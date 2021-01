Decizia BNR va contribui la persistenta costurilor reale de finantare in economie la un nivel redus (economist-șef)

Decizia BNR va contribui la persistenta costurilor reale de finantare in economie la un nivel redus/accesibil pe termen scurt, cu impact de sustinere pentru procesul de relansare economica in urma incidentei crizei sanitare (cea mai severa din ultimul secol).In scenariul macroeconomic central prognozam cresterea preturilor de consum (pe indicele armonizat UE) cu un ritm mediu anual de 2,5% in perioada 2020-2022, cu perspectiva unei accelerari in 2021, dupa decelerarea din 2020 (determinata de incidenta pandemiei si consecintele acestui soc fara precedent). In ceea ce priveste perspectivele de politica monetara ne asteptam la continuarea abordarii acomodative pe termen scurt. Comunicatul detaliat si stenograma sedintei de politica monetara de astazi vor oferi indicii suplimentare cu privire la perspectivele de politica monetara pentru trimestrele urmatoare, mai spune Radulescu.