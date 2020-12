​Business report: ​​BNR cere băncilor să modifice scoringul. Crize și conducători. Transportatorii, pregătiți pentru distribuirea vaccinurilor. Bombele legislative din Parlament.

​​BNR cere băncilor să modifice până pe 20 decembrie scoringul de acordare al creditelor ● Crize și conducători ● Antreprenori români care ne-au făcut mândri în anul 202. Transportatorii români se declară pregătiți pentru distribuirea vaccinurilor anti-Covid ● Încep testele cu săptămâna de lucru de 4 zile ● Construcția gazoductului Nord Stream 2 va fi reluată în decembri ● Ura comuniștilor față de elitele de la 1 decembrie 1918: exterminare și ani grei de pușcărie ● ”N-avem o cultură în a recruta și monetiza talente încă din școală” – interviu cu Radu Gologan ● Lucrul de acasă şi impactul asupra pieței muncii şi a celei imobiliare ● E greu să faci previziuni privind direcţia în care vor merge pieţele financiare, în acest moment ● Bombele legislative din Parlament, la final de mandat: imunităţi, salarii „speciale“ sau scutiri de impozit ● Adi Stanciu Q&A. Strategie în haos, o viață ce merită trăită, testul acid pentru echipe și miracolul.





BNR cere băncilor să modifice până pe 20 decembrie scoringul de acordare al creditelor. Împrumuturile bancare vor fi mai greu de accesat Potrivit unei scrisori trimise de BNR către băncile comerciale, acestea trebuie să îşi ajusteze scoringul pentru persoane fizice până pe 20 decembrie 2020. Scrisoarea recomandă băncilor să reducă coeficientul de acceptare al dividendelor şi veniturilor din chirii în calculul pentru stabilirea scoringului la acordarea unui credit, deoarece pandemia va avea anul viitor un impact negativ asupra profiturilor companiilor şi asupra pieţei imobiliare. Totodată, scrisoarea BNR arată că impactul negativ al pandemiei se va vedea şi asupra pieţei imobiliare, „ca urmare a presiunii de renegociere a contractelor de închiriere şi a creşterii gradului de neocupare a imobilelor închiriate". În acest context, banca centrală recomandă băncilor comerciale să îşi regândească categoriile de venituri considerate eligibile în acordarea unui credit şi chiar o ajustare a coeficienţilor acestora. Mai exact, unele recomandări vizează reducerea coeficienţilor luaţi în calcul în momentul acordării creditului pentru veniturile solicitanților rezultate din dividende sau din chirii, scrie economica.net





Crize și conducători. Am citit recent, în revista Dor, un articol amplu despre Raed Arafat. E un articol lung, cere răbdare, dar ca mai toate articolele din Dor e unul care merită timpul petrecut. Raed Arafat e un personaj fascinant iar povestea lui e un fel de roman. Cea mai interesantă parte a ei este, după părerea mea, felul în care a reușit să se metamorfozeze pe parcursul a numai 10 ani din eroul națiunii în anti-eroul ei, paratrăsnetul tuturor nemulțumirilor tuturor. Dor spune povestea asta bine dar, după părerea mea, incomplet. Sunt sigur că această metamorfoză îi pricinuiește domnului Arafat multă durere și frustrare și sunt sigur că îl încearcă un sentiment de dezamăgire față de memoria scurtă și lipsa de recunoștință a mulțimilor. Bănuiesc că decodează fenomenul pe seama proverbialei incoerențe și ingratitudini a maselor și asta îi permite să se vadă pe sine în continuare ca pe un erou fără pată. Nu îl cunosc pe domnia sa, speculez aici, dar m-aș mira să mă înșel prea tare, date fiind repetatele sale reacții la critici. Eu cred că domnul Arafat nu e victima caracterului frivol al oamenilor ci a propriei sale neînțelegeri profunde a naturii umane. Domnul Arafat și-a câștigat capa și spada de super-erou luptându-se cu balaurul numit stat, în sprijinul cetățenilor obișnuiți. Ajuns în posturi de putere, în schimb, a trecut cu arme și bagaje de partea balaurului, chiar dacă animat de cele mai bune intenții și încercând să îl schimbe din interior. În aparițiile publice, Raed Arafat a fost și este mereu un exponent rigid al statului. Căderea lui nu e o cădere, e o trădare. În buna tradiție românească, Raed Arafat a schimbat, pur și simplu, tabăra, scrie Adrian Stanciu pe blogul său





Antreprenori români care ne-au făcut mândri în anul 2020 . De Ziua Națională a României 2020, ne uităm cu admirație și mândrie la antreprenorii români care s-au remarcat în acest an plin de încercări și pentru comunitatea StartupCafe.ro. Iată o listă (incompletă, evident) de antreprenori români care ne oferă inspirație.

