De ce merg duminică să votez la alegerile locale 2020? Cum răspund oamenii de afaceri din consultanță, auto, transporturi și food

​Pentru a concura într-o piață cu adevărat liberă, firmele au nevoie de eficiență. Iar eficiența apare într-un oraș modern, cu trafic și timp de deplasare decent, parcări, digitalizarea administrației publice, apă caldă, spitale etc. Așa motivează unii oameni de afaceri motivul pentru care alegerile locale contează enorm pentru businessul lor. Alții aduc alte argumente: ”Orice investitor evaluează deciziile de investiții în funcție de deschiderea autorităților către business si de buna administrare a orașului. Nu pot să uit de frustrările pe care le-am avut in negocierile cu aeroporturile din tara (in subordinea consiliilor județene), de celebra taxa de liniște a lui Mazare”, spune într-o discuție cu HotNews un alt antreprenor. Vezi în articol cum au răspuns oamenii de afaceri la două întrebări adresate de HotNews: Dacă vor merge la vot și de ce contează alegerile locale pentru afacerile pe care le au.







Angela Roșca, Manging Partner Taxhouse: Firmele au nevoie de eficienta si ea apare intr-un oras modern, cu trafic si timp de deplasare decent, parcari, piste de biciclete, digitalizarea administratiei publice

Angela Rosca, Taxhouse Foto: Hotnews



De ce sunt importante aceste alegeri locale pentru business-ul Dvs.?



De ce sunt importante aceste alegeri locale pentru business-ul Dvs.?

Importanta alegerilor locale pentru business e data de faptul ca ne desfasuram activitatea in sectorul 1 din Bucuresti, iar orasul e tot mai sufocat de trafic an de an, fara solutii concrete implementate, care sa ne usureze activitatea de afaceri. Da, voi merge la votul de duminica, pentru ca votul este, pentru mine, o datorie civica (mai ales pentru ca am trait si in communism, cand se "vota" totul cu unanimitate). Consider ca votul este o minima dovada de implicare in viata cetatii mai degraba decat un drept la care sa renunt (datorita imperfectiunii candidatilor sau pentru ca vreau sa mai plec inca un weekend la munte...). Votul este singura forma de influenta directa a unui cetatean in privinta politicii locale sau nationale. Voi merge cu o masca de protectie pentru Covid, la fel cum merg si la cumparaturi sila serviciu zilnic in aceasta perioada!





Angajatii petrec de doua ori mai mult timp in trafic decat petreceau acum cativa ani, ceea ce ne scade mult eficienta muncii la deplasarile pentru diverse intalniri in oras, nu exista locuri de parcare in foarte multe zone din oras, iar putinele care exista sunt oferite la preturi nerezonabile, nu exista piste de biciclete pe care sa le putem folosi ca mijloc alternativ de deplasare, poluarea orasului s-a inrautatit semnificativ. Transportul in comun este foarte aglomerat, modernizarea orasului (smart-city) nu are efecte vizibile, etc. Asteptarea firmelor si a angajatilor acestora este ca aceste aspecte sa fie imbunatatite vizibil, sa existe investitii concrete si nu doar campanii de PR pe aceste teme, toate aceste investitii putand fi facute din taxele locale pe care le platim ca firme sau ca persoane fizice.





Pentru a concura efectiv intr-o piata libera, firmele au nevoie de eficienta si asta apare intr-un oras modern, cu trafic si timp de deplasare decent, parcari, piste de biciclete, digitalizarea administratiei publice, aer curat, apa calda, spitale, scoli etc.





Marius Ștefan, Autonom: Orice investitor (inclusiv noi) evaluează deciziile de investiții de pe plan local si in funcție de deschiderea autorităților locale către business si de buna administrare a orașului





Marius Stefan, Autonom Foto: Hotnews Am fost la fiecare ocazie de a vota de când am împlinit 18 ani. Mersul la vot îl consider o obligație civica. Degeaba ne plângem de cum sunt administrate comunitățile in care trăim daca nu facem un minim efort de a-i alege pe cei care vor decide pentru noi in următorii 4 ani. Acest mesaj îl transmitem constant tuturor colegilor noștri. Eu am domiciliul in buletin in Piatra Neamț dar mi-am făcut de această dată viză de flotant pentru a vota in București,orașul in care locuiesc.





