Vânzările din comertul cu amanuntul au scazut în ianuarie cu 3.2%

Vânzările din comertul cu amanuntul (barometru pentru consumul privat, principala componenta a PIB) au scazut în ianuarie cu 3.2% luna/luna, evolutie determinata de declinul vanzarilor de bunuri alimentare/bauturi/tutun cu o dinamica lunara de 2.1%, arată datele transmise joi de INS. Vânzarile de marfuri nealimentare au consemnat o crestere cu un ritm lunar de 1.1% in prima luna din 2021, iar vanzarile de carburanti s-au majorat cu 2.8% luna/luna in ianuarie. Statisticile indica decelerarea dinamicii anuale si evolutia sub ritmul potential pentru a noua luna consecutiv in ianuarie, pe fondul persistentei crizei sanitare si tranzitiei spre un nou ciclu economic, scrie economistul șef al BT într-un raport destinat investitorilor.





Ce mai arată raportul BT:



In dinamica an/an volumul vanzarilor din comertul cu amanuntul a decelerat de la 3.4% in decembrie la 1.7% in ianuarie.

Se evidentiaza ajustarea vanzarilor de carburanti in magazine specializate cu 5.9% an/an (cel mai sever ritm din octombrie), determinata de persistenta crizei sanitare.

De asemenea, dinamica anuala a vanzarilor de bunuri alimentare/bauturi/tutun s-a temperat de la 1.7% in decembrie la 1.5% in ianuarie (minimul din luna august).

Nu in ultimul rand, ritmul anual al vanzarilor de produse nealimentare s-a diminuat de la 6.4% in decembrie la 5.8% in ianuarie (cea mai slaba evolutie din luna mai).

Se evidentiaza majorarea vanzarilor amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet cu 35.9% an/an in ianuarie.