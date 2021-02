​Business report: Ancheta DNA: Lista celor mai norocoase firme. Cele mai bune zone de locuit ȋn București. Producătorii de flori, la un pas de dezastru. Calitatea candidaților la recrutare, tot mai slabă

​​România într-un punct critic, calitatea candidaților la recrutare din ce în ce mai slabă ● Bugetul pe 2021, unul de corectie. CES nu vrea ca statul sa ajute companiile in detrimentul bugetarilor ● Ancheta DNA: Lista celor mai norocoase firme afectate de pandemie ● Companiile municipale create de Gabriela Firea, tot mai greu de desființat ● Deficitul excesiv – istoria, riscurile și soluțiile ● Care sunt cele mai bune zone de locuit ȋn București, din punctul de vedere al indicelui calitate-preț, în viziunea unui expert imobiliar ● Factură la gaze crescută cu 20% în doar două luni. Cum a fost posibil ● Producătorii de flori, la un pas de dezastru. Ministrul Educației clarifică: Se pot oferi flori și mărțișoare la școală! ● IMM-urile cer să fie scutite de taxele neplătite în 2020: „De ce nu discutăm despre o amnistie fiscală?”





România într-un punct critic, calitatea candidaților la recrutare din ce în ce mai slabă. Suntem pe un trend DESCENDENT nu ASCENDENT. Adică vorbim despre o scădere a nivelului de IQ de la generație la generație. Și asta nu e totul. Pe un eșantion de 13.973 absolvenți de liceu (date colectate în anii 2018, 2019, 2020) am ajuns la următoare concluzie: Generațiile care vin din urmă, au o medie a scorurilor la testele noastre de aptitudini cognitive de 3,14 (STEN) pe o scală de la 1 la 10 pentru aptitudinea verbală și 4,50 (STEN) pe o scală de la 1 la 10 pentru aptitudinea numerică. Trageți voi concluziile în condițiile în care acum 15 ani eram cu scoruri peste 5.

Știați că, România este una dintre țările cu cea mai mare pondere a elevilor cu rezultate slabe în rândul tinerilor în vârstă de 15 ani în toate cele trei domenii testate în cadrul Programului privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) la matematică, știință și lectură, iar rezultatele s-au înrăutățit din anul 2015 (sursa Eurostat, 2020), scrie project-e.ro Fostul presedinte al Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, nu crede in calculele Guvernului in care timp de 4 ani, salariile bugetarilor vor ramane inghetate. "La cheltuielile de personal, si anul acesta si anul viitor, anvelopa bugetara de cheltuieli de personal, chiar si in termeni nominali este aceeasi. Nu numai atat, ci chiar si in 2023 si 2024 e o crestere nesesizabila. Deci, practic, se pleaca de la ideea ca in urmatorii 4 ani anvelopa de salarii in sectorul bugetar este aceeasi, ramane inghetata, ceea ce sincer nu stiu daca este realist", a afirmat Ionut Dumitru.Potrivit lui, proiectia pe cheltuieli nu este realista in lipsa implementarii unor reforme profunde pe fiecare categorie de cheltuieli. Acesta spune ca am reusit sa ajustam, in termeni nominali, anvelopa bugetara si in termen de procent din PIB, evident, mai mult decat atat doar cand am redus salariile cu 25% si cand am redus numarul de personal in sectorul public cu mai bine de 10%. "Ori in momentul acesta nu avem informatii ca se va intampla un lucru similar, adica mi se pare proiectia de cheltuieli - si la cheltuieli de bunuri si servicii ea chiar scade si in termeni nominali - nu mi se pare realista, daca nu implementam niste reforme foarte profunde pe fiecare categorie de cheltuieli. Adica sa revizuim spre exemplu schema de personal din sectorul public, sa revizuim schema de salarizare in sectorul public", a precizat Ionut Dumitru, potrivit Ziare.com Cererile pentru granturi în Programul