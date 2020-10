Daniel Dăianu: Este incorect ca unii să plătească, să contribuie la buget, și alții să nu contribuie

„Trebuie să evităm o deteriorare a riscului suveran, să menținem un echilibru în politica economică. Va trebui în 2021 să începem și o corecție macroeconomică. Dacă, de pildă, terminăm cu deficitul bugetar în jur de 9% să spunem, în acest an, să se vadă în 2021 că avem o corecție. Ea nu poate să fie semnificativă”, a spus Dăianu.• Nici nu putem să avem o corecție brutală, să încercăm în 2022 să ajungem la 3%. Nu se poate, nu e posibil așa ceva.• Nici Comisia Europeană n-ar pune presiune și nici nu ne-as sfătui să facem așa ceva pentru că ne-am băga singuri economia într-o recesiune din nou cu consecințe dramatice și pentru sistemul bancar. N-avem nevoie să intrăm iar într-o recesiune când alte economii, de bine de rău, își revin în 2021 și, mai cu seamă, în 2022. Așa ceva trebuie să facem.„Trebuie să încercăm prin toate mijloacele să beneficiem de resurse europene. Avem un buget cu resurse foarte limitate, nu numai din cauza pandemiei, avem resurse fiscale joase”, a precizat președintele Consiliului Fiscal.• Restructurarea economică nu se poate bizui doar pe fonduri europene. Nu putem să căpătăm o dependență structurală de fonduri europene. Nu se poate așa ceva. Nu este bine nici pentru bănci.• Băncile acasă trebuie să facă un due diligence mai atent, să fie mai prietenoase, să privească în perspectivă.• De aceea avem nevoie și de bancă de dezvoltare, așa cum există în multe țări europene. Auzi voci că ar fi o idee socialistă. E o prostie. Nu este o idee socialistă. Așa trebuie să gândim.„Nu ne putem permite deficite foarte mari așa cum nu ne putem permite datorii publice mari care ar decurge din deficite mari. Avem o situație particulară. Nu putem face nici ce fac altții, prin depreciere a cursului să stimuleze exportul și să descurajeze importul. Nici nu putem să avem stimuli bugetari cum au alții. Dacă am face așa ceva, am provoca o criză a leului, o neîncredere în politica economică din România, am avea o deteriorare a riscului suveran cu toate consecințele ce ar decurge de aici”, a explicat Daniel Dăianu.