Raul Popa, Cristian Tamaș, Adi Gheară. Cei trei antreprenori români au fondat startup-ul TypingDNA, în anul 2016, la Oradea. Firma a dezvoltat algoritmi proprii de inteligență artificială pentru autentificarea utilizatorilor în funcție de modul în care aceștia scriu la tastatură. În ianuarie 2020, TypingDNA a obținut o finanțare de 7 milioane de dolari, condusă de Gradient, fondul de investiții al Google pentru startup-uri de inteligență artificială. În prezent, TypingDNA are sediul central la New York, scrie StartupCafe.ro





Bombele legislative din Parlament, la final de mandat: imunităţi, salarii „speciale" sau scutiri de impozit.Măriri de salarii şi alocaţii, scutiri de impozite, beneficii pentru personalul ASF sau relaxarea legislaţiei penale în cazul celor acuzaţi de evaziune fiscală sunt printre măsurile care ar putea fi adoptate de parlamentari pe ultima sută de metri a mandatului. În cele două Camere ale Parlamentului sunt, la un pas de adoptare, mai multe legi cu impact financiar, însă şi iniţiative controversate, atât ale PSD, cât şi ale PNL, în condiţiile în care ar fi acordate noi beneficii pentru diferite categorii socio-profesionale. Una din legile controversate care se află la un pas de adoptare este iniţiată de liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, şi câţiva parlamentari PSD şi prevede că şefii din Autoritatea de Supraveghere Financiară vor primi imunitate penală şi civilă, iar o serie de cheltuieli precum transport şi cazare le vor fi decontate, dacă nu locuiesc în Bucureşti, deşi primesc unele din cele mai mari salarii din instituţiile statului, potrivit adevărul.ro





Adi Stanciu Q&A. Strategie în haos, o viață ce merită trăită, testul acid pentru echipe și miracolul. L-am invitat pe Adrian Stanciu la o sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri cu comunitatea Vast&Curious. Ceea ce veți citi în continuare este sumarul acestei întâlniri virtuale despre ce e o viață care merită trăită, despre strategie, misiune, frică, valori personale, cum să-ți schimbi modelul de business și multe alte teme personale și de business. Am primit adesea din partea voastră cererea și dorința de a participa la o astfel de sesiune și, iată, i-am dat curs. Vă las în compania lui Adrian Stanciu, consultant și antreprenor și unul dintre cei mai deștepți și înțelepți oameni pe care am bucuria de a-i avea ca prieteni, scrie Andreea Roșca pe blogul personal

L-am invitat pe Adrian Stanciu la o sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri cu comunitatea Vast&Curious. Ceea ce veți citi în continuare este sumarul acestei întâlniri virtuale despre ce e o viață care merită trăită, despre strategie, misiune, frică, valori personale, cum să-ți schimbi modelul de business și multe alte teme personale și de business. Am primit adesea din partea voastră cererea și dorința de a participa la o astfel de sesiune și, iată, i-am dat curs. Vă las în compania lui Adrian Stanciu, consultant și antreprenor și unul dintre cei mai deștepți și înțelepți oameni pe care am bucuria de a-i avea ca prieteni, scrie Andreea Roșca pe blogul personal

