Business report: Popoviciu revine cu noi proiecte în România. Fitch: alegerile nu risipesc incertitudinea. O poveste din vremuri vechi. China și-a făcut port în Sri Lanka în contul unei datorii neachitate

Gabriel Popoviciu revine cu noi proiecte în România. Omul de afaceri Gabriel Popoviciu, unul dintre cei mai discreți investitori imobiliari din România, are, în diferite etape de dezvoltare, trei noi proiecte rezidențiale, cu sute de apartamente și vile, în București și Voluntari, după ce, anul trecut, a vândut companiei London Partners proiectul Belvedere Residences, gândit să ajungă la circa 1.600 de apartamente până la final, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Noile sale proiecte rezidențiale sunt dezvoltate sub umbrela Metav, companie, delistată anul trecut de la bursă, care se ocupă cu închirierea de spații de birouri, depozite și spații de producție în cadrul parcului industrial Metav din Băneasa. Popoviciu controlează indirect compania Metav prin intermediul offshore-ului Alverley Investments din Cipru, fost Bladon Enterprises, scrie profit.ro





Fitch: alegerile nu risipesc incertitudinea. Bugetul, un test al seriozității. Rezultatul alegerilor nu spulberă incertitudinea fiscală, deoarece pare să se mențină o volatilitatea politică și, în trecutul recent, aceasta a subminat planificarea fiscală pe termen mediu, avertizează agenția de evaluare financiară Fitch Ratings. În esență, avertizează analiștii Fitch Ratings, bugetul pentru 2021 va fi un test al seriozității guvernării, revirimentul post-pandemie ar putea fi lent și planurile credibile de consolidare fiscală pe termen mediu vor cântări în evaluarea ratingului. Avertismentul sugerează că România a obținut o temporizare în încercarea ei de a evita prăbușirea ratingului la categoria non-investment grade, nerecomandată investițiilor. În prezent România are un rating suveran BBB negativ, situat chiar la limita ratingurilor atribuite economiilor nefrecventabile. Din perspectiva menținerii ratingului, suntem pe muchie de cuțit. Dacî înainte de alegeri singura amenințare pentru bugetul țării era aplicarea măsurii populiste de majorare a pensiilor cu 40%, dorită de PSD, acum apare și oferta de zero taxe pe salariul minim, e drept eșalonată oarecum neclar în următorii patru ani. Iar analiștii Fitch Ratings reamintesc liberalilor că au promis o gestionare prudentă a finanțelor țării, promisiune care a cântărit în menținerea ratingului, scrie econtextmedia.net





​O poveste din vremuri vechi. Dacă eu plătesc statului, dar statul nu-mi dă nimic înapoi, de ce i-aş fi loial? Sunt un ziarist care, la vremea începutului carierei lui de ziarist, a „acoperit“ ultima mineriadă, cea din 1999. Îl ştiam pe Radu Vasile cu multă vreme înainte şi-mi aduc aminte de o întâlnire, întâmplătoare, pe care am avut-o la Senat (el era şeful Senatului, înainte de a fi prim-ministru) în care el, cu alţii, puneau la cale căderea lui Ciorbea.

„Să nu spui“ - m-a rugat el. Nu am spus. Nu atunci. Nu până nu a murit, când, oricum, nu mai însemna nimic.

Radu Vasile s-a descurcat bine cu mineriada. A fost un premier decent. Am stat două săptămâni în Valea Jiului, după mineriade, încercând să înţeleg povestea. Oricât de fioroşi păreau minerii după episodul Râmnicu Vâlcea, erau oameni decenţi - am stat cu ei la poveşti ore în şir, scrie Iulian Anghel în Ziarul Financiar