Măsura 3, de sprijinire a firmelor afectate de pandemie, din Regiunea Nord-Vest au atras cele mai mari suspiciuni de corupție, așa cum reiese din datele care au ajuns la procurori în urma plângerii penale făcute de Ministerul Economiei. Din documentele obținute de Europa Liberă reiese că din această regiune sunt firme care au depus proiecte de finanțare ce au nimerit „la virgulă" procentele de cofinanțare necesare pentru a obține între 50.000 și 200.000 de euro. Mai mult, aceste cereri norocoase au fost depuse în ultima zi. Dacă reprezentanții ministerului și ministrul Claudiu Năsui au bănuieli de fraudă, administratorii și acționarii firmelor spun că au lucrat cu firme de consultanță care au conceput proiectele. Ancheta procurorilor va fi una dificilă pentru că în sesizare nu sunt indicate probe sau indicii de probe, ci doar multe coincidențe care nu pot fi explicate logic, scrie Europa Liberă . Soarta companiilor municipale înființate de Gabriela Firea urmează să fie decisă pe parcursul a multor luni de acum încolo, desființarea lor rapidă fiind imposibilă. Renunțarea la aceste companii presupune procese costisitoare, care să constate falimentul celor 23 de societăți ale primăriei. Primele două companii municipale propuse pentru desființare de primarul Nicușor Dan sunt Compania municipală Parcuri și Grădini (CMPG) și Compania municipală Turistică București. În cazul primei dintre ele, Nicușor Dan a anunțat că va supune, vineri, la vot consiliului general propunerea de încetare a contractului de delegare, lucru care echivalează cu sistarea finanțării, potrivit Europei Libere România se află sub procedurile de deviație semnificativă de la obiectivul de deficit structural din primăvara anului 2017. Atât în iunie 2017 cât și în iunie 2018, Consiliul European, în acord cu articolul 121 (4) al Tratatului de funcționare a UE, a emis recomandări prin care a solicitat României să implementeze măsuri prin care să corecteze deviațiile.După ce a constatat lipsa sistematică de reacție a autorităților locale, Consiliul a venit în iunie 2019 cu o cerință cât se poate de clară referitoare la rata de creștere a cheltuielilor bugetare, de cel mult 4,5% în 2019 și 5,1% în 2020, corespunzătoare unor ajustări ale deficitului structural de 1% din PIB și, respectiv, 0,75% din PIB, scrie Cursdeguvernare.r De multe ori, sunt sigur, v-aţi întrebat în funcţie de ce criterii trebuie să ne alegem zona în care urmează să ne cumpărăm sau să închiriem o locuinţă. Întrebarea e cu atât mai pregnantă pentru cei care vin să locuiască în Bucureşti, un adevăratpol de atracţie pentru noi rezidenţi. Cele mai bune zone de locuit ȋn București, din punct de vedere al indicelui calitate-preț, din cele 32 ȋn care este ȋmpărțit orașul, sunt cele aflate spre periferie, arată o analiză Investpoint. Rezultatele sunt cel puţin surprinzătoare, din punctul meu de vedere: Eroii Revoluției, Popești-Leordeni și Pantelimon sunt primele trei cartiere pe care ar trebui să le aibă ȋn vedere cei care ȋși caută o locuință sau vor să investească ȋn Capitală. ,,Deja există, la nivelul pieței, date despre cartierele cele mai sigure, mai aglomerate, mai moderne sau cele mai ieftine. Indicele calitate-preț merge mai departe de atât și ia în considerare zece factori de analiză a calității imobiliare a unei zone, cât și prețurile comparabile per mp util pentru construcții noi, iar de aici apar și surprizele. Cu cât indicele la nivel procentual este mai mare, cu atât echilibrul dintre calitatea zonei și prețul aferent imobilelor noi este mai bun – aceasta reflectându-se într-o investiție profitabilă pentru un potențial cumpărător, scrie FinEco24News Paradoxal sau nu, unii dintre clienții cei