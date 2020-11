Cîțu spune că a prelungit perioada depunerii declarațiilor fiscale. OUG adoptată acum două săptămâni NU prevede asta

“După cum ați văzut, am prelungit și perioada depunerii declarațiilor pentru ...(s-a întrerupt o secundă audio n.r.) taxe și impozite de la 25 octombrie, am prelungit până în 25 decembrie. Fără penalități, fără executări silite. Avem reeșalonare pentru următorul an. Da, ne gândim la toate aceste măsuri să vedem cum putem să le prelungim. Încercăm să le prelungim în special pentru acele sectoare care vor fi afectate direct de măsurile luate de Guvern”, a spus Cîțu.





Pentru cine își mai amintește, în prima parte a acestui an MFP anunțase, într-un comunicat, că se amână termenul de depunere a declarațiilor. În OUG publicată în Monitorul oficial nu apărea măsura, iar apoi Ministerul a venit cu un nou comunicat pe temă în care a încercat să explice motivele din spate. Pentru mai multe detalii citește: Ministerul Finanțelor anunță oficial că a renunțat la amânarea termenului de depunere a declarațiilor