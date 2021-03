​Business report: Cele mai stupide taxe din istorie. Cum functioneaza masinaria de facut bani a BOR. Dan Șucu: Doar lucrurile simple funcționează. Variantele Guvernului la legea salarizării

​​Dan Șucu: Doar lucrurile simple funcționează ● Cele mai stupide taxe din istorie ● Afacerile BOR. Cum functioneaza masinaria de facut bani ● Ministrul Educației: Păstrarea tradiției de a oferi un mărțișor nu e un pericol. Mai ales dacă e făcut de „mânuțele” copiilor ● Inteligența artificială față cu democrația - sau despre Iluminismul 2.0 și reinventarea societății occidentale ● De luni se schimbă etichetele energetice ale electrocasnicelor vândute în România. Ce trebuie să știți ● Variante analizate de Guvern la legea salarizării: Reducerea veniturilor mari, prin eliminarea sporurilor, sau înghețarea lor și majorarea celor mai mici ● Oros refuză să publice lista consilierilor personali ● Un celebru grup de modă italian închide toate magazinele din România ● Soluțiile propuse de doi experți din SUA pentru taxe mai corecte și mai ușor de plătit. Americanii au datorii neplătite la stat de 1.400 de miliarde de dolari.





Dan Șucu. Doar lucrurile simple funcționează. Să vezi ceea ce alții nu văd. Dan Șucu a fondat Mobexpert în 1993. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să vândă o casă, moștenire de familie, pentru a cumpăra un camion de mobilă din Franța. Aspirația lui era să fie "un bun tată de familie", dar n-avea nicio idee ce fel de companie va fi Mobexpert: în următorul an, profitul a fost de un milion de mărci. "Era ceva extraordinar, nu-mi venea să cred", spune azi. În patru ani, devenea cel mai mare producător, cel mai mare exportator, importator și comerciant de mobilă al României, un grup cu 4.000 de angajați. Când îl întrebi ce a contat, vorbește despre a avea încredere și a asculta tot timpul clienții. Încrederea a căpătat-o, și e convins că oricine poate învăța să o aibă, în contextul potrivit. Dan a trăit ani de zile, ca ghid, printre oameni care i-au spus că se poate, dacă vrei cu adevărat. Turiști care vizitau România și împărtășeau experiențe de viață care l-au convins că poate realiza ceva deosebit. Nu știa ce sau când. Înainte de criza din 2009, una din 10 case din România și una din 20 de case din Franța avea mobilă cumpărată de la Mobexpert, scrie Andreea Roșca pe blogul personal

