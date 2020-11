Un apartament din zona Foișorul de foc s-a tranzactionat în această toamnă, în medie, cu 1.320 de euro/mp față de 1.270 de euro/mp în vară. Cum variază prețul unui apartament în funcție de vechimea acestuia

Un apartament situat în zona Foișorul de foc s-a tranzactionat in trimestrul al treilea, in medie, cu 1.320 de euro pe metru patrat util, comparativ cu 1.270 de euro pe metru patrat util in trimestrul anterior, reprezentand o crestere de 3,9%. “Pretul de tranzactionare al imobilelor din zona Foisorul de Foc poate varia semnificativ, in functie de anul de constructie, starea tehnica si incadrarea in clase de risc seismic sau categorii de urgenta. De aceea, primul pas in vanzare este analiza pietei si evaluarea corecta a proprietatii, folosind informatii de tranzactionare din surse verificate”, a declarat Viorica Ivan, consultant imobiliar.





Fata de anul anterior, apartamentele s-au apreciat cu 1,5%, de la 1.300 de euro pe metru patrat util. În functie de vechimea imobilelor, pretul mediu de tranzactionare pentru apartamentele vandute a avut evolutii diferite.







Apartamentele din cladirile finalizate intre 1945 si 1977, respectiv dupa 2000, s-au apreciat; celelalte apartamente, finalizate inainte de 1945, respectiv intre 1978 si 2000, au consemnat preturi medii de tranzactionare pe metru patrat util mai scazute.





Indicele de Pret Foisorul de Foc este primul indice care masoara evolutia trimestriala a preturilor proprietatilor rezidentiale din zona Foisorul de Foc, in baza informatiilor privind preturile de tranzactionare colectate de la AnalizeImobiliare.ro (sursa Directia Venituri Buget Local Sector 2) si MLS.ro (sursa date telefonice).

In functie de vechimea imobilelor, pretul mediu de tranzactionare pentru apartamentele vandute a avut evolutii diferite. Apartamentele din cladirile finalizate intre 1945 si 1977, respectiv dupa 2000, s-au apreciat; celelalte apartamente, finalizate inainte de 1945, respectiv intre 1978 si 2000, au consemnat preturi medii de tranzactionare pe metru patrat util mai scazute.





Apartamentele din blocurile sau casele ridicate intre 1945 si 1977 s-au vandut la preturi mai mari cu 24,5% in comparatie cu cele trei luni anterioare, ajungand la 1.270 euro pe metru patrat util. De mentionat este faptul ca pe acest segment fluctuatia preturilor este mai ridicata, datorita fondului locativ divers.







O scadere usoara, de 2,8%, a fost resimtita in trimestrul al treilea pentru apartamentele finalizate intre 1978 si 2000. Acestea s-au vandut, in medie, cu 1.400 de euro pe metru patrat util.







Obiectivul este de a reda o imagine reala a evolutiei preturilor de tranzactionare ale proprietatilor rezidentiale din zona Foisorul de Foc din Capitala, care sa reprezinte un punct de informare atat pentru proprietari, cat si pentru cumparatori. De asemenea, prin asigurarea accesului la datele reale de tranzactionare din zona Foisorul de Foc, redam cu fidelitate caracteristicile specifice proprietatilor vandute in zona.Zona Foisorul de Foc este localizata in Sectorul 2, in partea centrala a Bucurestiului si este delimitata de Calea Mosilor, Soseaua Mihai Bravu si Calea Calarasi. Arterele sunt incarcate de istorie si cultura, cu numeroase cladiri emblematice. Astazi zona se transforma, cladirile vechi sunt renovate si se construiesc cladiri noi, moderne, cu facilitati premium. De aceea, nu este deloc surprinzator ca, din punctul de vedere al volumului tranzactiilor, Foisorul de Foc se afla pe primele locuri în clasamentul zonelor din Sectorul 2.Potrivit Indicelui de Pret Foisorul de Foc, un apartament s-a tranzactionat in trimestrul al treilea, in medie, cu 1.320 de euro pe metru patrat util, comparativ cu 1.270 de euro pe metru patrat util in trimestrul anterior, reprezentand o crestere de 3,9%. Fata de anul anterior, apartamentele s-au apreciat cu 1,5%, de la 1.300 de euro pe metru patrat util.Conform Indicelui de Pret Foisorul de Foc, pretul mediu de vanzare al apartamentelor in imobilele construite inainte de anul 1945 a coborat pana la nivelul de 920 de euro pe metru patrat util, consemnand o scadere de 11,5% fata trimestrul anterior si de 14,8% fata de perioada ianuarie-martie 2020.Istoric, cele mai ridicate preturi de tranzactionare sunt consemnate de apartamentele mai noi, in imobile finalizate dupa anul 2000. Acestea s-au apreciat la nivelul de 1.830 euro pe metru patrat util, reprezentand o crestere de 7,6% fata de trimestrul anterior.“Pretul de tranzactionare al imobilelor din zona Foisorul de Foc poate varia semnificativ, in functie de anul de constructie, starea tehnica si incadrarea in clase de risc seismic sau categorii de urgenta. De aceea, primul pas in vanzare este analiza pietei si evaluarea corecta a proprietatii, folosind informatii de tranzactionare din surse verificate”, a declarat Viorica Ivan, consultant imobiliar.Viorica Ivan a absolvit cursurile de licenta si master ale Facultatii de Biologie din cadrul Universitatii din Bucuresti si a obtinut titlul de doctor al Universitatii din Utrecht, Olanda. Din anul 2017 este consultant imobiliar in cadrul RENET Real Estate Network si a tranzactionat un portofoliu variat de proprietati la vanzare si inchiriere, inclusiv imobile din zona Centrala a Capitalei, cu sau fara risc seismic, locuinte nationalizate si achizitionate cu Legea 112.