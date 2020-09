INTERVIU Mirela Jeler, co-fondator C&M Jeler: Incertitudinea ne-a determinat să aplicăm la IMM Invest

Material susținut de Banca Transilvania

Ideea businessului nostru „s-a copt” în urmă cu 16 ani, pe o plajă din sudul Franței. Ea a apărut mai ales din dorința de a ne întoarce acasă, după doi ani (2002-2004) petrecuți împreună cu soțul meu în Franța. Rămânea doar să stabilim spre ce domeniu să ne îndreptăm. El se pricepea la mașini și mecanică, eu la vânzări, așa că nu putea rezulta decât o afacere de vânzări în domeniul auto. În 2004 a luat ființă C&M Jeler - reprezentant Kent în România, consumabile chimicale pentru domeniul industrial și auto.În 2004 piața de consumabile chimicale era la inceput, iar noi am pus umarul la educarea pieței auto in procesele de reparatie prin traning-urile, sustinute in fata clientilor, si metodele noastre de vanzare. După un an de activitate în doi, am început să avem angajați. Fiecare nou membru care se adăuga echipei reprezenta o provocare pentru noi. Niciunul dintre noi nu avea experiență antreprenorială. Eu făcusem parte din mai multe MLM-uri, dar acolo nu ai de-a face cu angajații. Treptat, am învățat să lucrăm cu angajații, cu clienții și, în timp, și cu mai mulți furnizori. Când spun că am învățat spun, de fapt, că am angajat oameni care ne-au învățat. Cred că aceasta a fost „cartea noastră câștigătoare”: întotdeauna am fost deschiși când a fost necesar să ne recunoaștem limitările și să aducem oameni de la care am putut învăța.Din 2006 încoace, tot timpul am avut alături de noi specialiști care ne-au ghidat și ne-au ajutat să creștem, și pot spune că nu orice fel de specialiști, ci dintre cei mai buni. Nu ne-am zgârcit când a trebuit să investim în noi și în echipa noastră niciodată, iar acest lucru se vede și se simte. Dacă în 2005 ni se părea dificil să gestionăm doi angajați, astăzi avem parteneri, nu-i mai numim angajați, care gestionează businessul, lăsându-ne loc pentru viața privată, un lucru la care mulți antreprenori români doar visează. Afacerea nu mai este viața noastră. Ea este o investiție pe care o supraveghem, mai intervenim uneori, care crește și se dezvoltă constant. După 15 ani de business, C&M Jeler este reprezentant a 10 Brand-uri de top în lumea auto și Industrie în România. Niciodată nu am acceptat compromisuri când a fost vorba de calitate și imagine. Chiar dacă am fost abordați de mulți furnizori de produse, criteriul principal a rămas calitatea mai presus de toate. Același principiu rămâne valabil când ne selectăm echipa cu care lucrăm. Oamenii sunt foarte importanți pentru noi. Suntem mândri de fiecare om care a trecut pragul companiei noastre și a făcut performanță. Știm sigur că el va reuși oriunde, iar noi am contribuit la dezvoltarea lui. E foarte important ca oamenii să se simtă bine și să aibă o condiție mai bună decât au avut când s-au alăturat echipei.Noi linii de business s-au dezvoltat în ultimii doi ani, plecând de la o pasiune a soțului meu: simulatoare profesionale pentru antrenament trageri cu arme și poligoane pentru trageri cu arme. Este un business care se prefigurează a fi un nou success, venit și el cu provocări multe, mai ales în ceea ce privește relația cu clienții. De data aceasta, clienții pot fi reprezentați și de instituțiile statului, ceea ce reprezintă o schimbare considerabilă. Cu răbdare și multă muncă, nu ne îndoim că va veni și succesul.Anul acesta a venit, într-adevăr, cu provocări noi, aș putea spune, provocări care ne-au readus în activitate mai intensă pe mine și pe soțul meu. Ne-am mobilizat foarte repede în perioada de carantină, reușind să aducem produse „de sezon”, cum le-am numit eu. Echipa a lucrat foarte bine de acasă și a găsit clienți pentru aceste produse. Așa am reușit să trecem cu bine (sau mai puțin afectați) de blocajul care s-a produs. Am fost tot timpul aproape de clienții noștri și am încercat să ne adaptăm nevoilor de moment.Când a apărut posibilitatea accesării de fonduri IMM Invest am analizat foarte bine și ne-am hotărât să încercăm și noi, în contextul în care nu știam ce va urma. Am fost afectați de starea de carantină, ne-au scăzut vânzările, furnizorii trebuiau plătiți, dar cred că, în luarea deciziei, cel mai mult a contribuit incertitudinea. Noi aduce marfă din toată Europa, iar blocarea transporturilor, chiar și parțial, ne-a pus în situația de a rămâne uneori fără stocuri. Am folosit IMM Invest pentru a asigura continuitatea activității, în condiții de piață incerte. Ne bucurăm că am putut face asta.Procedurile impuse de bancă nu au fost diferite de cele cu care noi eram obișnuiți. Lucrăm de 15 ani cu Banca Transilvania. Totul a mers foarte ușor din punctul de vedere al băncii: am comunicat foarte bine cu consultantul nostru din cadrul BT și am reușit să îndeplinim procedurile într-un timp foarte scurt. Răspunsul