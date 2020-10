​Business report: Clientul va putea merge la asigurător pentru recuperarea daunei. China produce cinci miliardari pe săptămână. E momentul să schimbați furnizorul sau contractul de gaze. Cele mai bune oferte pentru Bucureşti

​​Modificarea legislaţia RCA: Clientul va putea merge la firma la care s-a asigurat pentru recuperarea daunei ● Valoarea locuințelor pentru care este aplicată o cotă redusă de 5% a TVA - majorată ● Este momentul să schimbați furnizorul sau contractul de gaze. Cele mai bune oferte pentru Bucureşti ● Dragoş Răducan: Sărbătorile de iarnă sunt compromise cu restricţiile din acest moment. Dacă se vor relaxa, vom găsi soluţii ● În prag de alegeri, PSD vrea să majoreze ajutoarele sociale. Impact bugetar: 2 miliarde de euro ● De ce să amânăm alegerile până în martie 2021? Dacă atunci vom avea Covid-20, ce facem, vom continua să le amânăm în continuare? ● Finanțarea IMM-urilor în criza Covid: principiile și acțiunea concretă ● Modificarea ajutoarelor de stat de 1 miliard euro, adoptată de Parlament. Planurile ministrului Virgil Popescu ● Fă ceea ce iubești sau iubește ceea ce faci?





ASF anunță modificarea legislaţia RCA: Clientul să poată merge la firma la care s-a asigurat pentru recuperarea daunei. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, a declarat marţi seara că speră ca într-o perioadă scurtă legislaţia privind RCA să fie modificată, prin reglarea modului de decontare, iar consumatorul va putea să meargă la societatea la care s-a asigurat pentru a i se deconta dauna. „Într-o perioadă imediat următoare se va modifica legislaţia astfel încât să dăm posibilitatea consumatorului să meargă(…) să i se deconteze dauna de către societatea la care s-a asigurat. Şi în momentul acesta are posibilitatea să opteze pentru o asigurare directă, să-i fie decontată dauna de către asiguratorul la care a încheiat, dar asigurarea acesta are costul mai mare.(…) Este la propunerea noastră şi e apanajul Parlamentului. Sigur, într-o perioadă scurtă vom modifica. Ideea este că trebuie să lucrăm la cauze şi nu la efecte şi cauzele se rezolvă numai prin reglarea acestui mod de decontare. Atâta timp cât eu cumpăr serviciul de calitate şi cel la care m-am asigurat îmi decontează şi dauna cred că problema cea mai mare a fost rezolvată", a explicat Nicu Maru, potrivit punct.news.

Modificarea ajutoarelor de stat de 1 miliard euro, adoptată de Parlament. Planurile ministrului Virgil Popescu. Parlamentarii au adoptat marți o serie întreagă de modificări la ajutoarele de stat de 1 miliard de euro, susținute din fonduri europene și de la buget, incluzând noi categorii de beneficiari și domenii de activitate la granturile de câte 2.000-200.000 euro în noua lege. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, ne-a spus ce are el de gând să facă cu noile modificări. Comisia de buget a Camerei deputaților a aprobat, marți, 20 octombrie 2020, raportul la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 130/2020, care instituie cadrul legal pentru cele 3 măsuri de ajutoare de stat pentru firme, PFA, ONG și cabinete medicale. În aceeași zi, plenul Camerei Deputaților a adoptat în unanimitate (242 de voturi pentru) Legea de aprobare a OUG 130/2020, cu modificări, inclusiv cu voturile parlamentarilor de la putere (PNL), scrie Startupcafe.ro





. Cota redusă de 5% a TVA se va aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexe, și a căror valoare nu depășește suma de 140.000 euro, prevede un proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al Camerei Deputaților. Plafonul prevăzut până acum în Codul Fiscal este de 450.000 lei, fără TVA, iar noul plafon ar urma să fie aplicat de la 1 ianuarie 2021. De ce este important: În prezent, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, scrie profit.ro Iarna bate la ușă, iar acum este momentul potrivit pentru populația care folosește gaze naturale pentru încălzire să ia în calcul schimbarea furnizorului de gaze și/sau a contractului de furnizare dacă nu a făcut asta încă.De la 1 iulie, piața gazelor naturale este complet liberalizată și pentru clienții casnici și, dacă până acum schimbarea furnizorului sau a contractului de furnizare de gaze nu avea o miză financiară prea mare, lucrurile se schimbă odată cu venirea iernii, mai ales pentru cei care au centrale de apartament pe gaze. Consumul într-o lună de iarnă poate fi și de zece ori mai mare decât într-o lună de vară, deci diferențele mici între oferte pot însemna diferențe mari în factură, dat fiind consumul de iarnă. