Dan Bucșa: Reducerile de TVA aberante din ultimii ani nu au adus nimic bun/ Cum au dus deciziile fiscale la interzicerea avorturilor în Polonia

Declarațiile pe scurt:





• Problema e că Polonia s-a dus dus peste populație fiscal. Au trebuit să le dea ceva. Le-au dat niște pensii, niște ajutoare pentru copii și agenda asta politică medievală: interzicerea avortului

Sper să nu se ajungă și la noi la asta



• Înainte să ne apucăm să mărim taxe și impozite cred că ar trebui să facem modelul polonez• Sunt firme, în toate țările, care cotizează la toate partidele politice cumva pentru anu mai plăti impozite în momentul în care acel partid ajunge la putere. Polonezii au tăiat asta.• România trebuie să rezolve problema de încasare• Eu sunt în tabăra cu accize mai mari, impozite indirecte mai mari, nu mărit impozite care afectează competitivitatea sectorul privat• Reducerile astea de TVA aberante nu au adus nimic: nici colectare mai bună, au adus prețuri mai mici o perioadă după care s-au dus, și e demonstrat că nu există elasticitatea consumului la TVA• Eventuala eliminare a facilităților din IT trebuie să se facă după o analiză bună.• Nu să-i întrebe dacă vor impozite mai mari, că răspunsul e clar, ci să se uite puțin la activitatea lor și cât de competitivi sunt, costul forței de muncă, dacă de acolo vine competitivitatea„O scădere a deficitului sub 3% din PIB anul viitor probabil nu se poate face. Înainte să ne apucăm să mărim taxe și impozite cred că ar trebui să facem modelul polonez. Ei au mărit foarte mult colectarea, implementând măsurile alea de la Banca Mondială de care diverși miniștri de finanțe foarte cunoscuți ai României au râs continuu. Polonezii le-au implementat și le-a ieșit”, a spus el.• Ce au făcut polonezii în plus față de Banca Mondială: au încercat, deocamdată nu este total, să rupă sectorul privat de politic. Sunt firme, în toate țările, care cotizează la toate partidele politice cumva pentru anu mai plăti impozite în momentul în care acel partid ajunge la putere. Polonezii au tăiat asta.Potrivit acestuia, sunt companii destul de enervate în momentul ăsta că au cotizat și plătesc impozite.„Dacă reușesc să rupă lanțul ăsta, să reducă evaziunea fiscală la graniță, prin TVA (asta înseamnă magazine mici, de țară)... Acolo este evaziunea la nivel național. La nivel de magazin evaziunea e mică. La nivel național se face evaziune foarte mare cu toate produsele”, a spus el.El a mai afirmat că o astfel de măsură este extrem de nepopulară.„În Polonia ea s-a făcut trecând în același timp la o agendă socială extrem de conservatoare, ca să-i țină pe oamenii ăia aproape. Acum nu pot să spun că-mi doresc în România chestia asta: să se ajungă la interzicerea avortului, de exemplu. În Polonia de-asta s-a întâmplat. S-au dus peste ei fiscal, au trebuit să le dea ceva. Le-au dat niște pensii, niște ajutoare pentru copii și agenda asta politică medievală. Sper să nu se ajungă și la noi aici”, a explicat Dan Bucșa.• După ce rezolvi problema asta de încasare, să ajungem ca Polonia să încasăm TVA la nivelul Austriei și Olandei, cu tax gap la 5-7% în loc de peste 30%, atunci trebuie să ne întrebăm ce ce taxăm. Acolo discuția trebuie să fie făcută politic.• Unii vor spune că prin consum, prin propriile forțe, nu vindem țara, mărim taxele directe. Alți vor spune că nu, că avem nevoie de investiții străine. Ținem impozitele directe cât mai mici posibil și mărim TVA. Dacă mă întrebați la ce categorie sunt, eu sunt la mărit TVA.„Reducerile astea de TVA aberante nu au adus nimic: nici colectare mai bună, au adus prețuri mai mici o perioadă după care s-au dus, și e demonstrat că nu există elasticitatea consumului la TVA. Nu există. Au făcut chestia aia crezând că va fi același impact ca la cota unică. S-a redus impozitul la cota unică și automat s-au plătit impozite mai multe. Aia a fost o simplificare de hârțogăraie mai mult. Au și ieșit firme la iveală. Pe TVA lucrurile sunt diferite”, a mai afirmat Dan Bucșa.• Eu sunt în tabăra cu accize mai mari, impozite indirecte mai mari, nu mărit impozite care afectează competitivitatea sectorul privat. Sectorul privat plătește impozite, chiar dacă e criză sau nu.După alegeri el se așteaptă la eliminarea facilităților introduse înainte de pandemie, dând exemplu de cele din construcții.„În ceea ce privește IT-ul acolo încă aștept să văd o analiză credibilă dintre ce înseamnă diferența de cost pentru atractivitatea sectorului. Depinde de la țară la țară. Când am vorbit cu Guvernul maghiar spunea că e important impozitul mic pentru a atrage IT-ști calumea. Slovacii care au eliminat cota unică au zis că nu contează asta, ci nivelul de trai, salariile pe care le plătim la nivel european”, a mai arătat el.• În România am auzit păreri și pro și contra din sistem. Sper că dacă se va lua o decizie, să fie pe baza unei analize bune în care să fie implicat și sectorul IT. Nu să-i întrebe dacă vor impozite mai mari, că răspunsul e clar, ci să se uite puțin la activitatea lor și cât de competitivi sunt costul forței de muncă, dacă de acolo vine competitivitatea.