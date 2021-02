Tătaru, ING Bank: Ne-am revizuit cresterea PIB pentru acest an de la 3.7% la 5.5%

Cu privire la eforturile guvernamentale de consolidare fiscală, ING a publicat o nota pe aceasta tema . ”Pe scurt, avand in vedere structura cheltuielilor care s-a format in anii precedenti, credem ca este dificil de imaginat un buget care sa ramana stimulativ pentru economie dar sa asigure si reducerea semnificativa a deficitului bugetar. In aceste conditii, o abordare multianuala pare cea mai potrivita pentru aducerea deficitului bugetar sub 3.0% din PIB in 2024, un termen usor ambitios, dar cu siguranta realizabil”, consideră Valentin Tătaru.

In urma datelor de astazi, ING și-a revizuit cresterea PIB pentru acest an de la 3.7% la 5.5%, mentinand neschimbata estimarea pentru 2022 la 5.0%.În opinia economistului șef al ING, cu exceptia sectorului de constructii a carui dinamica s-a plafonat in ultimul trimestru, trimestrul patru a adus cresteri in sectoare largi si importante precum industrie si servicii, posibil chiar si in agricultura. ”Consumul privat a ramas si el pe plus, iar cresterea cheltuielilor bugetare din ultimul trimestru (in care s-au cheltuit c.3.3% din PIB) a dus probabil la accelerarea consumului public si a investitiilor”, explică Tătaru.