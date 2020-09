Estimările analiștilor financiari: curs euro de 4,86 lei, impactul crizei se va întinde până în vara viitoare și revenire în formă de "radical"

Cursul euro ar putea ajunge la 4,88 lei în următoarele 6 luni și la 4,97 lei într-un an, cred 90% din analiștii financiar-bancari reuniți în cadrul Asociației Chartered Financial Analyst (CFA) România. Estimările lor au variat între 4,85 și 5,15 lei pentru un euro, arată rezultatele unui sondaj publicat vineri. De menționat că peste 73% anticipeaza majorarea primei de risc (masurata prin CD) a Romaniei in urmatoarele 12 luni.





Alte estimări ale analiștilor CFA România:



Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2021/septembrie 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,94%.

Peste 66% considera supra-evaluate preturile proprietatilor imobiliare din marile orase.

Durata impactului economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (70%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul II al anului 2021;

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,3%;





Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -4,7%;





Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,0%.



Cea mai mare pondere a respondentilor (40%) anticipeaza revenirea de forma unui semn « radical » adica, se va recupera rapid o parte din scaderea economica, iar recuperarea celeilalte parti va fi lenta.

Respondentii au fost intrebati despre persistenta modificarilor de comportament (de munca, calatorie, cumparaturi). Cele mai multe opinii sunt ca aceste modificari de comportament vor fi permanente. O alta opinie este ca vor fi de lunga durata (mai multi ani), insa disruptive.