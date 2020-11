Business report: ​​Filiera PSD din Ministerul Sănătății. Magia cifrelor. Gaurile negre" din bugetele locale. Cartoful fierbinte din mâinile lui Nicușor Dan. Guvernul taie bugetele SRI și STS. Cine va avea prioritate la vaccinare

​​Filiera PSD din Ministerul Sănătății: fina lui Felix Stroe, PSD Constanța, lua 6.000€ luna ● Magia cifrelor ● Legea care ar fi scumpit carburanții și ar fi scos sute de firme mici de pe piață a fost declarată neconstituțională ● În ce ţări din Europa se vând cele mai ieftine şi cele mai scumpe alimente de bază ● Cum arată sistemul bancar după nouă luni din 2020 ● "Gaurile negre" din bugetele locale. Cum a ajuns reteta Bolojan/Boc in meniul de urgenta al noilor primari ● Cartoful fierbinte din mâinile lui Nicușor Dan: apa caldă și căldura s-ar putea scumpi în București ● Premieră în pandemie: Guvernul taie bugetele SRI și STS ● Prioritate la vaccinarea împotriva COVID vor avea cei din Sănătate și cei care gestionează infrastructura strategică a țării ● Rectificarea bugetară: Guvernul, constrâns să taie 1,7 miliarde de lei de la investiții și să se aștepte la o scădere a veniturilor din fonduri europene





Filiera PSD din Ministerul Sănătății: fina lui Felix Stroe, PSD Constanța, lua 6.000€ lunar . Georgeta Bumbac, protejata pesedistului Felix Stroe, este considerată cel mai puternic om din Ministerul Sănătății. Premierul Ludovic Orban a schimbat-o din funcția de secretar general, dar aceasta a rămas pe funcția de director economic. În timp ce era secretar general al MS, Georgeta Bumbac era membru în trei Consilii de Administrație, de unde a încasat peste 50.000 euro numai anul trecut. Ministrul Nelu Tătaru a propus premierului Ludovic Orban să o numească pe funcția de secretar general al MS pe Nicoleta Rusu, subalterna Georgetei Bumbac timp de aproape opt ani. Pentru ca tabloul să fie complet, la conducerea Corpului de Control al MS a fost adus Constantin Dina, tot pe filiera PSD Constanța, organizație condusă de Felix Stroe, scrie Newsweek.ro





Popescu: Romgaz negociază cu americanii preluarea participaţiei deţinute de Exxon la Marea Neagră. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri că Romgaz negociază cu americanii de la Exxon preluarea întregului pachet de acţiuni pe care aceştia îl deţin la Neptun Deep din Marea Neagră. "Romgaz în momentul de faţă negociază achiziţia acţiunilor pe care îl deţine Exxon. Am spus că dacă americanii de la Exxon doresc să iasă din acest proiect de investiţii, atunci Romgaz este interesat şi discută să achiziţioneze întregul pachet le care Exxon îl deţine în explotarea gazelor din Marea Neagră. Eu cred că Romgaz este o companie puternică, care poate împreună cu Petrom să exploateze în condiţii de egalitate gazele din Marea Neagră. (…) Romgaz este o companie cu o capacitate financiară extraordinar de mare, poate chiar mai mare decât a Petrom. Să nu subestimăm Romgaz. (…) Romgaz este suficient de solvabilă, în aşa fel încât să poată să achiziţioneze şi după achiziţionare să participe la această investiţie", a declarat miercuri ministrul Economiei, citat de Adevărul

La sfârșitul săptămânii trecute, o mare parte din statele membre ale Uniunii Europene au raportat datele semnal privind produsul intern brut în trimestrul al treilea al acestui an. Rezultatele au provocat un adevărat spectacol de declarații și de interpretări. Ministrul finanțelor s-a grăbit să proclame că România a avut cea mai mare creștere trimestrială din ultimii 20 de ani. Ceea ce este perfect adevărat, dar scos din context. În sensul că toate statele au avut cifre record de creștere raportat la anul 1995, momentul din care se calculează produsul intern brut. Dar, creșterea mare își are rădăcina în scăderea enormă din trimestrul al doilea. O altă parte a eșichierului politic a observat că România, în raport de scăderea economică