mai activi în procesul de liberalizare a pieței gazelor sunt cei care au avut parte de cea mai mare scumpire. Cu reglementarea ANRE pe masă.Situația pe scurt. Piața gazelor naturale pentru casnici s-a liberalizat în iulie 2020. La acel moment, una dintre cele mai bune oferte concurențiale pentru populație a fost a AIK Energy, fosta Valahia Gaz, în anii trecuți foarte activă în importul de gaze. Clienții casnici care au ales să facă pasul spre piața concurențială și au ales oferta AIK au avut însă parte de o supriză neplăcută. La jumătatea lui noiembrie, AIK a anunțat că nu mai poate susține consumul clienților pe care i-a preluat, care au fost transferați la furnizorul de ultimă instanță (FUI). “Vă informăm că începând cu data de 18.11.2020, pe fondul unor limitări de ordin tehnic și logistic intervenite în activitatea subscrisei, ați fost preluat automat de furnizorul de ultimă instanță desemnat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condițiile legii, astfel încât alimentarea cu gaze naturale să nu fie afectată de neajunsurile limitărilor menționate”, a anunțat AIK, potrivit Economica.net Declarațiile iresponsabile făcute de unii oficiali ai statului pot pune la pământ, într-o singură zi, afacerea de-o viață a unui producător agricol. Cazul de astăzi este cel al producătorilor de flori care sunt la un pas ca munca lor de câteva luni să fie aruncată la gunoi din cauză că un secretar de stat s-a apucat să interpreteze, cât l-a dus pe el capul, un ordin ministerial. Sorin Ion este numele secretarului de stat de la Educație de la PNL care s-a trezit, astăzi, pornit să devină faimos interpretând, după bunul plac un ordin de ministru. Acest Sorin Ion s-a trezit vorbind că elevii nu ar trebui să ofere învățătoarei sau profesoarei flori deoarece un ordin comun al ministerelor Educaţiei şi Sănătăţii prevede că, în şcoli, este interzis schimbul de obiecte persoanale, din motive de siguranţă sanitară în contextul pandemiei. Declarațiile secretarului de stat au avut efect imediat în piață am aflat de la Ion Călin, președintele Asociației Producătorilor de Flori Muntenia. ”De la noi, din piața de en-gros din Târgul Pucheni, unde ne ducem să ne vindem florile, au plecat oamenii astăzi dimineață acasă, amărâți, cu florile retur. Nu s-au mai vândut deloc! Veneau cumpărătorii, comercianții, și spuneau că dacă au ieșit pe post și au spus că nu se mai vând, nu are rost să mai cumpere să rămână cu marfa nevândută și doar să piardă bani!, scrie AgroIntel.ro Numărul insolvențelor în sectorul IMM-urilor va atinge un nivel semnificativ. Iată ce arată un studiu Sierra Quadrant. Principala problemă pentru firme este acumularea și rostogolirea datoriilor acumulate în 2020, an dominat de criza economică și sanitară, mai arată studiul citat. În aceste condiții, este nevoie de intervenția urgentă a Guvernului, afirmă la RFI fostul ministrul delegat pentru IMM-uri, Florin Jianu, actual președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. El spune că Executivul ar trebui să ia serios în calcul o amnistie pentru taxele datorate de IMMuri la bugetul de stat. În plus, cel puțin 5 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență ar trebui să meargă către acces sector, dacă vrem să relansăm economia, spune Florin Jianu. 2021 va fi anul în care multe companii, în special din zona IMM-urilor, vor fi nevoite să găsească soluții pentru plata datoriilor restante, rostogolite din anul trecut. Potrivit analizei unei firme de consultanță, pentru multe dintre ele, chiar și în condițiile revenirii economiei pe linia de plutire, misiunea va fi una cu adevărat imposibilă, iar numărul insolvențelor va atinge un nivel semnificativ, scrie rfi.ro