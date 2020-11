”România über alles” – – Interesele economiei românești în UE în deceniul care va schimba lumea. Sumarul nr. 92 al CRONICILOR Curs de Guvernare

Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium) va constitui Analele anilor în care trebuie să aducem România la acel standard pe care-l visăm cu toții, scrie Cristian Grosu, redactorul șef al Curs de Guvernare. Iar aceste Anale, aceste Cronici, sunt și vor fi scrise de cei mai buni experți ai momentului, dar Nu într-o cheie eseistică: ci disecând prin analize evenimentele și fenomenele în care jucăm chiar când ele se întâmplă:economie, sociologie, psihologie socială, politică externă, politică de securitate, mentalități, trendurile mondiale în orice domeniu, modificările în structura civilizațiilor evenimente imprevizibile și schimbările – line sau brute – de bară ale istoriei de zi cu zi a fiecăruia: cu România în această istorie, cu viața fiecăruia în această istorie.



CRONICILE nr. 92 (208 pagini):Din cele 10 secțiuni ale revistei, una focusează pe marea, uriașa și cu adevărat istorica problemă a momentului:România trebuie să învețe să reintre în joc:Degeaba am dat Europei 8 milioane de brațe de muncă și 4 milioane de capete producătoare de PIB-uri naționale, dacă nu ne luptăm să fim primiți în marile proiecte ale UE, la care lucrează chiar români emigrați.Degeaba avem acces la fonduri europene de zeci de miliarde, dacă nu reușim să le canalizăm în mari proiecte, sau să intrăm în proiecte transnaționale.Degeaba pompăm miliarde în veniturile populației, dacă nu avem o strategie prin care acești bani să rămână în economia românească, și nu să se ducă în importuri devastatoare de la vecini.România trebuie să se întoarcă la masa unde se iau deciziile, unde se negociază influențele, unde se dă și se primește sprijin politic pentru proiectele economice.Să ne uităm la galeria politică cu care intrăm în deceniul decisiv: cine se ridică și spune răspicat – așa cum o fac toate guvernele în privința economiilor lor naționale: ”România înainte de toate!” ?Cele 10 secțiuni, titlurile aferente și numele personalităților din spatele analizelor și interviurilor formează o hartă. Ia-o, studiaz-o și pune-o bine: peste 5-7-10 ani să poți analiza (cu alți ochi) cât ne-am abătut de la ea. În România, în UE, în lume. (Citiți și: ” Istoria nu iartă proștii”. Am intrat în deceniul decisiv. ”)Mai jos, alte titluri – din România, din UE, din lumea largă – și superinterviuri cu superexperți pe temele fierbinți cu care intrăm într-un anume fel de viitor.Din titlurile acestui număr:-, Noua paradigmă macroeconomică globală: internțiile bune care pavează drumul spre iad / Valentin Lazea-, ”Suntem deja prea bogați pentru a putea rămâne competitivi prin prețul producției” – interviu Mateusz Walewski, economist-șef și director de cercetare la Bank Gospodarstwa Krajowego, banca națională de dezvoltare din Polonia-, Economia datoare vândută la stat-, ”Emergenta” – avem piață, mai trebuie marfă-, ROMÂNIA ÜBER ALLES-, Proiectele UE din care România n-are voie să lipsească-, Cu boldozerul în diplomație-, IT&Tech și-o țintă națională-, Trei piloni pe care să se sprijine ”deceniul IMM-urilor” / Iancu Guda-, ”Există o dimensiune rusescă în toate provocările geopolitice privind Europa” – interviu Susi Dennison, senior policy fellow la European Council on Foreign Relations-, Mica Antantă din Orientul Mijlociu-, Patru bolovani în drumul redresării post-Covid / Ionuț Dumitru-, ”Avem oameni excepționali, noile tehnologii îi vor ajuta să aibă un cuvânt de spus” – interviu Prof. Dr. Radu Gologan – coordonatorul Lotului olimpic de matematică și președinte al Societății de Stiințe Matematice din România.-, Falia dintre Europa și SUA trece prin Franța ”autonomiei strategice” / Dan Dungaciu-, Putere fără responsabilitate și responsabilitate fără putere / Alina Bârgăoanu-, Cele șase clase tehnologice în era post-IT / Varujan Pambuccian-, Noua ordine fiscal mondială și dilemele ei / Dan Bădin-, Cel mai periculos om al planetei-, Un francez și un american în fața hărții NATO-, Patru lecții nemțești în corona-criză-, Ce mai fac miliardele chinezești în Africa / Mircea Coșea-, Pachetul de mobilitate 1 ne omoară, ne salvăm doar dacă suntem pionieri – interviu Iulian Andreica, CEO al companiei de transport rutier Eliton Trans-, ”Nimic fără țara mea!”: just business-, Morbiditățile TVA în plină pandemie / Gabriel Biriș-, Trei Mări, două superputeri și o strategie-, De la ce nivel cred unii că Economia si Finantele României vor porni relansarea-, ”Descurajarea Moscovei și Beijingului în Europa de Est. Asta vor face SUA investind în Inițiativa celor 3 Mări” – Interviu Luke Coffey, director al Centrului de Politică Externă Douglas și Sarah Allison din cadrul Heritage Foundation, Washington D.C.-, Erdogan Magnificul și noul imperiu otoman-, Indo-Pacificul se pregătește pentru îndiguirea Chinei