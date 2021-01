Business report: Unde se poate călători în primele zile din 2021. Escrocherie de peste 35.000 de euro cu oferte false de Revelion. Obiceiuri surprinzătoare la trecerea dintre ani. Cele mai aşteptate telefoane

Bugetul de stat, primul test pentru Guvernul Cîțu. Interviu cu Daniel Dăianu despre provocările economice din 2021 ● Unde se poate călători după Revelion: Ce ţări au graniţele deschise pentru români şi către ce destinaţii au agenţiile locale de turism pachete şi chartere? ● Escrocherie de peste 35.000 de euro. Zeci de români au fost păcăliți cu oferte false de cazare la Sinaia pentru Revelion ● Trecerea dintre ani, în diferite țări. Obiceiuri surprinzătoare: cocoși, lenjerie intimă multicoloră, plumb topit, farfurii sparte, fotografii arse, mobilier și electrocasnice aruncate ● Cele mai aşteptate telefoane şi ce tendiţe vor apărea pe piaţă în 2021 ● Previziunile economistilor pentru 2021. Ce se va intampla cu taxele si ce va domina financiar inceputul de an.





Bugetul de stat, primul test pentru Guvernul Cîțu. Interviu cu Daniel Dăianu despre provocările economice din 2021. Bugetul de stat pentru 2021 va fi primul mare proiect pe care trebuie să îl treacă Guvernul Florin Cîțu pentru a își asigura un start cu dreptul al guvernării. Pandemia de coronavirus și criza economică generată de închiderea industriei în prima parte a pandemiei au afectat puternic bugetul României, iar Florin Cîțu trebuie să asigure acum fonduri suficiente pentru ca 2021 să nu fie un an compromis. Primul obiectiv trasat de executiv este menținerea deficitului bugetar sub 7% din PIB, dar anul viitor trebuie să aducă un sprijin pentru industriile afectate de coronavirus dar și investițiile atât de des promise de liberali pentru a crește și dezvolta economia. Iar, desigur, va rămâne și veșnicul subiect al majorărilor de pensii și salarii.

. Grupul Karpaten, unul dintre cei mai mari jucători din turism pe incoming, dar care operează şi destinaţii externe pentru români, a lansat la începutul lunii noiembrie primele curse charter către Maldive, iar cererea a fost atât de mare încât compania a fost nevoită să suplimenteze numărul de zboruri, scrie Ziarul Financiar





Escrocherie de peste 35.000 de euro. Zeci de români au fost păcăliți cu oferte false de cazare la Sinaia pentru Revelion. Cel puțin 70 de persoane care visau să-și petreacă Revelionul la o cabană din Sinaia spun că au fost păcălite cu anunțuri false la mica publicitate. Au plătit, prin transfer bancar, avansuri consistente pentru rezervări iar după virarea banilor cei care se dădeau drept reprezentanții unei firme imobiliare din Brașov au dispărut fără urmă. Oferta-capcană pentru închirierea unei vile pe Valea Prahovei pentru Revelion a fost plasată pe OLX.ro. La numărul de telefon indicat în anunț răspundea un bărbat care pretindea că este reprezentantul unei firme din reale din Brașov, Queen Imob SRL, spun păgubiții. Operațiunea a debutat în septembrie. Cei interesați au plătit avansul pentru locație în diverse conturi bancare – între 2.000 și 3.750 de lei, potrivit mărturiilor adunate de Libertatea. Când au vrut să afle ultimele detalii înainte de vacanță, care debuta pe 30 decembrie, clienții au constatat că numărul de telefon era desființat. Nervoși, au contactat firma din Brașov, care le-a comunicat că nu are nicio legătură cu anunțul de închiriere. Patroana Queen Imob SRL, Carmen Jakab, a depus o plângere la poliție și a creat un grup pe Facebook în care păgubiții erau îndemnați să facă același lucru. Cel puțin 70 de persoane au căzut în plasă. Prejudiciul depășește 35.000 de euro, . . Cel puțin 70 de persoane care visau să-și petreacă Revelionul la o cabană din Sinaia spun că au fost păcălite cu anunțuri false la mica publicitate. Au plătit, prin transfer bancar, avansuri consistente pentru rezervări iar după virarea banilor cei care se dădeau drept reprezentanții unei firme imobiliare din Brașov au dispărut fără urmă. Oferta-capcană pentru închirierea unei vile pe Valea Prahovei pentru Revelion a fost plasată pe OLX.ro. La numărul de telefon indicat în anunț răspundea un bărbat care pretindea că este reprezentantul unei firme din reale din Brașov, Queen Imob SRL, spun păgubiții. Operațiunea a debutat în septembrie. Cei interesați au plătit avansul pentru locație în diverse conturi bancare – între 2.000 și 3.750 de lei, potrivit mărturiilor adunate de Libertatea. Când au vrut să afle ultimele detalii înainte de vacanță, care debuta pe 30 decembrie, clienții au constatat că numărul de telefon era desființat. Nervoși, au contactat firma din Brașov, care le-a comunicat că nu are nicio legătură cu anunțul de închiriere. Patroana Queen Imob SRL, Carmen Jakab, a depus o plângere la poliție și a creat un grup pe Facebook în care păgubiții erau îndemnați să facă același lucru. Cel puțin 70 de persoane au căzut în plasă. Prejudiciul depășește 35.000 de euro, scrie Libertatea