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, consumatorii casnici care folosesc gazele naturale pentru încălzire ar putea plăti facturi mai mici cu sume cuprinse între 60 şi 200 lei pe lună, în funcție de zona de consum. Vom încerca să vă prezentăm mai departe cele mai bune oferte pentru București, valabile pentru cei care folosesc gazele naturale pentru încălzire, scrie Economica.net. Deşi hotelierii şi proprietarii de restaurante se aşteaptă ca petrecerile de sărbători să nu aibă loc anul acesta, cerere există, astfel că oamenii au început să rezerve diferite pensiuni pentru sărbătorile de iarnă. Dragoş Răducan, prim-vicepreşe­dinte executiv al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, spune că dacă actualele restricţii impuse de autorităţi pentru limitarea răspândirii virusului vor continua să fie şi în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci petrecerile nu vor putea avea loc, ceea ce înseamnă că sărbătorile de iarnă din acest an sunt compromise. „Din punctul de vedere al petrecerilor de sărbători, prin festivităţi şi mese bogate, nu cred că se va putea pentru că dacă acum trebuie să purtăm mască pe stradă, nu putem merge la o petrecere şi să purtăm mască sau mesenii vor purta puţin masca la început, apoi o vor da jos. Nu văd în actualul context cum s-ar putea petrece Crăciunul şi Revelionul. Cu restricţiile din acest moment, sărbătorile de iarnă sunt compromise, dacă se vor relaxa vom găsi soluţii“, spune pentru ZF Dragoş Răducan, prim-vicepreşedinte executiv al FPTR, potrivit Ziarului Financiar . Aproape nouă companii din zece estimau încă de la debutul pandemiei că vor fi afectate și că afacerile lor vor înregistra scăderi semnificative, potrivit unui studiu realizat de MKOR pe un eșantion de 243 de firme dintre care 89 reprezentau mici afaceri antreprenoriale, 5 la sută erau mari companii și două procente, organizații non profit. Tocmai în întâmpinarea companiilor care s-au confruntat cu probleme pe fondul restricțiilor impuse de extinderea COVID 19, Blanc Alliance Public affairs a lansat un instrument intitulat ”buissness recovery operations” de care companiile se vor putea servi pentru a depăși diferitele obstacole de la lipsa materiilor prime, la problemele de finanțare, de la cele legate de furnizori, la cele legate de plata și recuperarea facturilor. Președintele fondator al companiei de consultanță BRO, Ionel Blănculescu, a explicat că a simțit nevoia lansării unui astfel de instrument pentru mediul de afaceri după ce a anticipat încă de la începutul pandemiei că aceasta va avea un impact puternic, la fel ca marea criză din 2008. Dacă atunci s-a produs o schimbare de comportament, președintele BRO spune că – de această dată – schimbarea cerută de pandemie este una structurală. Așadar, firmele care vor să reziste ar trebui să se regândească din perspectiva noii Revoluții Industriale care a fost forțată de pandemie și care se axează pe ideea de digitalizare, scrie Europa FM Ajutoarele sociale ar urma să crească semnificativ, potrivit unei legi adoptate de Parlament, la inițiativa PSD, ALDE și Pro România. În prezent, legea este contestată la Curtea Constituțională, iar specialiștii consultați de Europa Liberă, subliniază că, deși această majorare este necesară, pune presiune și mai mare pe buget, iar „entuziasmul parlamentarilor” nu poate fi interpretat decât în cheie electorală. Cu aproape o lună și jumătate înainte de alegerile parlamentare, programate pentru data de 6 decembrie, parlamentarii au votat majorarea Indicelui Social de Referință (ISR), în funcție de care se calculează ajutoarele sociale, cum ar fi indemnizația de șomaj, venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei sau ajutorul pentru încălzirea locuinței, scrie Europa Liberă Mai țineți minte șocul din 2010? Creșterea abruptă a TVA de la 19% la 24% (inclusiv la alimente, pentru care nu era cota redusa), scăderea din topor a salariilor bugetarilor? Știți de ce au trebuit luate acele măsuri dure? Din cauza că în 2009, în plină criză financiară, guvernele noastre nu au luat niciun fel de măsuri anticriză, măsuri care daca ar fi fost luate nu ar fi dus la dezastrul din 2010. Știți de ce nu au fost luate măsurile necesare pentru un „soft landing”, deși ele existau? Pentru că aveam alegeri prezidențiale la sfârșitul lui 2009 și guvernul nu a prea putut face mare lucru de frica consecințelor electorale, scrie Gabriel Biriș pe project-e.ro . IMM-urile au fost puternic afectate de criza provocată de pandemia Covid-19, iar România a pregătit un pachet de ajutor destinat acestui sector. Ministrul fondurilor europene asigură că