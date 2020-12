Șomajul urcă la 5,3% în octombrie. Cei mai afectați sunt tinerii, unde rata șomajului se apropie de 20%

”Statisticile indica deteriorarea climatului din piata fortei de munca in octombrie, evolutie determinata de intensificarea pandemiei si reintroducerea de restrictii pentru contracararea crizei sanitare”, arată un raport publicat de BT.





Ce mai arată raportul Băncii Transilvania:





■Numarul de someri (15-74 ani) s-a majorat cu 4.8% luna/luna la 477 mii in octombrie, cel mai ridicat nivel din luna iulie.



■ In dinamica an/an numarul somerilor a crescut cu 36.1% in octombrie si cu 26% la 10 luni din 2020, evolutie determinata de incidenta pandemiei si consecintele acestui soc fara precedent in perioada postbelica.



■ Rata somajului a urcat de la 5.1% in septembrie la 5.3% in octombrie, maximul din august.



■ Se evidentiaza majorarea ratei somajului la femei de la 4.7% in septembrie la 5% in octombrie, cel mai ridicat nivel din mai 2016, pe fondul reintensificarii pandemiei, cu impact indeosebi la nivelul ramurilor cu o pondere mai importanta a fortei de munca feminine.



■ De asemenea, rata somajului la barbati a crescut de la 5.4% in septembrie la 5.5% in octombrie, maximul din luna august.



■ In perioada ianuarie-octombrie 2020 rata medie a somajului s-a situat la 4.9%, in crestere cu 1.1 puncte procentuale an/an, evolutie determinata de incidenta crizei sanitare (si consecintele acestui soc fara precedent), partial contrabalansata de implementarea unui mix relaxat fara precedent de politici economice.



■ Rata somajului la barbati a crescut cu un punct procentual an/an la 5.3%, iar rata somajului la femei s-a majorat cu un punct procentual an/an la 4.4% in perioada ianuarie-octombrie.



■ Estimarile econometrice elaborate (si sintetizate in al treilea grafic alaturat) indica pozitionarea ratei somajului peste nivelul componentei structurale pentru a opta luna consecutiv in octombrie, evolutie determinata de tranzitia spre un nou ciclu economic dupa incidenta pandemiei.



■ In scenariul macroeconomic central revizuit recent prognozam o rata medie anuala a somajului de 5.1% in perioada 2020-2022, deteriorarea climatului din piata fortei de munca pe termen scurt (in contextul evolutiei economiei sub potential) urmand sa fie contrabalansata de ameliorare incepand cu a doua jumatate a anului 2021, pe fondul intrarii intr-un nou ciclu economic.



Rata șomajului în luna octombrie 2020 a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă (5,1%), șomajul în rândul bărbaților fiind mai ridicat decât la femei cu 0,5 puncte procentuale, a transmis miercuri Institutul Național de Statistică. Din păcate, șomajul în rândul tinerilor (18-24 de ani) se apropie de 20%. Ca număr de șomeri, datele INS arată că avem 477.000 de români aflați în căutarea unui loc de muncă, cu peste 100.000 mai mulți decât în octombrie anul trecut.