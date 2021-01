Rezoluțiile românilor pentru 2021: economii mai mari, schimbări în casă, găsirea unui nou job

2021 – anul în care oamenii vor echilibra nevoia de securitate materială, declinată prin intenția de economisire, creșterea veniturilor prin obținerea unei poziții mai bine platite la locul de muncă sau căutarea unui job secundar, cu dorința de a spori confortul și relaxarea prin îmbunătățiri în locuință și concedii binemeritate, mai arată studiul.







Întrebați ce anume plănuiesc să facă în anul 2021, cei mai mulți respondenți, 42%, au spus că au de gând să pună de-o parte mai mulți bani în următoarele 12 luni. O treime dintre cei intervievați își doresc să aducă îmbunătățiri în casă, iar 28% spun că vor să meargă într-o vacanță sau excursie deosebită, semn că oamenii au simțit lipsa călătoriilor în anul ce tocmai s-a încheiat. În plus, unul din patru respondenți are de gând să-și suplimenteze veniturile prin găsirea unui job secundar, sau activarea altor surse de venit, arată datele unui studiu publicat luni de Wisemetry Research. Studiul a urmărit să evalueze modul în care oamenii s-au descurcat cu provocările restricționării deplasărilor ca măsură de prevenție anti COVID-19.Dorința de siguranță materială și un comportament orientat spre economisire sunt atitudini firești atunci când oamenii se confruntă cu amenințări externe, fie că este vorba de o criză financiară, fie de una de sănătate. Printre planurile pentru noul an se numără și: lichidarea unui credit – 21% dintre respondenți; schimbarea locului de muncă – 18% sau o schimbare majoră în carieră – 17% dintre respondențiÎn următoarele 12 luni, cei mai mulți respondenți vor investi în concedii deosebite, echipament electronic și produse pentru locuință.Nu este neglijabilă nici proporția celor care urmează să investească în renovarea locuinței (23%) și în mobilier nou (22%). În anul 2020 oamenii s-au aflat în situația de a redefini noțiunea de locuință – aceasta a căpătat noi înțelesuri și a preluat funcții noi - loc de muncă, școală, spațiu de socializare. În acest context a apărut inevitabil și necesitatea armonizării spațiului locuibil la noile nevoi. Fără îndoială, și așteptările oamenilor cu privire la locuința ideală au suferit schimbări. Există de asemena interes și pentru cumpărarea de bunuri imobiliare – a unei locuințe sau a unui teren.În top trei obiceiuri pe care oamenii își doresc să le adopte sau păstreze în 2021 se regăsesc activități ce țin de digitalizare și care au ajutat la eficientizarea timpului alocat treburilor administrative:• 66% dintre respondenți au de gând să viziteze cât mai rar sediul unei bănci în 2021;• 62% plănuiesc să folosească aplicații de online banking;Studiul desfășurat în perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2020 de agenția de cercetare de piață Wisemetry Research a avut ca scop informarea publicului cu privire la provocările apărute în contextul restricțiilor de mobilitate impuse ca măsură de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Studiul a abordat subiecte precum organizarea telemuncii, îngrijirea și educația copiilor și dezechilibrul de gen în munca domestică, mecanisme adoptate de oameni pentru a face față izolării, obiceiuri pe care oamenii doresc să le adopte sau păstreze în următoarele 12 luni.