statul român va accesa rapid banii europeni și că, spre deosebire de anii trecuți, nu va mai exista un gap al absorbției fondurilor alocate de Bruxelles. Vezi ce au spus oficiali iși specialiștii despre finanțarea IMM-urilor în criza Covid-19, la conferința organizată de CursdeGuvernare.ro Raportul Hurun privind cei mai bogați chinezi arată că averea totală a acestora a ajuns în acest an la 4.000 de miliarde de dolari, mai mult decât întreaga economie a Germaniei. Numai în acest an cei mai bogați chinezi au adăugat 1.500 de miliarde de dolari, mai mult decât în ultimii cinci ani împreună. Nivelul este echivalent cu jumătate din PIB-ul Marii Britanii. „Lumea nu a văzut niciodată atâta bogăție creată în doar un an. Antreprenorii Chinei au dus-o mai bine decât așteptările. În ciuda Covid-19, aceștia au ajuns la niveluri record‟, spune Rupert Hoogewerf, președintele Hurun. Potrivit unui raport separat, realizat de către banca elvețiană UBS și compania de consultanță PwC, doar miliardarii din SUA au o avere cumulată mai mare, potrivit Libertatea. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului acordarea unui stimulent lunar pe perioada stării de alertă şi a stării de urgenţă pentru salariaţii din administraţia publică care desfăşoară activităţi cu risc de infectare la Covid-19. Potrivit unui comunicat al organizaţiei sindicale, FNSA a transmis Guvernului României o listă de revendicări a căror soluţionare „este imperativă pentru buna desfăşurare a activităţii salariaţilor” în sectorul de activitate respectiv, scrie Adevărul Companiile nerezidente in Romania vor primi amenzi in functie de cifra de afaceri de la nivel mondial, odata cu modificarea Legii concurentei, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Guvernul a aprobat saptamana trecuta Ordonanta de Urgenta 170/2020 privind modificarea Legii concurentei, care prevede, printre altele: "Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda ce nu poate depasi 10% din cifra de afaceri totala mondiala realizata de intreprinderea sau asocierea de intreprinderi in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarelor fapte, savarsite cu intentie sau din neglijenta de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi (...)", scrie ziare.com. Am vorbit puțin în articolul de luna trecută despre idei care circulă prin lumea managementului și a dezvoltării personale care au un parfum de adevăr ce le face, adeseori, acceptate fără rezerve, dar care ar merita un pic mai multă atenție. Printre ele se numără următoarea: “Find a job you love doing, and you will never have to work a day in your life”. În traducere: “Găsește-ți o slujbă pe care o iubești și nu va mai trebui să muncești nicio zi din viața ta”. O veți găsi atribuită lui Confucius, Mark Twain, anonimă sau, uneori, unui profesor de la Princeton, Arthur Szathmáry. Probabil că nu aparține niciunuia dintre ei.E o idee incitantă. O zicere isteață despre o idee simplă dar care pare o cale bună către împlinire personală și o viață fericită. Ideea are, însă, câteva hibe. Prima e că nu e chiar așa o idee grozavă să-ți transformi hobby-urile în meserie. Sau, măcar, nu mereu și nu neapărat. Ăsta e și motivul pentru care eu sunt sigur că citatul nu-i aparține lui Mark Twain. În romanul care l-a făcut pe Twain celebru e o scenă la fel de celebră în care Tom Sawyer e pedepsit de mătușa Polly pentru niște năzbâtii să văruiască gardul curții de la stradă, în văzul copiilor care mergeau la joacă sau la fântână după apă. După ce Tom încearcă fără succes să plătească câțiva copii ca să facă schimb de sarcini cu el, în disperare de cauză încearcă o strategie nouă. Se preface că ceea ce face e foarte important și special și că sarcina i-a fost încredințată lui și doar lui ca un semn de mare încredere. Când ceilalți copii îl iau peste picior că e ceva simplu, ce oricine ar putea face, Tom se ține tare și refuză să îi lase să-i arate ce pot. Până când aceia încep să se roage de el, apoi să-l plătească ca să le dea voie să îi demonstreze, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal Consiliul privind stabilitatea financiară (FSB) a prezentat un set de instrumente care să fie folosite pentru formularea răspunsurilor și redresarea în urma incidențelor cibernetice. FSB încurajează autoritățile și organizațiile să utilizeze aceste instrumente pentru a îmbunătăți răspunsurile față de atacurile cibernetice și activitățile de redresare. Atacurile cibernetice amenință stabilitatea sistemului financiar, iar telemunca practicată în contextul pandemiei de COVID-19 subliniază importanța acordării unei atenții deosebite, scrie FinEco24News.