Trecerea dintre ani, în diferite țări. Obiceiuri surprinzătoare: cocoși, lenjerie intimă multicoloră, plumb topit, farfurii sparte, fotografii arse, mobilier și electrocasnice aruncate. România - pe lista tradițiilor originale. Noaptea de Revelion este un moment de introspecție și speranță pentru toți oamenii, însă obiceiurile practicate ca simbol al reînnoirii și "alungării răului" diferă de la țară la țară și pot fi surprinzătoare pentru străini. Pe glob, oamenii sărbătoresc intrarea în noul an și încearcă să atrag norocul de partea lor prin dansuri, ceremonii, alimente, dar și cu ajutorul farfuriilor sparte sau lenjeriei intime colorate. Femeile necăsătorite din Belarus așteaptă noaptea de Revelion pentru a afla cât de repede se vor căsători. Pentru a afla cine se va căsători prima, femeile se strâng în grupuri și țin în mână sau aruncă pe jos boabe de porumb, ademenind un cocoș. Prima femeie de la care cocoșul va alege să mănânce este cea care se va căsători prima, Noaptea de Revelion este un moment de introspecție și speranță pentru toți oamenii, însă obiceiurile practicate ca simbol al reînnoirii și "alungării răului" diferă de la țară la țară și pot fi surprinzătoare pentru străini. Pe glob, oamenii sărbătoresc intrarea în noul an și încearcă să atrag norocul de partea lor prin dansuri, ceremonii, alimente, dar și cu ajutorul farfuriilor sparte sau lenjeriei intime colorate. Femeile necăsătorite din Belarus așteaptă noaptea de Revelion pentru a afla cât de repede se vor căsători. Pentru a afla cine se va căsători prima, femeile se strâng în grupuri și țin în mână sau aruncă pe jos boabe de porumb, ademenind un cocoș. Prima femeie de la care cocoșul va alege să mănânce este cea care se va căsători prima, scrie profit.ro





Previziunile economistilor pentru 2021. Ce se va intampla cu taxele si ce va domina financiar inceputul de an. Potrivit economistilor chestionati de Ziare.com, la noi prima parte a anului 2021 va fi dominata de incertitudine, lucru care va trage si mai mult in jos deficitul comercial si datoria publica ce continua sa creasca.

"Pentru 2021, trebuie luate masuri pentru reducerea deficitului fiscal. Noi, romanii, avem una dintre cele mai taxate munci din Uniunea Europeana si nu cred ca pe munca se vor mai pune taxe. Ar merge impuse taxe mai mari pe celalalte segmente, unde acum sunt taxe destul de mici, iar aici ma refer la proprietati si capital. Munca este cea mai taxata pentru ca este cel mai simplu de colectat", ne-a declarat Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania. Expertul vede mai degraba o echilibrare a factorilor de taxare de productie. De asemenea, s-ar putea lucra pe reducerea cheltuielilor aparatului public. "Aici s-ar putea face economii, dar si la imbunatatirea colectarii prin informatizarea ANAF, insa acest lucru va dura ani buni. De asemenea nu cred ca se vor face concedieri colective, dar se va merge pe reducere graduala a sectorului bugetar, adica atunci cand va iesi cineva sa nu mai intre alta persoana. Iar la bonusuri nu se poate umbla daca acestea au fost incluse in contractul colectiv de munca. Insa se poate renunta la viitoare majorari salariale ", mai spune Codirlasu, scrie ziare.com





