Business report Cumpărături de Millennials. Ce înseamnă rapel? Curg acuzațiile la „Apele Române”. Cum se mai poate salva CFR Marfă. Lumea - între vechea şi noua normalitate. Analiştii redevin optimişti pentru 2021

Cumpărături de Millennials ● Curg acuzațiile la „Apele Române”: Angajați ai companiei, muncitori la ferma lui Costel Alexe ● Ce înseamnă rapel? Sensul medical al cuvântului și definițiile sub care se găsește în dicționar ● Papa Francisc a introdus reduceri si pedepse alternative in Codul Penal al Vaticanului ● Cum se mai poate salva CFR Marfă? Soarta companiei, între privatizare, concedieri și fiare vechi ● Adrian Vasilescu, BNR: Lumea - între vechea şi noua normalitate ● Ordin MADR: Terenurile cultivate cu nutrețuri pentru animale – scutite de impozit ● Dragoș Anastasiu vrea ca voucherele de vacanță să fie date celor cu venituri mici, pentru extrasezon ● ​Speranța revenirii în ”V” se întoarce ● Angajaţii Consiliului Concurenţei nu vor primi indemnizaţiile de performanţă pentru 2020 ● Analiştii devin optimişti pentru 2021



Cumpărături de Millennials. Acuzaţi că nu prea le place să cheltuiască şi preferă în multe cazuri să stea cu părinţii, milenialii (generaţia celor născuţi între 1981 şi 1996) sau cel puţin o parte însemnată a lor par doar să fi aşteptat mai mult până să facă pasul spre cumpărarea unei locuinţe, scrie Bloomberg. Dacă tot s-au hotărât să cumpere o casă, mulţi preferă direct una foarte spaţioasă şi luxoasă pe care cheltuiesc milioane de dolari în SUA sau în alte ţări, arată oficialii diviziei imobiliare internaţionale a Sotheby's, spre deosebire de generaţiile anterioare care începeau cu o locuinţă mai mică pe care o schimbau atunci când li se mărea familia, scrie Business Magazin

Curg acuzațiile la „Apele Române": Angajați ai companiei, muncitori la ferma lui Costel Alexe. Curg dezvăluirile la Apele Române, acolo unde atmosfera a fost tulburată de ancheta care a scos la iveală angajarea unei chelnerițe cu 5 ani de experiență la Master! Master Club. Acuzațiile ajung la mai marele județului Iași, liberalul Costel Alexe, vizat deja de procurorii anticorupție pentru luare de mită. Într-o înregistrare audio publicată de Reporter de Iași, un muncitor al Administrației apelor afirmă că a lucrat pe moșia fostului ministru al mediului. A forat puțuri pentru că șeful consiliului județean vrea să-și facă baltă, mai spune sursa citată! „S-o fi dus omul în timpul liber", e replica șefului său direct. Pe numele lui Costel Alexe există deja o serie de acuzații. Șeful Consiliului Județean Iași e în vizorul Direcției Naționale Anticorupție pentru că ar fi luat mită un tir de tablă – de 22 de tone – în valoare de o sută de mii de lei. Totul în schimbul unor certificate care ar valora 180 milioane euro! Este șeful pe linie de partid, dar și prieten cu omul aflat la conducerea Administrației Bazinale a regiunii, Petru Avram – animalul politic, așa cum a devenit cunoscut după un material Recorder, scrie AlephNews.ro





Ce înseamnă rapel? Sensul medical al cuvântului și definițiile sub care se găsește în dicționar. Cuvântul ,,rapel" a devenit cel mai căutat cuvânt al lunii februarie pe platforma Dexonline. Interesula supra cuvântului a crescut semnificativ în ultima perioadă, odată cu începutul campaniei de vaccinare în România. Cei mai mulți folosesc cuvântul rapel pentru a defini a doua doză de vaccin, în timp ce el are mai multe înțelesuri: 1. Readucere a unei piese sau a unui sistem tehnic în poziţia iniţială, sub acţiunea greutăţii proprii ori a unor forţe elastice. 2. (Med.) Revaccinare a unei persoane vaccinate în trecut, cu o cantitate mai mică de vaccin, pentru a-i întări şi a-i prelungi imunitatea dată de vaccinarea iniţială. 3. (În sintagma) Coborâre în rapel = coborâre, în alpinism, a unui perete abrupt printr-un sistem de coardă dublă, scrie Redacția.ro





​Speranța revenirii în ”V” se întoarce: PIB a scăzut cu doar 3,9% în 2020, industria a recuperat în T4. Creşterea economică pe anul 2020 a fost anunțată la nivelul de -3,9%, semnificativ mai bine față de cea prognozată la începutul iernii de Comisia Națională de profil (-4,4%) sau, recent, de Comisia Europeană (-5%).