În condițiile în care certificatul de CO2 a ajuns la 30 de euro iar specialiștii atrag atenția că nu prea sunt șanse ca el să se ieftinească, Complexul Energetic Oltenia ar trebui să plătească circa 250 de milioane de euro, dacă nu a cumpărat până acum la un preț mai mic, până în aprilie 2021, doar pentru producția de energie a acestui an. Teoretic, Guvernul și-a asumat un ajutor de stat pentru următorii cinci ani, dar ca să și dea banii, este obligatoriu ca Bruxelles-ul să aprobe planul de restructurare a companiei. Carbon Expert, o companie românească de consultanţă în domeniu, a transmis zilele trecute un comunicat de presă în care a avertizat că prețul certificatelor de carbon a ajuns la 30 de euro pe tonă, și că probabil acesta va fi și prețul la le vor cumpăra care cei care au obligația de conformare, primăvara viitoare. Experții ai sfătuit companiile să se asigure că au banii necesari, întrucât nimeni nu se așteaptă la o scădere, scrie economica.net Sri Lanka a anunțat recent ”prima mare investiție chineză” în industria manufacturieră din țară, o fabrică de anvelope de 300 de milioane de dolari, amplasată lângă un port strategic de mare adâncime. Numai că această ”investiție”, nu este chiar o... investiție.Națiunile occidentale, dar și India, sunt de multă vreme îngrijorate de influența chineză exercitată în Sri Lanka prin mai multe proiecte implementate de China în cadrul inițiativei sale gigantice de dezvoltare a infrastructurii, Noul Drum al Mătăsii. Noua fabrică din Sri Lanka este amplasată în portul Hambantota, care a fost cedat în totalitate unei companii chineze în 2017, după ce Sri Lanka nu a reușit să ramburseze un împrumut de 1,4 miliarde de dolari acordat de China, folosiți chiar pentru construirea acestuia. ”Cabinetul din Sri Lanka a aprobat înființarea uzinei de anvelope în conformitate cu legislația care permite concesii fiscale generoase”, susține acum ministrul mass-media Keheliya Rambukwella , scrie rfi.ro . Deși cu cele mai puține slujbe cu venit redus pierdute, în termeni procentuali, ca urmare a pandemiei dintre statele UE, România figurează în topul țărilor afectate pe segmentul de angajați cu venituri mijlocii. Această dispunere avertizează în privința consecințelor pe termen mediu pentru situația finanțelor familiale și pentru capacitatea de a achitare a creditelor imobiliare contractate. Motivul evident, cei cu venituri mici nu s-au calificat la credite iar cei cu venituri mari nu au avut nevoie sau nu depind în aceeași măsură de un venit constant. Altminteri, infograficele publicate de Eurostat ne poziționează exact la mijlocul scăderilor de venituri consemnate în 2020 față de anul anterior și cu o compensare relativ bună din partea statului a pierderilor salariale, scrie cursdeguvernare.ro Șoc și groază, n-o să-ți vină să crezi, dă click aici! Acum că v-am captat atenția, o informație potențial plictisitoare: Pilonul II de pensii private a reușit chiar și în acest an să obțină performanțe investiționale remarcabile, în pofida efectelor crizei sanitare, economice și a finanțelor publice. Mai precis, după 11 luni 2020, randamentul mediu ponderat al tuturor celor 7 fonduri de pensii private de Pilon II era de 4,4%, dublu față de nivelul prognozat pentru rată inflației pe întregul an 2020 (conform datelor oficiale ale Comisiei Naționale de Prognoza). Cifrele sunt ușor verificabile de către oricine în orice moment, dată fiind transparență deplină a sistemului și regularitatea de ceas elvețian cu care atât administratorii fondurilor de pensii, cât și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) publică toate informațiile esențiale privind evoluția fondurilor de pensii care îngrijesc pensia suplimentară pentru 7,6 milioane de români, scrie project-e.ro . Startup-ul britanic Proportunity, fondat de tineri antreprenori români stabiliți în Anglia, obținut, joi, o finanțare bancară de 7,5 milioane de lire sterline (peste 8,2 milioane euro) pentru a acorda la rândul său împrumuturi celor care își cumpără locuințe cu credit ipotecar, în Regat. Potrivit unui comunicat transmis de Proportunity publicației StartupCafe.ro, finanțarea de 7,5 milioane de lire sterline este condusă de Conister Bank. În 2018, startup-ul britanic cu fondatori români a mai obținut o astfel de finanțare bancară, de 5 milioane de lire sterline, pentru facilitatea sa de creditare a cumpărătorilor de locuințe din UK. Separat, Proportunity a mai primit și investiții de capital de risc (tip equity), de cel puțin 4,3 milioane de dolari, conform Crunchbase. Investițiile s-au concentrat pe lansare pe piață, dezvoltarea tehnologiei, marketing. Proportunity a fost înființat în anul 2016, la Londra, de doi antreprenori români: Vadim Toader și Stefan Boronea. Firma, care activează în zonele de tehnologii pentru servicii financiare (FinTech) și afaceri imobiliare (PropTech), îi sprijină pe cei care își cumpără locuințe cu credit ipotecar în UK, scrie StartupCafe.ro