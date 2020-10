Dan Bucșa: Nu putem să tot închidem și să redeschidem economia, că la un moment dat o să intre sectorul privat cu capul prin parbriz

Există trei piloni în a lupta cu această criză: financiar, comunicare, medical – depistare, urmărire și izolare, susține Dan Bucșa, economist-șef pentru Europa Centrală și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra. Potrivit acestuia, prima carantină a fost să câștigăm timp pentru acest pilon medical.



Foarte des ne ascundem în spatele numerelor. Eu știu foarte bine ce înseamnă să te ascunzi în spatele numerelor. Sunt economist, lucrez cu prognoze și după cum știți, prognozele sunt făcute ca să fie greșite. Dacă toată comunicarea se bazează pe niște numere la a cinșpea zecimală, inevitabil acele numere vor fi greșite și atunci comunicarea e din ce în ce mai proastă.

E important un astfel de comunicator care foarte rar spune numere. De obicei explică. Explică și ce nu se știe. Dacă se creează un discurs credibil, atunci e mult mai greu ca teoriile conspirației să intre peste acest discurs credibil. Din toți comunicatorii pe care i-am văzut la noi în regiune, este unul singur care comunică în acest moment cu explicații clare. Ăla este primarul Moscovei, Sergey Sobyanin. Dacă el a juns etalonul nostru de comunicare în regiune… asta spune ceva despre ceilalți comunicatori.

"Dacă ne uităm în Europa, foarte puține țări au implementat acest pilon medical. Asta înseamnă că suntem vulnerabili la astfel de valuri ale pandemiei. Nu putem să tot închidem și să redeschidem economia, că la un moment dat o să intre sectorul privat cu capul prin parbriz și nu o să prea mai avem ce să redeschidem", a spus Bucșa.Pilonul referitor la comunicare, spune el, este făcut prost în majoritatea țărilor din regiunea noastră. Nu putem să ținem o populație întreagă cu o comunicare normativă, în condițiile în care oamenii trebuie să înțeleagă de ce se întâmplă acest lucru."Ne-am uitat la exemple de comunicare bună în regiune și în Europa, în general. Germania e pe primul loc. Există un domn virusolog pe care îl cheamă Christian Drosten care are un podcast ce a fost urmărit până acum de mai mult de 100 milioane de ori. Are vreo 67 de episoade. E în germană, dar are și niște filmulețe pe Youtube în engleză", a explicat economistul UniCredit Bank Londra.