Datele publicate de INS arată că trimestrul patru s-a încheiat potrivit estimării-semnal cu nivelul de -1,5% pe seria brută și de -1,7% pe seria ajustată sezonier, în raport cu același trimestru din anul anterior.Situația apărută ca urmare a pandemiei, ale cărei efecte s-au resimțit deplin începând cu al doilea trimestru al anului trecut, poate fi sesizată din evoluția Produsului Intern Brut trimestrial față de trimestrul precedent, în forma care include ajustarea la sezonalitate și numărul de zile lucrătoare pentru a asigura comparabilitatea după normele europene, scrie Cursdeguvernare.ro





Angajaţii Consiliului Concurenţei nu vor primi indemnizaţiile de performanţă pentru 2020. Măsura, aplicabilă până-n octombrie. Salariaţii Consiliului Concurenţei (CC) nu vor mai primi indemnizaţia de performanţă pentru activitatea de anul trecut, preşedintele CC suspendând acest beneficiu până la sfârşitul lunii octombrie a acestui an.Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 77/2021, publicat luni în Monitorul Oficial, stabileşte suspendarea aplicării acestei indemnizaţii în perioada cuprinsă între 15 februarie şi 31 octombrie 2021.

Conform ordinului preşedintelui CC nr. 1.267/2017, această indemnizaţie de performanţă se acorda personalului Consiliului Concurenţei ca "recompensă financiară pentru obţinerea unor rezultate profesionale deosebite", potrivit avocatnet.ro





Piaţa de ţigarete din România, evaluată la 21 miliarde de lei: circa 80% din preţul de vânzare al unui pachet de ţigări reprezintă accize şi taxe. Piaţa de ţigarete, evaluată la 21 de miliarde de lei în 2019, a ajuns la 2% din PIB, tutunul fiind al doilea cel mai solid contribuabil la buget, susţin cei mai mari jucători din piaţă. Anul trecut, piaţa de ţigarete a înregistrat o uşoară creştere dato­rită majorării preţului ţigărilor, iar volumului pieţei negre a ţigaretelor a scăzut între 9,4% şi 10% din piaţa totală, odată cu securizarea graniţelor şi a măsurilor de siguranţă luate pentru pandemia de COVID-19. „După o creştere a volumelor comercializate pe piaţa ţigaretelor în anul 2019, piaţa totală a revenit în anul 2020 la nivelul înregistrat în anul 2018. Este posibil ca acest nivel să se menţină şi în anul 2021, dar este prea devreme pentru a face o previziune în acest sens. Cu toate acestea, dacă discutăm despre valoarea pieţei ţigaretelor, având în vedere creşterile anuale de preţuri ale acestor produse, conform estimărilor noastre, piaţa a înregistrat o mică creştere în 2020, com­parativ cu anul 2019", spune Dragoş Bucurenci, director communications în cadrul Philip Morris România, scrie Business Magazin





Economia României s-a contractat cu 3,9% în 2020, mai puţin decât majoritatea suratelor comunitare. Se confirmă relansarea economică în formă de V. Astăzi Institutul Național de Statistică (INS) a publicat primele estimări (“semnal”) cu privire la dinamica economiei României în trimestrul IV și anul pandemic 2020. Datele indică continuarea procesului de ameliorare din sfera economiei interne la final de 2020, evoluție puternic influențată de mix-ul relaxat de politici economice în implementare și de unda de optimism indusă de dezvoltarea soluțiilor medicale pentru contracararea crizei sanitare. Astfel, PIB-ul a crescut pentru al doilea trimestru consecutiv în T4, cu un ritm trimestrial de 5.3% (după avansul cu 6.1% din T3), evoluție care confirmă intrarea într-un nou ciclu economic. În dinamică an/an economia României a scăzut pentru al treilea trimestru consecutiv în T4, dar cu un ritm în atenuare la 1.5%, ceea ce exprimă depășirea punctului critic al șocului indus de incidența pandemiei, în pofida persistenței crizei sanitare, .