din ultimul an, adică trimestrul trei 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut, este a doua țară din Uniunea Europeană de la sfârșitul clasamentului, scrie rfi.ro Curtea Constituțională a României (CCR) blochează actul normativ care le cerea comercianților de produse petroliere să dețină propriile depozite, o lege cu dedicație pentru câteva companii mari.CCR a declarat, miercuri, neconstituțională o lege care elimina de pe piață sute de firme ce făceau comerț cu benzină și motorină și care, dacă ar fi intrat în vigoare, ar fi avut ca efect creșterea prețurilor pentru toți consumatorii finali. Libertatea a scris că aceasta forța toate firmele care comercializau carburanți să dețină depozite proprii, mișcare ce ar fi scos de pe piață companiile care transportă combustibili de la rafinării la agricultori, în construcții sau care revând instituțiilor publice ale statului, la licitațiile organizate de acestea, potrivit Livertatea.ro . Am primit sugestii din partea cititorilor referitoare la articolul pe care l-am publicat în urmă cu câteva zile, având drept subiect preţul coşului de alimente în diferite capitale ale României: mi s-a cerut detalierea, în măsura posibilităţilor, a preţurilor pe anumite categorii de alimente. De aici a pornit ideea mea de azi de a vă prezenta preţurile unor alimente cu care ne întâlnim mereu în comunicatele Institutului Naţional pentru Statistică, atunci când se detaliază inflaţia. Ele au fost adesea amintite, în sens pozitiv sau negativ, pentru a se motiva evoluţia ratei anuale a inflaţiei. Am găsit şi selectat date pentru preţuri la alimente cum ar fi: laptele, ouăle, fructele (mere şi portocale) şi cartofi. E vorba de preţurile medii pe ţară, colectate de cei de la Nubeo.com. Selecţia de state include ţările membre UE, plus câteva aspirante şi alte ţări aflate în relaţii comerciale strânse cu UE, scrie FinEco24News Profitul sistemului bancar a ajuns la circa 4,7 mld. lei, activele urcă la maximul de 533 mld. lei, iar rata NPL a coborât spre 4%. Băncile din România au înregistrat în primele nouă luni din 2020 un profit de circa 4,7 mld. lei, activele au atins un nou ma­xim, în timp ce raportul credite/depozite şi rata NPL au scă­zut faţă de aceeaşi perioadă din 2019, iar solvabilitatea de­pă­şeşte 22%, după cum reiese din datele preliminare ale BNR. Câştigul băncilor din primele nouă luni din 2020 este în scă­dere cu circa 9% comparativ cu profitul din aceeaşi pe­rioadă din 2019. Rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) erau la sfârşitul lunii septembrie 2020 de 1,17% şi, respectiv 10,48%, sub valorile din primelor nouă luni din 2019, scrie Ziarul Financiar . Noii primari, care si-au preluat mandatele de deja doua, trei saptamani, au inceput sa scoata la lumina dezastrele din bugetele locale lasate mostenire, dar si adevarate "gauri negre", contracte uriase fara rationament economic si un personal administrativ supradimensionat. In fata acestei situatii, raspunsul adoptat pare a fi reteta Bolojan/Boc, reprezentantii a doua administratii de succes din Romania, Oradea, respectiv Cluj-Napoca.Fostul primar al Oradei, Ilie Bolojan, a starnit un adevarat cutremur atunci cand, in chiar prima zi in functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor, a anuntat ca va da afara jumatate din personalul institutiei, aratand ca multe din directiile CJ nici macar nu aveau un domeniu de activitate. Saptamana trecuta, toti cei 16 angajati ai Directiei de Turism au fost destituiti, organigrama fiind redusa la doua posturi. Bolojan sublinia ca, in patru ani de mandat, economiile facute printr-o schema de personal eficienta echivaleaza cu banii necesari constructiei unui pod in centrul Oradei, scrie Ziare.com Schema-bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență de care beneficiază centralele electrice de termoficare din București se termină la finalul anului viitor. România a cerut Comisiei Europene prelungirea