Estimări CFA: Curs de schimb de 4,92 lei/euro în 6 luni, contracție economică de 4,5% pentru acest an, iar șomajul la 6%

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (octombrie 2021/octombrie 2020) estimată la o valoare medie de 2,87%.64% dintre participanții la sondaj anticipează majorarea primei de risc a României în următoarele 12 luni.Din luna aprilie a acestui an, în cadrul sondajului au fost adaugate și întrebări suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei naționale, iar rezultatele pentru luna septembrie 2020 relevă:- Durata impactului economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (52%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul III al anului 2021;- Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,9%;- Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -4,5%;- Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 6,0%;- Adoptarea modalitatii de munca remote are un caracter permanent (considera 56% dintre participantii la sondaj);- Impactul utilizarii extensive a muncii remote asupra inchirierii de spatiu de tip « office » va fi de lunga durata (cativa ani), considerea 52% dintre participanti sau chiar permanent (considera 40% dintre participantii la sondaj);-Utilizarea extensiva a muncii remote are un impact de crestere a cererii de proprietati rezidentiale (considera 52% dintre participantii la sondaj).