Modulul raport de progres la Măsura 1 și Măsura 2 este disponibil pe granturi.imm.gov.ro. Firmele, PFA și ceilalți beneficiari ai granturilor din Măsura 1 și Măsura 2 din cadrul ajutoarelor de stat COVID-19 au la dispoziție în aplicația informatică granturi.imm.gov.ro, în partea de front-office, modulul de raport de progres - a anunțat, marți, Ministerul Economiei.Anunțul vine după ce o serie întreagă de beneficiari ai Măsurii 1 - microgranturi de 2000 de euro s-au plâns că mai au puțin și expiră termenul de depunere a documentelor de plată și portalul nu avea încă generat modulul necesar. În acest modul beneficiarii vor avea posibilitatea încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, conform prevederilor procedurilor de implementare a celor două măsuri de sprijin. „Totodată amintim beneficiarilor celor două măsuri de sprijin despre obligativitatea efectuării cheltuielilor și încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, în termenele stipulate în cadrul celor două proceduri de implementare aferente măsurilor 1 și 2” - a precizat Ministerul Economiei,



Analiştii devin optimişti pentru 2021: Creşterea economică va fi de peste 5%; anul trecut a contat enorm că salariile nu au fost reduse iar oamenii s-au întors la lucru, ceea ce explică performanţa din T4 2020. Economia României a scăzut anul trecut cu doar 3,9% faţă de 2019 – faţă de o cădere anticipată de cel puţin 5% - un rezultat care uimeşte pentru că nimic din seriile de date lunare publicate de Statistică nu anticipau un astfel de răspuns. Rezultatele din trimestrul al patrulea sunt şi ele nu neapărat uimitoare, dar neanticipate de nimeni, pentru că mereu ultimul trimestru din an este ceva mai slab – este un sezon al sărbătorilor, oamenii îşi iau vacanţe, iar economia încetineşte. „Trimestrul al patrulea este mai domol. De obicei lumea se odihneşte. Vedem însă, de această dată, din raportul Statisticii, că oamenii s-au întors la lucru şi asta explică performanţa economiei în ultimele luni din an", explică economistul Dragoş Cabat, scrie Ziarul Financiar