acestei scheme, care este un ajutor de stat, dincolo de această dată, dar semnalele nu sunt deloc încurajatoare. Fără bonus, prețul de producție al energiei termice are toate șansele să crească. De mai bine de zece ani, în România funcționează o schemă de sprijin, prin care toți consumatorii de energie electrică plătesc, în factura lunară, o sumă de bani pentru sprijinerea centralelor termoelectrice care produc energie electrică și termică în regim de cogenerare eficientă. În acest moment, după mai multe modificări care se fac an de an, această contribuție este de circa 2,2 de bani/kWh, crescută cu circa 40%, de la a 1 noiembrie-nivelul anterior a fost de 1,6 bani. În iulie însă, contribuția fusese scăzută. Taxa nu este mare pentru un consumator casnic - câțiva lei pe lună, însă la nivelul tutor consumatorilor, suma este considerabilă: chiar premierul Orban spunea că, din 2010 până acum (declarația a fost făcută în iunie) din această contribuție s-au strâns două miliarde de euro. De bani beneficiază circa 40 de producători din țară, printre care și centralele electrice de termoficare (CET) ale Elcen, scrie Economica.net. . Proiectul de ordonanță de urgență de rectificare a bugetului de stat prevede reducerea cu peste 28 milioane lei a creditelor bugetare alocate Serviciului Român de Informații (SRI). Astfel, potrivit documentului citat, Guvernul va tăia credite bugetare SRI de 17,268 milioane lei de la cheltuieli de personal și de 17,442 milioane lei de la proiecte finanțate cu fonduri UE. Vor fi majorate alocările destinate SRI pentru cheltuieli de capital (+3 milioane lei), bunuri și servicii (2,268 milioane lei) și transferuri între unități ale administrației (1 milion lei). O reducere semnificativ mai mare va fi operată la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în sumă de peste 82 milioane lei, reprezentând "economii identificate la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", scrie profit.ro Cel puțin 12 milioane de români ar trebui să se vaccineze împotriva COVID-19 astfel încât, la nivel național, să se creeze o imunizare colectivă suficientă pentru stoparea epidemiei.Într-un prim interviu acordat în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare împotriva COVID postului nostru de radio, locotenent colonelul medic Valeriu Gheorghiță (în vârstă de 38 de ani), spune că la stabilirea priorității la imunizare s-a ținut cont în primul rând de nevoile statului de a proteja sectoare vitale și nu a anumitor persoane:„Vorbim în primul rând de lucrătorii din sănătate pentru că este absolut firesc să ai o interfață sănătoasă, robustă, sigură. În acelai timp, este important să avem o menținere și o protejare a activităților cheie de la nivelul statului, tocmai pentru a avea o garanție a funcționării în condiții optime a societății.”, potrivit Europafm.ro Întreprinderile individuale (II) și familiale (IF) vor putea accesa microgranturile de la Măsura 1 de ajutoare de stat, printr-o nouă ordonanță de urgență aprobată, miercuri seara, de Guvern, a anunțat ministrul Economiei. Virgil Popescu a declarat că Guvernul a adoptat astfel proiectul de OUG care prevede modificarea Măsurii 1, suplimentarea bugetului la Măsura 2 și aplicarea grilei de punctaj decise anterior de guvern la Măsura 3, anunță Startupcafe.ro . Guvernul plănuiește să taie 1,7 miliarde de lei de la investiții din surse proprii, precum și 2,8 miliarde de lei de la proiectele cu finanțare europeană în contextul în care sumele care ar urma să fie încasate de la Bruxelles ar urma să fie cu 2,5 miliarde de lei mai mici decât cele prevăzute anterior în buget, reiese din proiectul de OUG privind cea de-a treia rectificare bugetară, publicat miercuri de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 5,2 miliarde de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 683,6 milioane de lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 4,5 miliarde de lei, scrie cursdeguvernare.ro