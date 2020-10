Începând de luni de la ora 10, micii antreprenori se pot înscrie pentru obţinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Începând de luni de la ora 10, formularul electronic de înscriere pentru obţinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro , informează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Raiffeisen Bank, in calitate de participant la schema de ajutor de stat a transmis duminică faptul că începand de luni, 12 octombrie 2020, deschide conturi curente dedicate granturilor pentru toate companiile care au selectat-o ca banca partenera in acest demers.





Etapa de inscriere pentru Masura 1 de Microgranturi incepe de luni, 12 octombrie, ora 10:00, si se incheie vineri, 16 octombrie, ora 20:00, cu posibilitatea prelungirii termenului de inscriere pana la epuizarea bugetului (respectiv pana la atingerea unui numar maxim de 50.000 de beneficiari, pe principiul “primul venit, primul servit”). Inscrierea se face online, pe platforma granturi.imm.gov.ro.



Pentru celelalte doua masuri, termenul pentru inscriere urmeaza sa fie comunicat de catre guvern.



“In mod traditional, perioada de toamna reprezinta inceputul urmatorului ciclu anual de activitate. Pentru a asigura continuitatea afacerilor clientilor nostri IMM, am participat inca din faza de consultari la pregatirea Schemei de ajutor de stat prin granturi, iar acum implementam concret modalitatea prin care orice solicitant poate sa isi primeasca fondurile aprobate in contul bancar dedicat, disponibil pentru deschidere de luni, 12 octombrie 2020. Pe langa celelalte masuri consistente din cursul anului - suspendarea la plata ratelor si programul IMM Invest - suntem din nou alaturi de intreprinzatorii - IMM, PFA, ONG, CMI - eligibili pentru acordarea noilor granturi”, a declarat Raluca Nicolescu, director Directia IMM.





Pe langa facilitarea deschiderii conturilor necesare derularii granturilor, Raiffeisen Bank pune la dispozitia clientilor sai si credite punte pentru implementarea proiectelor de investitii sau imprumuturi pentru acoperirea co-participarii, daca este cazul.





Prin OUG nr.130/2020, guvernul aloca o suma de aproximativ 1 miliard de euro pentru sprijinul IMM-urilor, sub trei forme:

- Microgranturi - ajutor in suma fixa de suma de 2.000 euro per beneficiar;

- Granturi pentru capitalul de lucru de pana la 15% din cifra de afaceri la 2019, maximum 150.000 euro;

- Granturi pentru investitii, cu sume cuprinse intre 50.000 euro si 200.000 euro.

Mai multe detalii legate de condiþiile de eligibilitate pe fiecare masura in parte sunt disponibile pe pagina dedicata a bancii, aici.