Papa Francisc a emis marti, 16 februarie, un document prin care introduce in sistemul juridic de la Vatican posiblitatea de reducere a pedepselor pentru buna purtare si pedepse alternative, precum munca in folosul comunitatii pentru cei condamnati, relateaza EFE. Papa Francisc, mereu angajat cu situatia celor condamnati la inchisoare si cu reinsertia lor in societate, a decis sa dea un exemplu prin acest document pontifical - "motu proprio" - care include schimbari in Codul penal al Vaticanului. Potrivit papei, aceste schimbari erau necesare pentru "a continua procesul de actualizare in raport cu schimbarea vremurilor", scrie Ziare.com Viitorul pe termen lung al uneia dintre cele mai mari și cunoscute companii de stat, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă, va fi decis cel mai probabil în acest an. Guvernul, prin Ministerul Transporturilor - acționarul unic al companiei, va hotărî dacă va închide societatea, dacă o va reorganiza cu adevărat sau o va privatiza. Mai ales că executivul comunitar a decis că statul român nu mai poate ajuta CFR Marfă, ba chiar compania feroviară trebuie să returneze în șase luni 570 de milioane de euro, un ajutor de stat incompatibil cu legislația europeană. Suma reprezintă de fapt toate taxele pe care CFR Marfă nu le-a plătit la bugetul de stat ca orice altă firmă din acest sector. ”Întrucât CFR Marfă este o societate aflată în dificultate cel puțin din 2009, Comisia a evaluat diferitele măsuri în temeiul orientărilor sale privind salvarea și restructurarea”, au precizat reprezentanții Comisiei Europene, scrie Europa Liberă Când a izbucnit criza mondială, la cumpăna primelor două decenii ale veacului XXI, cele mai multe centre de analiză de pe planetă au căzut de acord că turbulenţele provocate în întreaga lume ne vor modifica radical stilul de viaţă. Profeţie împlinită doar în parte. E adevărat, au fost deschise ferestre spre viitor, s-au făcut simţite tendinţe de schimbare, dar până la un proces transformator de anvergura anunţată încă mai e drum de parcurs. Dar, probabil, că nu a venit încă timpul pentru concluzii. Există pe undeva dovezi că această criză multiplă s-ar fi sfârsit? Criza interbelică, spere comparaţie, s-a înscris între coordonate precise. A început în ziua de 24 octombrie 1929, în „Joia neagră de pe Wall Street“- cel mai dramatic seism financiar din istorie, a făcut ravagii în toată lumea până în anul 1934, continuând să producă efecte cărora le-a pus capăt al Doilea Război Mondial. Criza de la începutul actualului secol, în schimb, a pornit...după unele surse în vara lui 2007, când a făcut explozie bula speculativă de pe piaţa imobiliară a Statelor Unite; după altele în septembrie 2008, când s-a prăbuşit banca americană de investiţii Lehman Brothers; şi, în sfârşit, sunt şi surse care iau în consideraţie anul 2009, când 27 de ţări din UE, din cele 28 de atunci, au intrat în recesiune. Fără să existe şi surse care să indice, argumentat, sfârşitul crizei, se arată în Ziarul Financiar !Fermierii care dețin animale, scutiți de la o plata impozitului pentru terenurile pe care produc furaje pentru acestea. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat marți, 16 februarie, în dezbatere publică, metodologia de aplicare a prevederilor art. 105, alin (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind suprafeţele de terenuri care nu generează venit impozabil, cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor, corespunzătoare numărului de animale deţinute de persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, scrie Agrointel.ro Vaccinul împotriva noului coronavirus a avut o eficacitate globală de 66% în timpul testele clinice efectuate pe trei continente afectate de diferitele variante ale coronavirusului SARS-CoV-2, au anunțat reprezentanții companiei Johnson & Johnson. La testele clinice, la care au participat aproape 44.000 de voluntari, nivelul protecţiei împotriva formelor moderate şi severe de COVID-19 a variat de la 72% în SUA la 66% în America Latină şi la numai 57% în Africa de Sud. Reprezentanții Agenției Europene a Medicamentului au anunțat că dacă informațiile depuse de cei de la Johnson & Johnson sunt solide, evaluarea se va încheia la mijlocul lunii martie, moment în care acest vaccin va primi autorizaţia de comercializare în UE, potrivit Libertatea.ro . Dragoș Anastasiu, președintele Coaliției pentru Dezvoltarea României, spune că nu ar trebui să se renunțe la voucherele de vacanță, însă acestea ar trebui oferite doar celor cu venituri mici. Invitat de Tudor Mușat la Piața Victoriei, președintele CDR spune că susține acordarea voucherelor de vacanță pentru cei care nu-și permit să meargă în concendii. În plus, acestea ar putea fi oferite pentru extrasezon, pentru a contribui la menținerea locurilor de muncă sezoniere pentru o perioadă mai mare de timp: „Să nu mai ia directorul de la nu știu ce întreprindere de stat, ci să ia cei care nu-și permit concedii și să nu mai fie valabile full season, ci să fie valabile în extrasezon, când fluxul turistic este jos. Atunci, reducem presupusul cost, îl dăm celor care au cu adevărat nevoie și umplem extrasezonul, pentru a menține locurile de muncă nu 4 luni pe an, ci 7-8 luni.”, scrie EuropaFM onform datelor studiului Bloomberg, confirmate şi de Institutul Naţional de Statistică, în trimestrul patru din 2020, economia României a depăşit celelalte state ale Uniunii Europene, după ce Guvernul a optat să nu impună tipul de restricţii severe care au închis cea mai mare parte a continentului. În studiu se arată că PIB-ul al României nu doar că a crescut faţă de precedentele trei luni, ci a urcat faţă de aşteptările analiştilor de peste zece ori. Astfel, ţara noastră a înregistrat în trimestrul patru din 2020 cel mai semnificativ avans – 5,3 % - în rândul statelor din Uniunea Europeană care au raportat datele până acum. În acelaşi studiu, specialiştii apreciază că România a evitat recesiunea în timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), după ce înregistrat un declin al economiei de 12,2% în trimestrul doi din 2020. Chiar dacă se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din UE, autorităţile au reuşit majorarea investiţiilor publice la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ceea ce a sprijinit sectorul construcţiilor, în timp ce industria IT a rămas la un nivel solid, potrivit rfi.ro