Business report: ​Laptopuri şi tablete prin Rabla pentru electrocasnic. Black Friday nu este neapărat profitabil. De ce îl facem? AOAR: Costul sectorului public este atât de mare că ne prăbușim De ce nu înțelegem telemunca

Departamentul de Stat al SUA a semnat pentru România. Câți bani le vom plăti americanilor pentru modernizarea avioanelor F-16 ● Laptopuri şi tablete finanţate prin Rabla pentru electrocasnice ● Black Friday nu este neapărat profitabil. De ce îl facem? ● Aduce creşterea economică a statelor membre ale SUA şi voturile necesare pentru a te instala confortabil ca locatar la Casa Albă? Studiu de caz: Donald Trump ● Șeful AOAR: Costul sectorului public este atât de mare că ne prăbușim ● ​Cum se produce in ritm accelerat digitalizarea Romaniei ● CE: Construcțiile revigorează economia, dar cheltuielile sociale pun în pericol bugetul ● De ce nu înțelegem telemunca? ● Leul, coroana, zlotul și forintul în pandemie: o comparație a stabilității și efectele acesteia ● Ambasadorul SUA la București, în autoizolare, după întâlnirea cu Lucian Bode, care a fost confirmat cu coronavirus





Departamentul de Stat al SUA a semnat pentru România. Câți bani le vom plăti americanilor pentru modernizarea avioanelor F-16. Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare către Guvernul României a unui pachet de servicii de modernizare de avioane F-16, suport logistic și echipamente conexe. Guvernul României a solicitat să achiziționeze versiuni modernizate de avionică, software, echipamente de comunicații, asistență de navigație și cockpituri pentru flotila sa de avioane Mid-Life Update (MLU) Block 15 F-16, împreună cu suport logistic adițional. Bollywood-ul se redeschide după o suspendare a activităților timp de 8 luni. În modernizarea aparatelor de zbor sunt incluse opt sisteme GPS LN-260, 19 sisteme radio multifuncționale MIDS JTRS, sisteme AN/APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (IFF), radiouri ARC-210, aplicații criptografice KIV-78, alte dispozitive de comunicații, navigație și criptare sigure, software Joint Mission Planning System (JMPS), instruire de personal, piese de schimb și reparații, publicații și documentație tehnică, servicii de suport ingineresc, tehnic și logistic ale guvernului SUA și ale contractorului, alte elemente de logistică și suport,

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare către Guvernul României a unui pachet de servicii de modernizare de avioane F-16, suport logistic și echipamente conexe. Guvernul României a solicitat să achiziționeze versiuni modernizate de avionică, software, echipamente de comunicații, asistență de navigație și cockpituri pentru flotila sa de avioane Mid-Life Update (MLU) Block 15 F-16, împreună cu suport logistic adițional. Bollywood-ul se redeschide după o suspendare a activităților timp de 8 luni. În modernizarea aparatelor de zbor sunt incluse opt sisteme GPS LN-260, 19 sisteme radio multifuncționale MIDS JTRS, sisteme AN/APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (IFF), radiouri ARC-210, aplicații criptografice KIV-78, alte dispozitive de comunicații, navigație și criptare sigure, software Joint Mission Planning System (JMPS), instruire de personal, piese de schimb și reparații, publicații și documentație tehnică, servicii de suport ingineresc, tehnic și logistic ale guvernului SUA și ale contractorului, alte elemente de logistică și suport, scrie profit.ro.





Magazin online din România: „Black Friday nu este neapărat profitabil. De ce îl facem?” Evenimentul de vânzări cu reduceri Black Friday, devenit o obișnuință și în comerțul românesc, nu le aduce neapărat profit comercianților, a declarat, joi, managerul general al Fashion Days, unul dintre cele mai mari magazine online de haine și încălțăminte din România, el dezvăluind și nivelul investițiilor în promovare. „Black Friday nu este neapărat un eveniment tragetat către profitabilitate. Pentru majoritatea retailerilor, la majoritatea produselor nu avem profit. Avem o margine (adaos - n.r.) cu care vindem, dar investiția în marketing, în people (personal și colaboratori - n.r.), în pregătirile de luni de zile arată că Black Friday nu este neapărat un eveniment profitabil. De ce îl facem? Pentru că Black Friday ne aduce mulți clienți noi, care ne vor ajuta la profitabilitatea pe anul viitor” - a spus Robert Berza, într-o conferință online. El a precizat că principalele investiții ale magazinului online sunt îndreptate către marketing, personal și tehnologie, scrie Startupcafe.ro Evenimentul de vânzări cu reduceri Black Friday, devenit o obișnuință și în comerțul românesc, nu le aduce neapărat profit comercianților, a declarat, joi, managerul general al Fashion Days, unul dintre cele mai mari magazine online de haine și încălțăminte din România, el dezvăluind și nivelul investițiilor în promovare. „Black Friday nu este neapărat un eveniment tragetat către profitabilitate. Pentru majoritatea retailerilor, la majoritatea produselor nu avem profit. Avem o margine (adaos - n.r.) cu care vindem, dar investiția în marketing, în people (personal și colaboratori - n.r.), în pregătirile de luni de zile arată că Black Friday nu este neapărat un eveniment profitabil. De ce îl facem? Pentru că Black Friday ne aduce mulți clienți noi, care ne vor ajuta la profitabilitatea pe anul viitor” - a spus Robert Berza, într-o conferință online. El a precizat că principalele investiții ale magazinului online sunt îndreptate către marketing, personal și tehnologie





