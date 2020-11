ONRC: Insolvenţele, în scădere cu aproape 11% în primele zece luni din 2020

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 1.028, în creştere cu 12,35% faţă de perioada ianuarie-octombrie 2019. Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor - cu 314 de insolvenţe (minus 27,31%), Cluj- 281 (plus 41,92%) şi Constanţa - 272 (plus 6,25%).Cel mai mic număr de insolvenţe s-a înregistrat, în perioada menţionată, în judeţele Călăraşi - 21 (minus 38,24%), Covasna - 21 (minus 44,74%), Tulcea - 24 (minus 54,72%) şi Vaslui - 24 (plus 4,35%).Pe domenii de activitate, în primele zece luni, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.356 (minus 14,93%), în construcţii - 734 (minus 5,53%) şi industria prelucrătoare - 550 (minus 11,72%).În octombrie 2020 au fost înregistrate 577 de insolvenţe, cele mai multe în Bucureşti - 146, şi în judeţele Cluj - 46 şi Timiş - 37.