de la Fondul de Garantare s-a lăsat așteptat, însă, în final, a venit și am putut semna contractul.Banca Transilvania a fost alături de noi în toată această perioadă, asigurându-se că suntem bine și că ne desfășurăm activitatea în bune condiții. Apreciez foarte mult la ei faptul că se interesează de noi, chiar și când nu avem nevoie de nimic. Facem planuri de viitor împreună, din timp, astfel încât, dacă ne dorim o investiție, să știm cum să procedăm, în caz că avem nevoie de susținerea lor. Când a apărut ideea de IMM Invest, noi deja vorbeam despre el, căutând să aflăm dacă și cum l-am putea folosi. Așa am reușit, cred, să fim printre primele firme care au aplicat.Creditul accesat a fost folosit pentru capital de lucru, am întărit stocurile de marfă, așa încât să fim acoperiți în caz de nevoie.În toată această nebunie, în această perioadă de criză, statul a venit cu acest proiect pentru antreprenorii români, lucru care nu se intampla foarte des, de altfel, trebuie să admitem acest lucru. Acum, cu acest program, ne poate sprijini pe o parte dintre noi, chiar dacă nu pe toți. Prin urmare, eu cred că trebuie să profităm. Fiecare antreprenor poate găsi o întrebuințare pentru o linie de credit sau un credit pentru capital de lucru, în aceste vremuri tulburi. Situația actuală va mai dura, dar nu poate dura la nesfârșit, și atunci noi trebuie să ne asigurăm că afacerile noastre trec cu bine peste piedici, cu cât mai puține “daune colaterale”.Cele mai mari dificultăți au apărut în perioada de început a pandemiei, când aveam clienții închiși. Din martie până în iunie, ne-am confruntat cu toate situațiile: de la clienți închiși total la clienți parțial și total deschiși. Am profitat de situație pentru a contacta clienți inactivi și clienti noi, dar și noi industrii.Echipa a reprezentat iar un obiectiv foarte clar. Am intrat împreună în această pandemie, ieșim împreună. Am găsit soluții pentru a ne păstra echipa, iar acum suntem la nivelul anului trecut cu vânzările pe ultimele luni.Furnizorii au adus și ei provocări, mai ales în Italia, unde au fost închiși, dar și în celelalte zone, prin lipsa transportatorilor. Cred că am fost binecuvântați, totuși, prin faptul că am avut câteva transporturi mari de marfă chiar la începutul pandemiei, ceea ce ne-a asigurat desfășurarea activității, cu foarte mici discontinuități.Am fost foarte atenți pe ce cheltuim banii și unde investim. Mișcarea banilor a fost una din principalele provocări în această perioadă. Dacă până la pandemie cheltuiam pe ce trebuia pentru a asigura buna funcționare a afacerii, în această perioadă, am cântărit foarte bine ce și dacă e necesar. Am mers pe principiul: incasam cât mai mulți bani și cheltuim strictul necesar, pentru a putea supraviețui o perioadă cât mai lungă, daca e cazul. Ne ghidăm mai departe pe acest principiu, dar lăsăm loc dezvoltării businessului, în același timp.Noi suntem optimiști și ne place să vedem partea luminoasă a lucrurilor, așa că strategia noastră este pe dezvoltare. Avem planuri de creștere atât a echipei, cât și a clienților și de diversificare a acestora. Piața în care activăm noi va suferi transformări, însă în bine, credem noi. Clienții noștri vor dori să-și eficientizeze munca și să-și scadă costurile, așadar, vor fi tot mai atenți la serviciile pe care le primesc și cred că vor fi mai selectivi. Toată lumea a devenit mai atentă pe ce dă banii, iar soluțiile noastre, deși aparent mai costisitoare, fiind de calitate premium, aduc o creștere a productivității și a eficienței muncii și, în consecință, a profitabilității. Clienții care lucrează cu noi de peste 10-15 ani pot confirma acest lucru prin simplul fapt că au rămas alături de noi în tot acest timp.Continuarea crizei sanitare poate aduce cu sine unele dificultăți, mai ales dacă ne vom confrunta din nou cu carantina generală sau parțială. Apoi, nesiguranța în ceea ce privește funcționarea școlilor este și ea neplăcută, mai ales pentru angajații care nu au un sprijin în familie în creșterea copiilor. O posibilă consecință ar fi faptul că oamenii vor fi nevoiți să stea acasă, iar noi va trebui să găsim soluții, care, cu siguranță, vor genera costuri suplimentare. Deja vedem o creștere a costurilor pe toate sectoarele, atât la produse, cât și la servicii. Toată lumea vrea să-și scoată pierderea, însă acest lucru nu e sănătos pentru piață. Aici se vede fragilitatea mediului de afaceri și lipsa culturii de business în România, chiar și la 30 ani de la revoluție. Noi am menținut prețurile în aceasta perioadă, excepție făcând produsele de sezon unde am depins de fluctuațiile pieței, dar nu știu cât vom mai reuși să facem acest lucru, întrucât furnizorii noștri au și ei provocări pe partea aceasta. Oricum, vom încerca să modificăm cât mai puțin prețurile în perioada următoare.Să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine peste această perioadă și să ne învățăm lecțiile pentru un viitor mai bun.