Noi produse finanţate prin Rabla pentru electrocasnice. Românii vor putea lua şi laptopuri şi tablete. Programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi suplimentat cu două noi categorii de produse, respectiv tablete şi laptopuri, a declarat, joi, în conferinţa de predare - primire mandat, noul ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, care, însă, nu a oferit detalii despre data de începere a acestui program.În Programul Rabla pentru electrocasnice vom finanţa şapte categorii de produse. Vom încuraja românii să renunţe la vechile echipamente electrice consumatoare de energie multă şi achiziţionarea de echipamente noi, cu o clasă energetică superioară. Aici aş dori să anunţ şi o noutate: vom suplimenta cele şapte categorii pe care astăzi le avem în dezbatere publică. În urma feedback-ului provenit de la cetăţeni, în urma consultărilor pe care le-am avut şi în contextul pandemiei în care ne aflăm, vom adăuga două noi categorii, respectiv tablete şi laptopuri. Românii, în schimbul unui calculator vechi, a unui monitor, să poată să primească un voucher pentru ca să încurajăm achiziţionarea de echipamente mai puţin consumatoare de energie”, a afirmat Fechet, . Programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi suplimentat cu două noi categorii de produse, respectiv tablete şi laptopuri, a declarat, joi, în conferinţa de predare - primire mandat, noul ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, care, însă, nu a oferit detalii despre data de începere a acestui program.În Programul Rabla pentru electrocasnice vom finanţa şapte categorii de produse. Vom încuraja românii să renunţe la vechile echipamente electrice consumatoare de energie multă şi achiziţionarea de echipamente noi, cu o clasă energetică superioară. Aici aş dori să anunţ şi o noutate: vom suplimenta cele şapte categorii pe care astăzi le avem în dezbatere publică. În urma feedback-ului provenit de la cetăţeni, în urma consultărilor pe care le-am avut şi în contextul pandemiei în care ne aflăm, vom adăuga două noi categorii, respectiv tablete şi laptopuri. Românii, în schimbul unui calculator vechi, a unui monitor, să poată să primească un voucher pentru ca să încurajăm achiziţionarea de echipamente mai puţin consumatoare de energie”, a afirmat Fechet, potrivit Adevărul





​Cum se produce in ritm accelerat digitalizarea Romaniei. "Dispare mamaita care se ducea cu hartia la primarie si apare mamaita care intra pe calculator". Digitalizarea Romaniei va trebui sa se produca intr-un timp cat mai scurt pentru ca "deja a inceput sa dispara mamaita care se ducea cu hartia la primar si apare mamaita care intra pe calculator si trimite doleanta primarului", este de parere Liviu Rogojinaru, secretar de stat din ministerul Economiei. "Digitalizarea persoanelor este cea una dintre cele mai mari probleme in Romania la ora actuala. Iar aici ma refer la persoana fizica, omul de rand care trebuie sa invete si sa aiba aceste skill-uri informationale. Spun asta pentru ca usor-usor mamaita care se duce cu hartia la primarie incepe sa dispara. Usor-usor apare mamaita care intra pe calculator si trimite catre primarie doleanta pe care o are. Aici trebuie sa-i ajutam si pe cei care sunt in perioada 55-65 de ani care nu au apucat sa intre foarte bine in aceasta era a computerului si ei trebuiesc ajutati sa aiba macar cunostinte de baza ale calculatorului", a spus secretarul de stat, Digitalizarea Romaniei va trebui sa se produca intr-un timp cat mai scurt pentru ca "deja a inceput sa dispara mamaita care se ducea cu hartia la primar si apare mamaita care intra pe calculator si trimite doleanta primarului", este de parere Liviu Rogojinaru, secretar de stat din ministerul Economiei. "Digitalizarea persoanelor este cea una dintre cele mai mari probleme in Romania la ora actuala. Iar aici ma refer la persoana fizica, omul de rand care trebuie sa invete si sa aiba aceste skill-uri informationale. Spun asta pentru ca usor-usor mamaita care se duce cu hartia la primarie incepe sa dispara. Usor-usor apare mamaita care intra pe calculator si trimite catre primarie doleanta pe care o are. Aici trebuie sa-i ajutam si pe cei care sunt in perioada 55-65 de ani care nu au apucat sa intre foarte bine in aceasta era a computerului si ei trebuiesc ajutati sa aiba macar cunostinte de baza ale calculatorului", a spus secretarul de stat, pentru Ziare.com





