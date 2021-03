Pandemia și munca de acasă a făcut ca mulți români să constate că nu au spațiu suficient și că ar avea nevoie de un apartament mai mare sau de o casă mai încăpătoare (bancheri)

CEC Bank : Asistăm la o tendință de creștere a cererii creditelor ipotecare, care a început să se manifeste din cea de-a doua jumătate a anului trecut și continuă și în acest început de an

UniCredit : E o schimbare care se produce la nivel social și care generează nevoi diferite în privința spațiului de locuit: oamenii au nevoie de spații mai mari

OTP Bank : Suntem optimiști!





BRD Groupe Société Générale : nevoia de locuințe noi, moderne și mai bune este încă departe de a fi satisfăcută în România

Multe lucruri vor depinde de evoluția economiei și, desigur, de evoluția situației sanitare. Din câte vedem, economia este într-o situație mai bună decât am anticipat. Într-un scenariu favorabil, care merge spre normalizare, anticipăm o creștere economică moderată, ceea ce va influența în mod pozitiv creditarea. De altfel, nevoia de locuințe noi, moderne și mai bune este încă departe de a fi satisfăcută în România. Această nevoie, în conjuncție cu programele de creditare precum Noua Casă, dar și cu ofertele proprii ale băncilor, este capabilă să poarte creditarea de pe segmentul ipotecar spre un nivel superior celui înregistrat anul trecut, explică François Bloch CEO al BRD.





Raiffeisen Bank : cererea creste acum pentru creditele imobiliare, dar sa vedem cate dintre ele vor fi aprobate





BCR : în 2020 am observat o migrare a familiilor din spațiile locative aflate în blocurile din orașele mari către case de locuit

De remarcat că, în 2020 am observat, în mod special, o migrare a familiilor din spațiile locative aflate în blocurile din orașele mari către case de locuit aflate în zonele metropolitane”, au transmis HotNews.ro reprezentanții BCR.









ING Bank : Trebuie să luăm în calcul și modificările în comportamentul clienților, unde am văzut o creștere de 25% a depozitelor