Distribuirea vaccinurilor presupune păstrarea vaccinurilor la temperaturi foarte joase, de -70 de grade în cazul vaccinului Pfizer/BioNtech și de -20 de grade în cazul celui realizat de către Moderna. Transportatorii români susțin că sunt pregătiți pentru distribuirea vaccinurilor anti-Covid, aceștia având la dispoziție camioane frigorifice care pot îndeplini condițiile specifice necesare. Aceasta spune că până și camioanele cu pâine congelată sunt monitorizate atunci când sunt transportate la retaileri. La transporturile alimentare obișnuite există diagrame cu temperaturile menținute, iar la abateri de două grade pentru două ore, clienții pot refuza pentru primirea mărfurilor. „În cazul distribuției vaccinului anti-Covid 19, subliniem importanța menținerii temperaturii pe tot lanțul frigorific și asigurarea conectivității fiabile a datelor între părțile interesate din diferite moduri de transport – în special aerian/rutier – pentru a asigura vizibilitatea completă a datelor în cadrul lanțului de distribuție”, mai spune Roxana Ilie, intervievată de Libertatea Grupul german VW, cel mai mare constructor auto din lume, ar fi dus o campanie de „demolare“ a unui furnizor de componente bosniac prin încercări de a-i îngheţa accesul acestuia la piaţă şi denigrarea companiei în presă, potrivit acuzaţiilor făcute într-un proces deschis în SUA, scrie Bloomberg. Astfel, Prevent Group susţine că a fost atacat de VW după o dispută din 2016 legată de comenzi anulate pentru scaune şi cutii de viteză care au obligat producătorul german să închidă temporar mai multe uzine şi să disponibilizeze personal. Reclamantul acuză că oficiali de top ai VW au lansat o conspiraţie, cu numele de cod „Proiectul 1“, pentru a scoate Prevent Group din afaceri, scrie Ziarul Financiar Comisia Europeană a plătit marţi a treia tranşă, în valoare de 8,5 miliarde de euro, din împrumutul acordat în cadrul instrumentului SURE, către cinci state membre, se arată într-un comunicat al Executivul comunitar, potrivit Agerpres. Astfel, România a primit trei miliarde de euro, Belgia – două miliarde de euro, Ungaria – 200 de milioane de euro, Portugalia – trei miliarde de euro iar Slovacia – 300 de milioane de euro. Acest sprijin, sub formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase, le va permite respectivelor state membre să facă faţă creşterilor bruşte ale cheltuielilor publice efectuate în vederea menţinerii locurilor de muncă. Mai exact, sprijinul financiar menţionat anterior va contribui la acoperirea costurilor legate direct de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic şi a altor măsuri similare instituite ca răspuns la pandemia de COVID-19 şi destinate inclusiv lucrătorilor independenţi, anunță FinancialIntelligence.ro . Gigantul anglo-olandez din industria bunurilor de larg consum Unilever, al doilea mare jucător din industria alimentară pe piața mondială, după Nestle, va testa săptămâna de lucru de 4 zile, în Noua Zeelandă, pentru a crește satisfacția lucrătorilor, dar și, implicit, productivitatea. Toți cei 81 de lucrători ai companiei din Noua Zeelandă vor fi eligibili să lucreze doar 4 zile, dar cu plata integrală, a declarat directorul general din Noua Zeelandă, Nick Bangs, conform Bloomberg. Majoritatea personalului se află la sediul central și la centrul de distribuție Unilever din Auckland, după ce compania a închis operațiunile de fabricație în 2015. „Vechile zile de muncă sunt depășite și nu mai sunt potrivite scopului”, a spus Bangs. „Scopul nostru este să măsurăm performanța, nu timpul.”, scrie profit.ro . Construirea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma să aducă gaz din Rusia până în Germania, pe sub Marea Baltică, va fi reluată la începutul lunii decembrie după un an de pauză din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite. Compania Nord Stream 2 AG a spus, sâmbătă, că va relua lucrările de instalare a conductei submarine cu o secțiune de 2,6 kilometri aflată în zona economică exclusivă a Germaniei. Potrivit postului de radio german NDR 1 Radio MV, care citează un anunț al Baltic Sea Waterways and Shipping Office din Stralsund, lucrările de construcție vor fi reluate pe 5 decembrie, scrie Radio Europa Liberă Veștile bune de la producătorii de vaccinuri au urmări în piețe. Analiștii vorbesc de o revigorare globală și de optimism, în perspectiva unui 2021 în care omenirea ar putea câștiga lupta cu virusul.Investitorii încep să-și scoată banii parcați în refugii și să-i pună din nou la treabă, în activele obișnuite, de dinainte de pandemie. Crește apetitul față de risc - explică la RFI, analistul economic Liviu