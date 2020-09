Lansarea Politoscop, sistem de analiza a profilurilor politicienilor

Educatia deputatilor romani, cu statistici si ierarhia completa, de la cei mai educati la cei cu educatie precara

George Butunoiu a lansat marți proiectul " Politoscop ", un sistem de analiza a profilurilor individuale ale politicienilor romani, de analiza sociologica a grupurilor de politicieni in institutiile in care acestia activeaza, de sintetizare a informatiilor si de prezentare a lor catre public, toate acestea intr-un sistem unitar. ”Ne-am grabit ca sa-l lansam inaintea alegerilor locale pentru ca cetatenii sa aiba la indemana o sursa competenta in plus de evaluare a profilurile celor care le cer voturile”, spune Butunoiu.Data de inceput a analizei este luna august 2020, si se va intinde pe toata durata de viata a proiectului Politoscop (ab initio, termen nedefinit). ”Analiza se deruleaza secvential, in sensul ca la un moment dat analizam componentii unei singure entitati politice si ai unei singure legislaturi/ ciclu electoral, si trecem la urmatoarea doar dupa ce epuizam subiectii respectivi si publicam rezultatele. Prin urmare, vom studia doar profilurile politicienilor care sunt activi in pozitiile respective la momentul analizei.Dupa ce vom acumula mai multe astfel de studii unitare (pe grupuri omogene), vom putea face si studii comparative si transversale, urmarind evolutia in timp a indicatorilor de la un ciclu politic la altul, pentru a decoperi tipologii, tendinte, corelatii etc”, mai spune headhunterul.Analiza CV-urilor este facuta exclusiv de catre George Butunoiu, la fel ca si comentariile asupra acestor CV-uri, pentru a mentine un standard unitar de evaluare si de comunicare a rezultatelor.Pentru evaluarea profilurilor politicienilor exclusiv pe baza CV-urilor, sunt folosite aceleasi metode si instrumente de analiza pe care fondatorul Politoscop, George Butunoiu, le foloseste de 30 de ani in firma sa de “executive search” in evaluarea angajatilor pe pozitii de management din marile companii. Mai precis spus, sunt aceleasi metode de analiza si instrumente folosite la nivel international de toate marile companii de executive search si de catre angajatorii de top.Toți politicienii, indiferent de afilierea politica, de pozitia si functia de la momentul analizei sau de alt context, sunt evaluati exact la fel si rezultatele sunt stocate si prelucrate intr-un mod si cu un sistem unic, unitar, care este de asteptat sa ramana neschimbat pe termen lung in cadrul proiectului Politoscop.”Pentru inceput am analizat profilurile tuturor deputatilor din legislatura curanta, urmand ca in urmatoarele doua luni sa analizam si toti senatorii, apoi pe cei din Parlamentul European, primarii marilor orase si consilierii judeteni etc”, mai adaugă Butunoiu.Dintre analizele care sunt deja pe site:Data fiind experienta evaluatorului George Butunoiu in recrutarea pozitiilor de senior management pentru companiile de top, sistemul de referinta folosit in evaluarea profilelor politicienilor este cel al companiilor internationale si al celor locale cu cele mai inalte standarde profesionale si pentru pozitii de la “middle management” in sus. Cu alte cuvinte, scorurile reprezinta “angajabilitatea politicianului respectiv in companii cu standarde inalte la nivel international, pe pozitii de senior management”O sectiune importanta este si aceea in care comentam CV-urile si profilurile parlamentarilor.Analizele si statisticile Politoscop sunt facute cu doua grupuri de criterii/ indicatori: Indicatori primari, adica informatii extrase din CV-uri, indicatori care pot fi directi sau indirecti/ estimati și Indicatori globali (cumulativi/ calculati), pe care ii calculam noi din mai multi indicatori primari pe baza unor formule mai mult sau mai putin complexe.Sursele de informatii, metodele si instrumentele folosite pentru culegerea si prelucrarea datelor sunt descrise in detaliu in sectiunea (articolul) Metodologia Politoscop. Tipurile de studii, de informatii si comentarii prezentate de catre Politoscop sunt detaliate in sectiunea (articolul) Structura Politoscop (structura site-ului).Precizari despre exactitatea rezultatelor, despre modul in care trebuie citite si interpretate rezultatele analizelor Politoscop sunt detaliate in sectiunea (articolul) Metodologia Politoscop.