Datoria publică a depășit 500 miliarde lei. Până la finalul anului avem de plătit dobânzi și comisioane de 14 miliarde lei

Evident, dacă ne uităm la strategia care însoțește bugetul, vedem că pe partea de cheltuieli de personal se frânează creșterile până în 2024. Practic sunt prevăzute pentru acest an la 109,5 miliarde lei, conform proiectului de buget pe 2021, acestea urmând să ajungă în 2024 la 110,6 miliarde lei. În ianuarie, România avea 1,24 milioane de salariați bugetari, cea mai mare parte, puțin peste 800.000 în administrația publică centrală.

Rate, dobânzi și comisioane de plătit anul acesta

Dacă ne uităm la proiectul de buget recent adoptat, vedem că anul acesta datoria publică ar urma să ajungă la 51,8% din PIB, deci va trece de cel de-al doilea prag al Legii responsabilității fiscal bugetare.Conform acelei legi, dacă datoria depășește 50% din PIB, dar este sub 60%, atunci Guvernul trebuie să prezinte public şi să aplice în cel mai scurt timp un program pentru reducere.Programul cuprinde și măsuri care determină îngheţarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public.Acest lucru trebuie realizat prin lege și trebuie să se asigure aplicabilitatea măsurilor într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.Dacă am aduna datele disponibile până în acest moment, România are de rambursat, anul acesta, 68,2 miliarde lei, aici intrând atât rate, cât și dobânzi și comisioane. Acestea din urmă (dobanzile si comisioanele) ar însuma 16,7 miliarde lei, dar dacă excludem lunile ianuarie și februarie, au mai rămas de plătit 14 miliarde lei.În ceea ce privește ratele, în perioada martie – decembrie suma totală de rambursat este de 39,5 miliarde lei.