Autoritățile din toată lumea și din toate perioadele istorice par să fi găsit cele mai inedite lucruri de a impozita. Ele preferă în mod special activitățile și bunurile populare, acestea fiind cele mai ușor de identificat și de impozitat, asigurând venituri sigure și continue la buget. Totuși, de-a lungul timpului au fost impozitate lucruri sau activități firești, iar taxele instituite par cel puțin bizare, în prezent. Dintre acestea, taxa pe lașitate este una dintre cele mai stupide taxe percepute vreodată, însă și celelalte exemple merită citite.1. Taxa pe cărțile de joc. Taxa pe cărțile de joc este un exemplu excelent de impozitare a oamenilor pentru o activitate populară și plăcută. La momentul apariției acestei taxe, cărțile de joc erau extrem de populare după cină, astfel încât Regele James I al Angliei a instituit această taxă drept o sursă suplimentară de creștere a veniturilor colectate. Asul era cartea care făcea dovada plății taxei, conținând datele de identificare ale tipografiei la care întregul pachet de cărți fusese tipărit și, deci, impozitat. Taxa a fost păstrată până în anul 1960, scrie avocatnet.ro . Biserica Ortodoxa Romana nu duce lipsa de bani, fiind una dintre cele mai profitabile institutii din Romania. BOR detine cladiri, terenuri, fabrici, paduri, companii de turism si trusturi de presa. In functie de fiecare parohie, preotii arata fie modest, fie sunt imbracati in aur din cap pana in picioare si sunt plimbati in cele mai luxoase masini. Credinciosii au avut mai multe momente de indignare de-a lungul timpului. Nu au inteles, de exemplu, de ce nu mai au voie sa vina cu lumanarile de acasa, ci trebuie sa le cumpere pe cele de la biserica. Cu toate ca unii ar spune ca trebuie sa isi procure si lacasul de cult banii intr-un fel sau altul, nu doar prin cutia milei, prin banii de la stat, sau prin donatiile din mediul privat, cert este ca totul a devenit o afacere, scrie Ziare.com . Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu transmite, înainte de 1 Martie, că oferirea de mărțișoare și flori, așa cum e tradiția, nu ar constitui un pericol, atâta timp cât sunt respectate regulile de protecție.„Atâta vreme cât respectăm regulile de distanțare deja impuse prin ordinul de ministru comun consider că nu este un pericol păstrarea tradiției prin a oferi o floare sau un mărțișor. Să păstrăm limitele de distanțare, să nu generăm aglomerări de persoane și nu văd să fie vreo problemă deosebită din această perspectivă”, a spus Sorin Cîmpeanu, citat de Mediafax. Ministrul are dubii că orice interdicție care ar fi vizat 1 și 8 Martie ar fi putut fi pusă în practică: „Chiar dacă cineva, orice autoritate, nu Ministerul Educației, ar interzice unui copil de clasa I-a, a II-a, care cu propriile mânuțe a fabricat mărțișoare pentru doamna învățătroare sau pentru propria-i mamă nu cred că o astfel de măsură ar fi putut fi pusă în practică”, a afirmat ministrul Educației, citat de Europa Liberă. Interviu cu Braden Allenby, profesor de inginerie și etică la Arizona State University. Braden Allenby:AI o să fie una dintre acele tehnologii enabling asemeni electricității, cu efecte asupra întregii frontiere tehnologice. Oamenii o vor utiliza în hărțile Google ale mașinilor, în celulare, în frigidere. Această formă integrată de inteligență artificială nu va deveni o amenințare tehnologică precum sunt, să spunem, armele nucleare. Va amplifica comportamente și activități problematice – să ne gândim la interferența Rusiei în alegerile din SUA din 2016 și la capacitatea de a manipula cogniția umană. Libertatea de exprimare pare că nu mai este o problemă a curților de justiție sau a constituțiilor, ci este decisă de Facebook, YouTube, Twitter. Dacă ești banat, dacă nu poți ajunge la publicul tău, nu poți fi prezent pe rețelele de social media, de fapt dreptul la libera exprimare nu mai există, potrivit cursdeguvernare.ro Sistemul de etichetare energetică a electrocasnicelor vândute în toată Uniunea Europeană, deci şi în România, se va modifica, de mâine. Începând cu data de 1 martie 2021, în toate magazinele, fizice şi online, veţi vedea noile etichete. Tot ce trebuie să ştiţi despre noile etichete, găsiți în textul de mai jos. Toţi suntem obişnuiţi cu actuala “scară” de măsurare a eficienţei energetice a echipamentelor electronice şi electrocasnice, care merg de la G (cel mai puţin eficient) la A+++, cel mai eficient. De la 1 martie, toate produsele vor fi etichetate pe o scară nouă, actualizată și mai clară, de la A (eficiență maximă) la G (eficiență minimă). Sunt cinci grupe de aparate electrocasnice cu etichete „reclasificate”: 1) mașini de spălat vase; 2) mașini de spălat rufe și mașini de spălat și uscat rufe; 3) frigidere, inclusiv aparate frigorifice pentru depozitarea vinului; 4) lămpi; 5) afișaje electronice, inclusiv televizoare, monitoare și afișaje digitale cu rol de semnalizare , scrie Economica.net Guvernul analizează în prezent ca variante de modificare legii salarizării în sistemul public fie reducerea veniturilor mari prin eliminarea unor sporuri, fie înghețarea cestor venituri și majorarea accelerată a celor mai mici, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan, într-o emisiune Prima TV, întrebată dacă salariile vor scădea în 2022 prin tăirea unor sporuri. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat duminică, la emisiunea Insider Politic difuzată de Prima Tv, că sunt salarii cărora li se adaugă sporuri de până la 85%, iar autoritățile doresc reașezarea salariilor pentru ca aceste sporuri să fie motivante, scrie profit.ro Potrivit www.stiripesurse.ro, mulți dintre consilierii premierului sau au miniștrilor nu sunt remunerați, dar pot exista probleme de integritate, asta dacă un consilier al unui ministru, de exemplu, are afaceri în domeniul respectiv. Pe cale de consecință, toți consilierii trebuie să își depună declarații de interese, pentru a fi clar în ce zonă se situează. Pe lista publicată se află și numele ministrului agricultturii, Adrian Oros, care nu a făcută publică identitatea celor care îl consiliează în problemele agriculturii, scrie agrointel.ro. Grupul italian de modă Stefanel, primul retailer străin din industria modei venit în România, în 1991, își va închide toate magazinele din România.Afacerea va fi preluată de un alt retailer italian de modă, dar cu prețuri reduse, OVS, controlat de fondul de investiții italian Tamburi Investment Partners. În contextul acestei tranzacții, toate cele aproximativ 10 magazine din România vor fi închise în perioada următoare, afectând în jur de 50 de angajați, mai notează Greatnews.ro. Pandemia de Covid-19 creează deficite bugetare imense. Doi foști oficiali ai IRS (Fiscul american), Fred Goldberg și Charles Rossotti – care au servit în administrații democrate și republicane – spun că reducerea deficitului trebuie făcută prin creșterea colectării, nu prin majorarea taxelor, scrie Bloomberg Tax. Sfaturile lor ar putea fi adaptate și în România.„Îmblânzirea‟ pandemiei și restaurarea economiei domină discuțiile publice în acest moment. Dar aceste probleme imediate doar amână o gigantică dilemă financiară, scrie Libertatea.