Bancherii sunt optimiști cu privire la intențiile românilor de a cumpăra o locuință pe credit, în ciuda dificultăților aduse de pandemie, arată răspunsurile primite de HotNews.ro la un chestionar adresat principalelor bănci comerciale. Bancherii mai spun că pandemia sau mai degrabă munca de acasă a făcut ca mulți români să constate că nu au spațiu suficient și că ae avea nevoie de un apartament mai mare sau de o casă mai încăpătoare. ”Vedem familii care vor să se mute de la bloc, la casă, în zonele periferice ale marilor orașe, probabil după provocările legate de pandemie, când am fost nevoiți să petrecem foarte mult acasă, cu work from home, școală online, iar supra-aglomerarea locuințelor s-a resimțit”, explică pentru HotNews.ro Bogdan Neacșu, CEO -ul CEC Bank.”CEC Bank a încheiat anul 2020 cu o majorare a soldului împrumuturilor ipotecare de circa 30%, cu performanțe mai bune decât cele la nivelul sistemului (creștere de circa 10%). Vedem o creștere a cererii de împrumuturi ipotecare în condițiile în care multe familii preferă să își cumpere apartamente noi, și există și un stoc de locuințe finalizate care să acopere această cerere, în special în orașele mari. Vedem familii care vor să se mute de la bloc, la casă, în zonele periferice ale marilor orașe, probabil după provocările legate de pandemie, când am fost nevoiți să petrecem foarte mult acasă, cu work from home, școală online, iar supra-aglomerarea locuințelor s-a resimțit. Și nu în cele din urmă, dacă anul trecut am asistat la o creștere record a economisirii, acum o parte din sumele economisite sunt folosite ca avans la achiziția unei locuințe – deci asistăm și la o tendință de a investi în active. Faptul că CEC Bank a reușit să crească mai mult pe acest segment cred că vine dintr-un cumul de factori: n-am oprit creditarea nicio secundă pe parcursul pandemiei, avem dobânzi sub media pieței și acoperim zone din țară – mediul rural și mic urban, unde alte bănci sunt puțin prezente. Pentru 2021, ne așteptăm la o creștere robustă a creditului ipotecar, probabil în zona a 10%, în linie cu evoluția de anul trecut”, ne-a spus Bogdan Neacșu, CEO -ul CEC Bank.”Pe segmentul creditelor pentru locuințe pentru persoane fizice evoluția din 2020 a depășit așteptările noastre și credem că va continua să fie și în 2021 una foarte bună, din mai multe motive. Pe de o parte, contextul determinat de pandemie a impus un transfer rapid al activităților, acolo unde a fost posibil, la distanță, iar pentru mulți oameni acest lucru a însemnat să își desfășoare munca de acasă. Este de așteptat ca acest tipar de lucru să se mențină, cel puțin parțial, și după încheierea crizei sanitare și numeroase companii să păstreze un sistem care să îmbine activitatea la birou cu sistemul de work from home. E o schimbare care se produce la nivel social și care generează nevoi diferite în privința spațiului de locuit: oamenii au nevoie de spații mai mari, poziționate poate mai aproape de parcuri, și nu de locul de muncă, așa cum se întâmpa în trecut, sau chiar în afara marilor orașe, cum am văzut că s-a întâmplat în ultimul an. În plus, o parte a populației direcționează spre alte scopuri, inclusiv investiții imobiliare, fondurile alocate până nu demult călatoriilor, iar programul Noua Casă susține o varietate de clienți prin plafonul ridicat și garanțiile sporite disponibile în 2021 (2,1 miliarde de lei, în creștere față de planurile inițiale anunțate de Guvern, de 1,5 miliarde de lei). Nu în ultimul rând, lucrările de construcții au avut o dinamică puternică în 2020 și este de așteptat ca numeroase proiecte rezidențiale să fie finalizate anul acesta.În ceea ce ne privește, continuăm să dezvoltăm și să promovăm produse care să răspundă acestor nevoi pe care le identificăm – spre exemplu, chiar în această perioadă, desfășurăm o campanie dedicată Creditului Verde pentru Casă, un produs de finanțare imobiliară cu dobândă fixă în primii cinci ani, spune Răsvan Radu, CEO-ul UniCredit Bank.”Datele oficiale de la Banca Națională arată că în 2020 creditarea pe segmenul împrumuturilor ipotecare pentru persoane fizice a crescut față de 2019, în condițiile declanșării și continuării pandemiei COVID-19 pe parcursul anului. În a doua jumătate a anului trecut, sistemul bancar a a acordat împrumuturi pentru segmentul ipotecar în sume mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar aceasta este și experiența noastră, așa că nu putem spune că 2020 a fost un an deficitar.Suntem optimiști. Dacă economia locală nu va mai fi afectată în continuare de pandemie, pentru 2021 este posibilă o dinamică pozitivă în sectorul creditelor ipotecare pentru persoane fizice, pe fondul scăderii ratelor dobânzilor la creditele ipotecare, dar și în contextul unei tendințe ascendente în piața construcțiilor în anul precedent”, spune Gyula Fatér, CEO-ul OTP Bank.”Evolutia cererii pentru creditele ipotecare a fost una buna in 2020, cu exceptia celor doua luni de stare de urgenta. Ma astept ca acest trend sa continue si in 2021. Suntem intr-o perioada marcata de multe incertitudini, cererea creste acum pentru creditele imobiliare, dar sa vedem cate dintre ele vor fi aprobate pentru ca si partea de risc se adapteaza la evolutiile pietei din anul acesta. Cert e ca nu ma astept la evolutii bruste si in nici un caz la o scadere de magnitudinea celei din 2009-2010. As fi foarte surprins daca asa ceva s-ar intampla. In privinta creditelor pentru populatie, in special a celor ipotecare, pe termene lungi si valoare mai mare, totdeauna este importanta evolutia economiei reale, din perspectiva asigurarii locurilor de munca astfel incat populatia activa sa aiba o predictibilitate a veniturilor care sa permita rambursarea creditelor”, a spus pentru HotNews.ro Vladimir Kalinov, vicepreședinte Retail, Raiffeisen Bank”În ciuda pandemiei, anul 2020 a adus o creștere cu aproximativ 10% a cererii creditelor ipotecare acordate în piață, ceea ce condus la o creștere cu 10% a volumului portofoliului de credite ipotecare față de 2019. Ținând cont că România se află, în continuare, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la calitatea locuirii, cu cea mai mare rată a locuințelor suprapopulate (46,3%), estimarea noastră este că, în 2021, va continua trendul de creștere de anul trecut, corelat și cu posibila revenire treptată la “normalitate”, din punct de vedere pandemic.”După scăderea bruscă din primul trimestru din 2020, deja în al treilea trimestru rezultatele noastre indicau revenirea cererii pentru creditele ipotecare, cu 19% mai multe solicitări față de aceeași perioadă din 2019. Cu toate că suntem optimiști, trebuie să luăm în calcul și modificările în comportamentul clienților, unde am văzut în același timp o creștere de 25% în rândul depozitelor. Totodată, este greu de estimat deoarece foarte multe lucruri depind de încheierea crizei sanitare. De exemplu, în situația unui nou val de infectări și implementarea măsurilor de restricție, am putea vedea din nou scăderi așa cum s-a întâmplat în primăvara anului trecut”, spun reprezentanții ING Bank.