Moldovan. Iar Bucureștiul a gestionat aproape perfect această perioadă, în special prin Banca Națională. Cel mai puternic argument pentru această afirmație este stabilitatea cursului leu-euro, continuă Liviu Moldovan, scrie rfi.ro Zeci de mari personalități ale Unirii au fost, patru decenii mai târziu, victime ale represiunii comuniste. O mare parte a oamenilor politici au ajuns în închisoarea de exterminare de la Sighet. Fundația Academia Civică a identificat o listă cu aceste personalități. „Momentul 1918 a constituit apogeul unității românilor. Singurii care s-au opus au fost bolșevicii... Imediat ce a ajuns la putere, Partidul Comunist din România a procedat la distrugerea tuturor partidelor și personalităților care au contribuit la Marea Unire de la 1918. Rând pe rând, au fost arestați și condamnați, cu sau fără proces, liderii istorici care simbolizau Unirea, țărăniștii și liberalii, clericii și militarii, social-democrații și sindicaliștii, ardelenii, bănățenii, bucovinenii, basarabenii. O mare parte dintre aceștia au murit în închisoare. Au scăpat de această soartă doar cei care muriseră înainte sau se aflau în străinătate. A fost un genocid al elitelor, care a întrerupt pentru o jumătate de secol legăturile firești cu democrația occidentală”, menționează scriitorul Romulus Rusan, potrivit Newsweek.ro Dincolo de mitologie, cum spuneți, există un adevăr. Probabil că oamenii s-au dezvoltat sau selecția s-a făcut foarte mult pe baza unei inteligențe naturale a populațiilor de aici. Eu mai glumesc cu studenții – când năvăleau tătarii, cel care găsea mai repede drumul în pădure ăla scăpa. Dar cred că aici mai e vorba și de reforma educației făcută de Spiru Haret, care tot pe inteligență, pe această idee se axa. Vorbind de matematică, există, se pare, o abilitate specială, mai accentuată decât abilitățile tehnice, care produce rezultate. Nu vorbesc aici doar de olimpiadele de matematică, ci vorbesc de matematicieni români, marea majoritate tineri sau foarte tineri, care ocupă poziții importante în lume, având rezultate excepționale, premiate cu mari premii internaționale, spune profesorul Gologan într-un interviu dat pentru cursdeguvernare.ro Începând din luna martie a acestui an a trebuit să facem față unor provocări fără precedent. Pe lângă eforturile de a ne proteja sănătatea, criza sanitară ne-a dat ocazia sa experimentăm un nou mod de lucru, de la distanță, care ne-a adus atât beneficii cât și dificultăți de adaptare.Telemunca, o tendință incipientă in Romania, a câștigat rapid teren in pandemie din necesitatea de a proteja sănătatea angajaților și a asigura continuitatea afacerilor. Companiile au găsit soluții noi sau au accelerat procesele deja planificate de digitalizare și comunicare online. Pandemia i-a făcut pe angajatori să înțeleagă ca nu mai funcționează modul tradițional de gândire conform căruia angajații sunt productivi doar in orele oficiale de program și sub supravegherea stricta a unui șef. Având în vedere că infrastructura tehnică a fost creată şi testată, iar rezultatele au fost în general bune, devine tot mai clar că acest trend se va menține pe termen lung. Intr-un sondaj realizat recent în cadrul membrilor AAFBR dintre cei 55 de respondenți majoritatea au fost de părere că intre o treime si două treimi din timpul de lucru se va desfășura de acasă şi după terminarea pandemiei, scrie project-e.ro Sunt şi surprize plăcute privind evoluţia unor companii cu probleme.”Este dificil să precizăm ce se va întâmpla anul viitor când facem prognoze privind direcția pe care o vor urma piețele. Lucrurile par a urma o traiectorie bună odată cu veștile îmbucurătoare legate de apariția vaccinului, dar să nu uităm că în piețele de capital ești întotdeauna la o distanță foarte mică de următorul eveniment neașteptat. Cred că singurul răspuns pe care îl putem da este diversificarea, să fim disciplinați în demersul nostru investițional, să economisim și să investim în mod regulat.Vedem în piața de capital românească un interes crescut al investitorilor față de companii mici sau nou intrate pe bursă. Daca ne referim la performanța indicelui BET, observăm că a venit din segmentul companiilor mici unde TeraPlast, Medlife și Nuclearelectrica ocupă podiumul, cu un procent total de 6% din componența indicelui BET. Un risc posibil pentru investitori, important de urmărit este cum vor reacționa companiile în momentul în care se va ridica moratoriul existent în prezent legat de plata dobânzilor și creditelor bancare” a spus Cosmin Mizof, CFA, Head of Risk Management, Certinvest în cadrul unui eveniment organizat de ARIR, scrie FinEco24News.ro