De ce sunt importante aceste alegeri locale pentru business-ul Dvs.?





In viziunea Autonom, vrem sa avem un impact pozitiv in societate si mediu. Avem 46 de agenții in 36 de orașe.







Rugam anual fiecare echipa din fiecare oraș sa se gândească care este rolul lor in comunitate si care este modalitatea de implicare aleasa de ei. Majoritatea aleg sa schimbe ceva prin intermediul Fundației Autonom, sugerând si implementând proiecte in domeniul educației.





In business, rolul administrației locale este extrem de important.







Orice investitor (inclusiv noi) evaluează deciziile de investiții de pe plan local si in funcție de deschiderea autorităților locale către business si de buna administrare a orașului. Nu pot să uit de frustrările pe care le-am avut in negocierile cu aeroporturile din tara (in subordinea consiliilor județene), de celebra taxa de liniște a lui Mazare sau de anii de eforturi pentru a avea o firma luminoasa in orașul Cluj Napoca înainte de Boc. Intre-un fel toate lucrurile astea ne-au călit si ne-au făcut sa apreciem orice lucru care se schimba in bine in fiecare din orașele noastre.





Alte răspunsuri de la antreprenori care contează în businessurile lor:





Adrian Stanciu, antrenor de antreprenori: Merg, desigur, cum am mers la toate de până acum. E important pentru mine, nu pentru business-ul meu. Pe de o parte pentru că e un drept la care am visat și nu sunt dispus să renunț la el pentru nimic în lume. Pe de alta pentru că suntem acum mai aproape decât oricând de o schimbare reală



Ion Lixandru, Vicepresedintele Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania: Da, sigur că voi merge la vot. Nu am ratat nici un vor dupa '90. Merg pentru ca administratia locala este responsabila si creearea unui climat bun pt cetatean implicit afacere (ex. o localitate sau un sector bine organizat are cetateni multumiti iar afacerile din zona se pot mentine sau dezvolta). Administratia locala controleaza sanatatea publica ,educatia ,ordinea si linistea publica, administreaza implementarea masurilor de mediu



Alina Roșca, avocat: Sigur ca merg la vot. Tot timplul am fost. Avem nu doar un drept ci si o oglifatie sa facem acest lucru. Ma duc la vot pentru ca nu vreau sa ma gandesc ulterior la faptul ca votul meu ar fi schimbat cursul lucrurilor. Eu inca cred faptul ca votul meu conteaza.



Dan Pastiu, Dabo Donner: Bineînțeles ca voi merge și mai mult decât atât am făcut o campanie de stimulare a ieșitului la vot iar cei ce vor face dovada ca au votat primesc reduceri in toate locațiile DAbo din întreaga țara. Alegerile sunt importante pentru fiecare dintre noi iar pentru mediul de afaceri cu atât mai mult. Depindem de tot ce se decide la nivel local.



Karoly Nagy, antreprenor clujean, deține firma Promelek: Evident, voi merge la vot! Am fost in luptele de la Revolutie in Sibiu. Este un drept castigat si este iresponsabil cine nu merge la vot! Alegerile sunt importante pentru ca politicienii de orice nivel sunt oglinda societatii, dar mai ales a celor care merg la vot! Imi indem toti colegii si cunoscutii, fara recomandari de optiune, sa mearga la alegeri.Este foarte important ca alesii locali sa aiba o strategie coerenta pentru dezvoltarea localitatii. Lipsa de viziune si lipsa de actiune ne dauneaza mult. Este foarte important sa se urmareasca si politica economica a canditatilor nu numai cea sociala. Un primar care nu dezvolta localitatea ne ingreuneaza munca.