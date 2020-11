Consiliul Fiscal a estimat mai bine deficitul și contracția economică decât Guvernul în decursul anului

Estimarile Guvernului vs. Consiliul Fiscal

Estimările Guvernului vs. Consiliul Fiscal





Astfel, în aprilie am avut prima rectificare bugetară din acest an (OUG 50). Atunci Guvernul estima un deficit de 6,79% din PIB, bazat pe o prognoză contracției economice extrem de optimistă: 1,9%.



Opinia Consiliului Fiscal arăta că nu e de încredere o contracție de doar 1,9% și avea două scenarii pentru deficitul bugetar: de 8,1% - 8,9% și respectiv 9,9% - 10,4% din PIB. (În primul scenariu fiind vorba despre o contracție de 4-6%, iar în cel de-al doilea de 8-9%).



Câteva luni mai târziu, în august, a venit o a doua rectificare bugetară (OUG 135). Guvernul (sau Ministerul de Finanțe) estima un deficit de 8,6% la o contracție de 3,8%.



Opinia Consiliului Fiscal (pe marginea documentului) după ce a văzut datele din economie a rezultat într-o estimare de 8,6-9,4% din PIB deficit bugetar la o contracție de 4-6%.



Luni (24 noiembrie) a fost adoptată de Guvern cea de-a treia rectificare din acest an care spune că deficitul ar ajunge la 9,1% din PIB, iar contracția luată în calcul este de 4,2%.



Opinia Consiliului Fiscal: deficit bugetar de 9,8% și contracție de 4-6%



Din informațiile de mai sus putem observa că au fost mai de încredere datele Consiliului Fiscal comparativ cu cele alte Guvernului sau Ministerului Finanțelor. Încă de la prima rectificare, Consiliul Fiscal a fost în jurul cifrei pe care o vedem abia acum avansată de Guvern. E adevărat, rămâne de văzut cum se va încheia anul.