Cutia neagră a banilor publici. Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat anul trecut o sumă record de 750.000 de lei Mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva", ctitorită de PF Daniel. Ani la rând Curtea de Conturi a constatat nereguli la SCC

Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat anul trecut o sumă record: 750.000 de lei Mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva", ctitorită de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe în satul Dobresti, locul său de naștere. Catedralei Neamului i-au fost de asemenea alocați aproape 70 de milioane de lei în 2020, potrivit răspunsurilor primite de la Secretariatul de Stat ca urmare a solicitărilor HotNews.ro. Instituția coordonată de Victor Opaschi este destul de discretă în a publica sumele cu care sprijină cultele religioase recunoscute oficial și nu a făcut publică nici procedura operațională prin care Secretariatul de Stat pentru Culte hotărăște căror unități de cult li se alocă finanțare din bani publici și cărora nu.



În răspunsul transmis , Opaschi spune că, ”avand in vedere principiul autonomiei cultelor fata de stat si tinand cont de faptul ca unitatile de cult sunt persoane juridice de drept privat, sprijinul financiar acordat acestora de catre statul roman prin Secretariatul de Stat pentru Culte se face la cererea cultelor. Solicitarea de sprijin financiar este transmisa de catre unitatea de cult in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, si ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. In urma consultarii reprezentantilor cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a postat pe site-ul institutiei informatiile de interes public din solicitarile de sprijin financiar transmise de unitatile de cult. Acestea se regasesc pe prima pagina a site-ului institutiei noastre informatiile de interes public in fisierul: Situatia dosarelor de solicitare a unui sprijin financiar depuse la Secretariatul de Stat pentru Culte de catre unitatile de cult apartinand cultelor religioase. Aceasta situatie este actualizata saptamanal”, transmite SCC. Lucru adevărat, doar că in fisierul cu pricina se regăsesc doar dosarele in curs de solutionare, în niciun caz o evidență privind evidența la zi a finanțărilor, pe culte și lăcașuri finanțate.