Ambasadorul SUA la București, în autoizolare, după întâlnirea cu Lucian Bode, care a fost confirmat cu coronavirus. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, se află în autoizolare şi va face un test COVID-19, după ce s-a întâlnit cu ministrul transporturilor, Lucian Bode, care a fost confirmat ca infectat cu SARS-CoV-2, informează Ambasada SUA. După întâlnirea pe care ambasadorul Zuckerman a avut-o ieri cu ministrul transporturilor, Lucian Bode, ni s-a adus la cunoştinţă faptul că rezultatul testului COVID-19 al ministrului Bode a fost pozitiv”, se arată într-un mesaj pe site-ul misiunii diplomatice. Potrivit sursei citate, conform normelor în vigoare, ”ambasadorul Zuckerman nu este considerat caz de contact direct”,. . Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, se află în autoizolare şi va face un test COVID-19, după ce s-a întâlnit cu ministrul transporturilor, Lucian Bode, care a fost confirmat ca infectat cu SARS-CoV-2, informează Ambasada SUA. După întâlnirea pe care ambasadorul Zuckerman a avut-o ieri cu ministrul transporturilor, Lucian Bode, ni s-a adus la cunoştinţă faptul că rezultatul testului COVID-19 al ministrului Bode a fost pozitiv”, se arată într-un mesaj pe site-ul misiunii diplomatice. Potrivit sursei citate, conform normelor în vigoare, ”ambasadorul Zuckerman nu este considerat caz de contact direct”, scrie Libertatea

