timp ce pentru apartamentele cu 4 camere atinge valoarea de 500 Euro. În ceea ce privește numărul de anunțuri noi de apartamente cu 4 camere date spre închiriere în perioada 01.04 - 31.05 este unul mult prea mic, în timp ce numărul de case/vile de închiriat date spre promovare tinde către 0. În lipsa acestor date nu putem specifica o chirie medie a acestor tipuri de proprietăți.



Pentru garsonierele din zona Militari - Drumul Taberei, chiria medie ajungea în vară la 300 Euro. Apartamentele cu 2 camere înregistrează o chirie medie de 380 Euro, cele cu 3 camere de 410 Euro, apartamentele cu 4 camere ating 500 Euro, iar vilele ajung la 1.600 Euro. Datele ne arată că în perioada 01.04 – 31.05 nu au fost scoase pe piață spre închiriere multe apartamente de 4 sau mai multe camere și case/vile pe zona Militari - Drumul Taberei.



Datele sunt bazate pe preţurile medii de PROMOVARE din fiecare zonă, iar preţurile de tranzacţie pot fi, prin urmare, mai mici. De asemenea, s-a remarcat în rândul proprietarilor o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte termeni contractuali precum avans, garanţie, durata contractului.

La Cluj, un alt important centru universitare, chiriașii și-au făcut Asociație și au pagina proprie pe Facebook. un alt important centru universitare, chiriașii și-au făcut Asociație și au

”O parte din redacție își caută chirie și a fost un prilej numai bun să facem un număr tematic din revista Trepanatsii. Găsiți în revistă (...) multe nasoleli din lumea tranzacțiilor imobiliare și închirierilor. Veți face cunoștință cu un broker imobiliar cam precar în toată ticăloșia lui, veți descoperi multe anunțuri cringe de închirieri și veți putea citi interviuri ample cu Asociația Chiriașilor Cluj, dar și jurnalul primei zile în complex a lui Tibi și Ligia. Bonus, editoriale incendiare despre Cringe Vodah II și tot felul de patronx care vor să ne dea in judecată ”, scrie un alt membru.





scrie Monitorul de Cluj. Alex Tripa, student la Facultatea de Business din Cluj-Napoca, și-a creat propria afacere cu tricouri în pandemie. El alege să nu se întoarcă la Cluj dacă nici în următorul an universitar nu se va merge fizic la facultate, și se va axa pe acest business. În contextul situației epidemiologice și a facultății online, mulți studenți de la Cluj au plecat acasă și au renunțat la chirii pentru a nu mai cheltui banii părinților. Astfel, unii dintre aceștia aleg să rămână în orașul natal în cazul în care decizia finală va fi menținerea cursurilor online. Totuși, tinerii nu pierd timpul nici în această situație,. Alex Tripa, student la Facultatea de Business din Cluj-Napoca, și-a creat propria afacere cu tricouri în pandemie. El alege să nu se întoarcă la Cluj dacă nici în următorul an universitar nu se va merge fizic la facultate, și se va axa pe acest business.





Citește și

În Capitală, chiriile arată ca în graficul de mai jos, cu mențiunea că discutăm de media pe București. În zone selecte, chiriile sunt mai mari în timp ce în zone mai puțin bune chiriile sunt mai mici:”300 de euro ca să dormi la jumătate de metru de aragaz. Și mai sunt unii care zic că piața nu a luat-o razna”, scrie unul dintre membri.„Eu am venit acasă, am făcut semestrul al doilea online, iar între timp am început un business mic. La facultatea mea o să se facă tot online, din câte știu până acum. Deci nu o să revin la Cluj, ci o să continui să studiez de acasă, ocupându-mă simultan și de business. Am renunțat la chirie încă de când am plecat, iar dacă ar fi să vin înapoi voi căuta o altă chirie”, declară Alex pentru Monitorul clujean. Paula Curetean, studentă la jurnalism, a ales și ea să rămână acasă în contextul în care cursurile se vor desfășura la distanță. Cu toate că și-ar dori să poată să meargă fizic la facultate și lucrurile să se întoarcă la normalitatea pe care o știam înainte, aceasta a ales să nu mai cheltuie banii părinților doar pentru a face cursurile online din Cluj. Ba chiar rămâne acasă pentru a le da o mână de ajutor acestora.Sau: