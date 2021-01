Brexitul a dus la încetarea activității a 49 de instituții financiare care operau în România. Din 1 ianuarie 2021, acestea sunt tratate ca entități din state terțe și au nevoie de autorizarea BNR

Activitatea băncilor din Marea Britanie care au notificat furnizarea de servicii pe teritoriul României prin intermediul sucursalelor, agentilor, distribuitorilor sau în mod direct, a încetat începând cu 1 ianuarie 2021, în lipsa unei autorizații acodată de BNR sau de o autoritate din UE, a transmis miercuri Banca Națională. De la data de 1 ianuarie 2021, acestea sunt tratate ca entități din state terțe, necesitând în acest sens, o autorizație acordată de către Banca Națională a României sau de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru UE.





, care formalizează cooperarea și schimbul de informații în materie de supraveghere. Pentru asigurarea continuității cooperării în domeniul supravegherii, în luna ianuarie 2020, Banca Națională a României a încheiat cu autoritățile competente din UK (Bank of England – Prudential Regulation Authority și Financial Conduct Authority) un Memorandum de înțelegere , care formalizează cooperarea și schimbul de informații în materie de supraveghere.





Este vorba de următoarele instituții financiare:

1 Bank Leumi UK plc

2 Bank of China (UK)

3 Bank of London & Middle East Plc

4 Bank of Scotland plc

5 Barclays Bank Plc

6 Barclays Bank UK Plc

7 BMCE Bank International plc

8 Brown Shipley & Co Limited

9 China Construction Bank (London) Limited

10 CIBC World Markets Plc

11 Citibank UK Limited

12 Coutts & Company

13 CREDIT SUISSE (UK) LIMITED

14 EFG Private Bank Limited

15 Gatehouse Bank plc

16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK

17 Gulf International Bank (UK) Ltd

18 Handelsbanken plc

19 HSBC Private Bank (UK) Limited

20 HSBC UK BANK PLC

21 ICBC Standard Bank plc

22 ICICI Bank UK Plc

23 IDT FINANCIAL SERVICES Gibraltar

24 Investec Bank Plc

25 Itau BBA International Limited

26 J P MORGAN EUROPE LIMITED

27 J.P. MORGAN SECURITIES LTD

28 Lloyds Bank Corporate Markets plc

29 Lloyds Bank plc

30 Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited

31 Mizuho International Plc

32 Moneycorp Bank Limited

33 MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED

34 National Westminster Bank plc

35 Natwest Markets plc (former The Royal Bank of Scotland)

36 Nomura Bank International plc

37 Punjab National Bank (International) Limited

38 RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

39 Royal Bank of Canada Europe Limited

40 Santander Financial Services plc

41 Santander UK Plc

42 Schroder & Co Ltd

43 Scotiabank Europe plc

44 STANDARD CHARTERED BANK

45 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited

46 TD Bank Europe Limited

47 TSB Bank Plc

48 Union Bank of India (UK) Limited

49 WESTPAC EUROPE LIMITED





Listele cuprinzând entitățile sus-menționate pot fi consultate aici