Ministerul Apărării Naționale va cumpăra 250 de automobile Duster cu caracteristici speciale, care vor intra în dotarea militarilor români, a anunțat, ieri, ministrul Nicolae Ciucă. Ministerul Apărării Naționale a destinat circa 32 de milioane de lei pentru a cumpăra un lot de automobile de teren de fabricație românească, a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă. Acest program de înzestrare se referă la “aproximativ 32 de milioane de lei pentru achiziția a aproximativ 250 de vehicule Duster care vor destinație pentru activitățile la care Armata Română va fi implicată”, a anunțat ministrul Apărării, Nicolae Ciucă. Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, fost șef al Statului Major al Apărării, a făcut acest anunţ în cadrul conferinței de presă în care și-a prezentat bilanţul primului său an de activitate în funcția de ministru al Apărării, scrie România Liberă . Săptămâna trecută ZF a publicat prima parte a opiniei lui Florin Georgescu, de 16 ani prim-viceguvernator al BNR, ministru de finanţe în guvernul Văcăroiu (1992-1996) şi vicepremier în guvernul Ponta (2012). Astăzi puteţi citi partea a doua a opiniei, în care Florin Georgescu vine cu informaţii inedite care acoperă cea de-a doua parte a anilor ‘90 şi anii 2000. El vorbeşte despre politica şi strategia BNR din perioada 2004-2008, prin care a încercat să se lupte cu aprecierea cursului valutar al leului, apreciere venită din intrările puternice de investiţii străine şi capitaluri pe termen scurt. Fiind responsabil cu supravegherea bancară, Florin Georgescu vorbeşte despre curăţarea accelerată a portofoliilor bancare de credite neperformante acumulate în criza începută în 2008, dar şi despre ce le-a solicitat BNR băncilor pentru a se pregăti pentru această criză. În final Florin Georgescu vorbeşte despre guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, scrie Ziarul Financiar În principiu, atunci când un preşedinte al SUA aduce prosperitate sau demonstrează că ştie să gestioneze eficient o criză prin care trece ţara la un moment dat, nu se prea mai pune problema învingătorului în confruntarea electorală de la final de mandat. A demonstrat acest lucru Barack Obama, atunci când a obţinut cel de al doilea mandat de preşedinte, în 2012. Situaţia e mai complicată în cazul lui Donald Trump, deşi cifrele statistice în ceea ce priveşte creşterea economică îi sunt favorabile. Şi atunci unde ar fi problema: să fi rezolvat Obama (al cărui vicepreşedinte fusese chiar actualul contracandidat al lui Trump la funcţia supremă în stat) problemele crizei finaciare din 2008-2009 mai bine decât se descurcă Trump cu coronacriza? Sau, poate, poziţia SUA de lider suprem al lumii se clatină prea tare sub hăţurile imprevizibilului şi conflictualului Donald Trump? Vom avea un răspuns către finalul săptămânii! Până atunci să ne întoarcem puţin la aspectul economică. Am vrut să văd în primul rând care a fost dinamica produsului intern brut al statelor membre SUA, între momentul preluării mandatului de către actualul preşedinte şi cel de final de mandat (aici am mers pe previziunile Departamentului pentru Comerţ al SUA). Per ansamblu, creşterea PIB medie per totalul celor patru ani a fost de 17,1% (în jur de 4,28% pe an). Sunt 22 de state cu creşteri peste medie iar restul sub medie, scrie FinEco24News.ro . Un angajat la buget continuă să fie mai bine plătit decât unul în sectorul privat, iar diferențele semnificative se vor menține și în următorii doi ani, arată o estimare a Comsiei Naționale de Prognoză. Mediul de afaceri spune însă că este nevoie de o eficientizare a sistemului bugetar, iar o discuție în acest sens se impune după alegeri. Angajații la stat și cei din privați „nu sunt dușmani unii cu alții”, însă, spune Florin Pogonaru pentru Europa Liberă, „trebuie să te uiți care este eficiența aparatului de stat și a sectorului de stat în raport cu sectorul privat. Dacă considerăm că sectorul public este eficient și are productivitate pe angajat care să permită să suporte asemenea costuri este foarte bine, dar cred ca suntem foarte departe de așa ceva”. Florin Pogonaru crede că „se cere după alegeri o analiză a eficienței sectorului”, iar demersurile începute de președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, și omologul său de la Caraș Severin, Romeo Dunca, ar trebui replicate la nivelul întregului aparat bugetar, scrie Europa Liberă . Economia României va înregistra o contracţie mai puţin severă în acest an decât se estima iniţial, graţie investiţiilor şi lucrărilor de construcţii. Iată ce se afirmă în previziunile economice de toamnă publicate, azi, de Comisia Europeană (CE). Pe de altă parte, experții europeni atrag atenția că măsurile de combatere a pandemiei, la pachet cu creșterea pensiilor, vor afecta foarte mult bugetul țării în următorii ani. "Investiţiile au surprins cu o contribuţie pozitivă la creşterea economică în condiţiile în care activitatea de construcţii a fost, în mare parte, neafectată de măsurile de izolare", susţine în document Executivul comunitar, care vorbește despre o contracție a economiei românește de 5,2%. De remarcat că estimările CE sunt mai optimiste decât prognozele anterioare, din primăvară. Atunci, Executivului european prognoza că economia României va înregistra în acest an o contracţie de 6%, scrie rfi.ro . România a fost și este statul european cu unul dintre cele mai reduse procente în privința muncii de acasă. Înainte de pandemie, țara noastră se situa pe penultimul loc, cu 0.8%, depășită doar de Bulgaria. În timpul acestei pandemii, România a devenit regină absolută, fiind singurul stat cu un procent de sub 20% (sursa). Cauze? Nu vrem, nu înțelegem, nu ne pasă? Cele mai ridicate procente ale penetrării muncii de acasă au fost raportate în Finlanda (60%), Luxemburg (peste 50%), Țările de Jos (peste 50%), Belgia (peste 50%), Danemarca (aproape 50%), conform aceleiași surse. Totuși, de ce dăm cu piciorul acestei șanse?, se întreabă project-e.ro . Leul a fost mult mai stabil pe perioada pandemiei decât mondele țărilor din Europa Centrală care au un regim de curs similar, Cehia, Polonia și Ungaria. Datele publicate de BNR arată o devalorizare cu mult mai redusă a monedei noastre naționale în raport cu euro, de doar 1,95% între luna ianuarie și luna octombrie, mult sub valorile înregistrate pentru coroana cehă (-7,38%), zlotul polonez (-6,44%) sau forintul maghiar (-7,78%). Urmare a acestui fapt, leul s-a apreciat semnificativ față de monedele menționate, păstrate deocamdată de țările aflate în afara Zonei Euro și care nu au anunțat o dată pentru adoptarea monedei unice, scrie cursdeguvernare.ro