Situație ajutoare stat: 16.231 beneficiari au primit banii prin Măsurile 1 și 2 în anul 2020. Un număr total de 16.231 de beneficiari au primt ajutoare de stat prin Măsurile 1 și 2, destinate firmelor, PFA, ONG și cabinetelor medicale individuale eligibile, conform situației oficiale prezentate joi, 31 decembrie 2020, de Ministerul Economiei. La Măsura 1 - microgranturi de câte 2.000 de euro, 29.250 de solicitanți au cerut finanțare, în perioada 12-21 octombrie 2020. Din aceștia, până acum, au fost declarați admiși 18.432 și respinși 3.394. Un număr de 14.395 de beneficiari au primit deja banii în conturi, în valoare totală de 139,3 milioane de lei. La Măsura 2 - granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 euro, un număr de 22.226 de solicitanți au cerut finanțări, în perioada 22-28 octombrie 2020. Până acum, au fost admiși la finanțare 2.908 de solicitanți, iar dintre aceștia 1.836 au și primit banii de la stat, în valoare totală de 608,3 milioane de lei, .

Un număr total de 16.231 de beneficiari au primt ajutoare de stat prin Măsurile 1 și 2, destinate firmelor, PFA, ONG și cabinetelor medicale individuale eligibile, conform situației oficiale prezentate joi, 31 decembrie 2020, de Ministerul Economiei. La Măsura 1 - microgranturi de câte 2.000 de euro, 29.250 de solicitanți au cerut finanțare, în perioada 12-21 octombrie 2020. Din aceștia, până acum, au fost declarați admiși 18.432 și respinși 3.394. Un număr de 14.395 de beneficiari au primit deja banii în conturi, în valoare totală de 139,3 milioane de lei. La Măsura 2 - granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 euro, un număr de 22.226 de solicitanți au cerut finanțări, în perioada 22-28 octombrie 2020. Până acum, au fost admiși la finanțare 2.908 de solicitanți, iar dintre aceștia 1.836 au și primit banii de la stat, în valoare totală de 608,3 milioane de lei, scrie StartupCafe.ro

Europa Liberă a vorbit cu economistul Daniel Dăianu, președinte al Consiliului Fiscal și fost ministru de Finanțe, despre provocările din 2021, pe ce trebuie să se concentreze guvernul și ce ar putea aduce următorul an în termeni economici. Detalii, pe Europa Liberă „La ora actuală, Egiptul e cea mai apropiată destinaţie pentru soare şi plajă, la o distanţă de doar trei ore cu avionul. Se mai fac zboruri în Antalya. Cine nu a apucat să călătorească anul acesta în această destinaţie, o poate face de revelion. Totodată, au apărut pentru prima oară în România câteva chartere pe destinaţii exotice precum Zanzibar sau Maldive, dar asta înseamnă zboruri de peste nouă ore”, spune Dan Goicea, CEO-ul agenţiei de turism Cocktail Holidays. Cererea pentru destinaţiile exotice a crescut considerabil în contextul în care multe dintre ţările cunoscute ca fiind destinaţii pentru sezonul de iarnă au anunţat că sezonul de schi din acest an este anulat sau în cel mai bun caz amânat. Astfel, turiştii, care în alţi ani mergeau către destinaţiile de schi, au ales anul acesta să meargă către ţările mai calde.Unele dintre tendințele care vor defini anul 2021 în materie de telefoane includ extinderea compatibilității pentru rețeaua ultra rapidă 5G atât pe dispozitivele high-end, cât și pe cele de gamă medie, precum și, probabil, apariţia primelor telefoane cu adevărate camere selfie sub ecran. Rama și bezelurile se vor micșora, deși dimensiunile ecranului probabil nu vor crește mult mai mult.Iată o serie de telefoane noi care vor ajunge în magazine în 2021: 1. Seria Samsung Galaxy S21 Telefoanele Samsung Galaxy S21 (sau poate S30? pentru că denumirea este încă incertă), S21 + și S21 Ultra sunt așteptate să sosească în luna ianuarie sau februarie 2021. Analiştii se așteptă ca chipset-ul Qualcomm Snapdragon 875 de nouă generație să alimenteze versiunea SUA a dispozitivului, în timp ce un Samsung Exynos Chipset-ul 1000 (Exynos 2100) să fie oferit pentru versiunea internațională a telefonului. S21 (S30) Plus va rămâne la o dimensiune a ecranului de 6,2 inci, iar S21+ va avea un ecran de 6,7 inci, în timp ce S21 (S30) Ultra se zvonește că ar avea un ecran AMOLED mare de 6,9 inci. Bateriile mai mari, camerele de luat vederi și chiar și suportul S Pen pentru varianta Ultra sunt așteptate de asemenea, scrie economica.net